“Safe”: É tempo de Michael C. Hall enterrar Dexter

Consegues ver quem entra e quem sai. É seguro.” Ou pelo menos é disso que se tenta convencer Tom Delaney (Michael C. Hall). Não demorará muito a mudar de ideias e perceber que não basta viver num condomínio fechado para ter uma vida sem sobressaltos. A morte da mulher, com cancro, deixou-o sozinho com duas filhas para cuidar e é nos amigos que se apoia sempre que precisa. A rotina de cirurgião nem sempre lhe deixa tempo para tratar de tudo, mas é quando tudo parece estar em ordem que tudo acontece. Jenny (Amy James-Kelly), a filha mais velha, desaparece sem deixar rasto. Terá fugido ou estará em cativeiro sob custódia de alguém que lhe quer mal?

Quando uma tragédia como estas se abate sobre uma família, tudo é posto em causa e todas as possibilidades estão em aberto. É logo na primeira cena que ouvimos o pai pedir desculpa à filha durante o funeral da mulher, com Jenny a responder com um magoado “sim, está bem”, e essa é uma das memórias que não saem da cabeça de Tom. A mágoa de Jenny pode tê-la levado a desaparecer para penalizar o pai, mas este pai também tem medo que Jenny tenha cometido uma loucura. Depois existe ainda um namorado mais velho que a pode ter influenciado. A verdade sobre Jenny apenas se descobrirá no último episódio, mas é ao longo dos capítulos que se vão conhecendo os vários condóminos e o seu lado mais privado (e às vezes negro). Todos têm segredos a esconder e aqui nada é o que parece, mas o segredo de “Safe” estará também na construção da narrativa, que corre a várias velocidades.

Se há momentos em que se avança com grande rapidez, existem outros que apenas parecem de contexto mas que acabam por ter uma importância ainda maior para a história. Contada a vários tempos e sem uma ordem cronológica precisa, a série conta com um elenco repleto de grandes atores (e de jovens promessas) capazes de lhe dar uma grande intensidade no meio de uma história que até podia ser banal. Amanda Abbington, Marc Warren, Hannah Arterton, Amy-Leigh Hickman, Nigel Lindsay e Audrey Fleurot são alguns dos nomes em destaque, e que falam da produção com todo o entusiasmo.

Amanda Abbington considera que este é “um projeto fantástico” e “uma grande história”, com Audrey Fleurot a assumir-se como “uma grande fã do trabalho de Harlan [Coben]”. “É uma grande honra para mim trabalhar com ele num programa britânico com este nível. Mal posso esperar para ver o resultado”, conclui a francesa em comunicado. Nigel Lindsay vai mais longe e apoia-se na sua experiência com o guião para abrir o apetite dos telespectadores. “É um bom sinal quando lês os primeiro três episódios de um argumento e ficas desesperado para saber o que acontece a seguir. Eu li ‘Safe’ e fiquei viciado.” Apesar da paixão do coletivo com o projeto, é em Michael C. Hall que estão centradas todas as atenções.

UMA NOVA FASE NA CARREIRA

Esta é a grande oportunidade de Michael C. Hall se desligar de uma vez por todas daquele que até agora foi o maior papel da sua carreira. O ator norte-americano deu corpo ao inesquecível Dexter Morgan de “Dexter” ao longo de oito temporadas e desde 2013, ano em que a série terminou, que apresentar-se no pequeno ecrã se tornou um problema. Talvez “Safe” seja o projeto que há muito procurava e o resultado está à vista: se no início é impossível olhar para a personagem sem recordar o serial-killer mais conhecido da televisão, tudo é esquecido com o decorrer da trama. A sua vibe de Miami ficou para trás e até a pronúncia do ator também conhecido de “Sete Palmos de Terra” está diferente. Agora, e depois de interpretar o Presidente Kennedy em “The Crown”, apresenta-se com um british accent que os britânicos consideram genérico — existem poucos matizes que indiquem que se trata de alguém proveniente de uma região ou de outra —, mas que acaba por convencer.

A série conta com assinatura do conhecido romancista Harlan Coben, que tem diversas obras traduzidas para português, e os episódios foram escritos por Danny Brocklehurst — que já havia trabalhado com Coben no drama criminal “The Five”, da Sky One britânica. O argumentista britânico, já distinguido nos BAFTA e nos Emmys e que tem ainda no currículo séries de sucesso como “Shameless”, apresentou-se agora ao serviço de “Safe”, numa produção da RED Production Company cujas filmagens decorreram na região de Manchester. Composta por oito episódios de uma hora, esta é uma coprodução do CANAL+ Group com a Netflix e já está disponível em streaming no serviço de televisão pela internet em todo o mundo (com exceção de França, onde a série é exibida em sinal aberto pelo canal C8). Até ao fecho desta edição ainda não são conhecidas as intenções dos produtores quanto ao futuro da série, que ainda não foi renovada para uma segunda temporada.