Casal Obama rende-se (ou conquista) o streaming da Netflix

Os rumores já corriam há dois meses, mas agora a informação tornou-se oficial. O antigo Presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, e a antiga primeira-dama, Michelle, assinaram um contrato plurianual com o gigante do streaming Netflix. O acordo entre as partes, do qual não são conhecidos valores, é bastante abrangente e não se resume a uma única produção.

Em causa estará a criação de filmes, séries e documentários (guiados e não guiados), sem que sejam por enquanto conhecidos quaisquer pormenores sobre uma criação em específico. De acordo com a plataforma de televisão pela internet, os futuros projetos do casal Obama poderão passar por géneros tão diferentes como séries de ficção, reality-shows, séries documentais, documentários e longas-metragens de ficção e terão todos a marca da produtora Higher Ground Productions (criada de propósito aquando da assinatura do contrato).

Segundo o antigo Presidente, citado no comunicado que anuncia o acordo, o objetivo desta parceria passa por “cultivar e ajudar na afirmação de vozes de talento, fontes de criatividade e de inspiração que promovam uma maior empatia e compreensão entre as pessoas”, com Michelle a apresentar-se como defensora dos conteúdos audiovisuais na construção de uma sociedade mais informada. “O Barack e eu sempre acreditámos no poder da narrativa para nos inspirar, para nos fazer pensar de forma diferente sobre o mundo que nos rodeia e para nos ajudar a abrir os nossos espíritos e corações para os outros”, acrescentou.

Até ao momento não são conhecidas quaisquer datas para o lançamento da primeira produção, nem qual será o género do primeiro projeto. Tendo em conta a forma como a Netflix lida com os seus maiores projetos, nada será revelado até que haja material praticamente pronto a exibir. Não é esperada qualquer estreia até 2020. Já este ano, Barack Obama deu uma entrevista a David Letterman para o programa “O Próximo Convidado Dispensa Apresentações”, disponível no Netflix e onde podem ser vistas outras conversas do apresentador com George Clooney, Malala Yousafzai, Jay-Z e Tina Fey.