O dia em que Philip Roth entrevistou Primo Levi

Uma sexta-feira de setembro, Philip Roth aterrou em Turim. Tinha encontro marcado com outro escritor e passariam juntos uma semana a conversar. O interlocutor de Roth era nada menos que Primo Levi, que conhecera alguns meses antes em Londres. Levi estava reformado, contava com todo o tempo do mundo, e forneceu generosamente a Roth o material com que este escreveria o artigo “A Man Saved By His Skills”, publicado no “New York Times” em 1986. Claro que então era impossível prever que Levi morreria em abril do ano seguinte, ou que a sua morte permaneceria até hoje um mistério — queda acidental de uma escada? Suicídio? E por isso Philip Roth, que ainda não era um prémio Pulitzer mas tinha escrito peças de ironia refinada, como “O Complexo de Portnoy”, não podia saber quão premonitória seria esta entrevista.

Impressionado com o cheiro intenso e desagradável

Conta ele que, ao chegar a Turim, pediu ao anfitrião para este lhe fazer uma visita guiada pela fábrica de tintas onde trabalhara como químico e, mais tarde, como administrador. Ficou impressionado com o cheiro intenso e desagradável do local — Levi confessou-lhe que dois anos após se reformar ainda lhe impregnava roupa.

À porta do laboratório, Roth perguntou-lhe se conseguia identificar, apenas pelo cheiro, as substâncias que estavam na sua base, ao que Levi respondeu: “Compreendo-as e posso analizá-las como um cão.” Depois rumaram para a casa do italiano, a mesma que o vira nascer em 1919, de onde fora arrancado para o deportarem, em 1944, e onde agora vivia com a mulher, Lucia, e a mãe, de 91 anos. Não longe moravam também a sogra, o filho, físico, a filha, botânica.

Como o homem de letras que já era, Roth descreveu Levi assim: “No seu corpo, no seu rosto, vê-se — como não se vê na maioria dos homens — o rosto e o corpo do rapaz que ele foi. A sua atenção é quase palpável, a intensidade estremecendo dentro dele como uma luz de presença. Não é tão surpreendente quanto se pensa perceber que os escritores se dividem, como o resto da raça humana, em duas categorias: os que ouvem e os que não. Levi ouve, e com a cara inteira.”

Roth aproveitou a premissa. Disparou em direção a Levi as suas perguntas. Interrogou-o sobre o significado do trabalho, distorcido e tornado absurdo em Auschwitz. É possível que o labor literário de Levi fosse uma forma de devolver ao trabalho o seu sentido humano? É verdade, por outro lado — como explicou Giulia em “A Tabela Periódica” (1975) — que o trabalho também mascarasse a sua timidez perante as mulheres?

A necessidade humana de “fazer bem feito”

As respostas de Primo Levi têm a cruel e implacável honestidade do espelho: “Essa timidez, essa inibição, era genuína, dolorosa e pesada, muito mais importante do que a minha devoção pelo trabalho (...). Nunca tentei analisá-la, mas sem dúvida que as leis raciais de Mussolini tiveram o seu papel. Outros colegas judeus sofreram com isso, os colegas de escola 'arianos' a gozarem connosco, a dizerem que a circuncisão não era senão uma castração, e nós, pelo menos de forma inconsciente, tendíamos a acreditar, ajudados pelas nossas famílias puritanas.”

Porém, esse é apenas um primeiro nível, a superfície do lago. Lá no fundo, Levi estava persuadido de que “os seres humanos estão biologicamente construídos para uma atividade focada num objetivo, e a indolência, ou o trabalho sem propósito (como o de Auschwitz) dá lugar ao sofrimento e à atrofia”. Sobre o trabalho, ainda o ouviremos dizer a Roth — também ele um bom ouvinte — que naquele campo de morte pôde observar “um fenómeno curioso”: a necessidade humana de “fazer bem feito”, mesmo num contexto de escravidão. “O pedreiro italiano que me salvou a vida trazendo-me comida pela calada durante seis meses odiava os alemães, a sua comida, a sua língua, a sua guerra; mas quando o puseram a erigir paredes, ele construiu-as direitas e sólidas, não por obediência mas por dignidade profissional.”

Um desejo intenso de perceber

Neste ponto, Roth comparou Levi com Crusoe. Falou do modo como a sua sobrevivência pode ter assentado nesse feitio profissional, preciso, focado, científico; como a procura do princípio da ordem prevaleceu no meio do caos e da inversão de tudo quanto lhe era valioso — em especial nos 10 dias, de 18 a 27 de janeiro de 1945, descritos pelo químico no final de “Se Isto é um Homem”, em que após a fuga dos nazis esteve numa enfermaria entre os doentes e os moribundos.

E Levi, em contraponto: “Em relação à sobrevivência, esta é uma questão que me coloco muitas vezes e que muitos também me colocaram. No meu caso, a sorte jogou um papel essencial em pelo menos duas ocasiões: ao levar-me a conhecer o pedreiro italiano, e ao ficar doente uma só vez, mas no momento certo. E mesmo assim o que diz, que para mim pensar e observar foram fatores de sobrevivência, é verdade. Lembro-me de ter vivido o meu ano em Auschwitz num estado de excecional vivacidade. Nunca deixei de registar o mundo e as pessoas à minha volta, tanto que ainda tenho deles uma imagem incrivelmente nítida. Eu tinha um desejo intenso de perceber, estava constantemente ocupado por uma curiosidade que alguém depois poderia, de facto, considerar não menos que cínica; a curiosidade do naturalista que se vê transplantado para um ambiente que é monstruoso, mas novo, monstruosamente novo.”

Para ambos, a palavra, a palacra certa, era sagrada

“Se Isto é um Homem”, disse Levi a Roth, foi a descrição de um período vivido “o mais racionalmente possível”, foi a explicação dada a si mesmo e aos outros sobre o que aconteceu, sem “intenção literária”. “O meu modelo era o do 'relatório semanal' comummente usado nas fábricas”, nomeadamente naquela onde viria a trabalhar 30 anos, enquanto, inadvertido, se moldava enquanto escritor.

Mas Philip Roth não se contenta com a conclusão, e salienta que “La Trégua” — sobre o período de Levi na União Soviética antes de regressar a Itália, escrito 14 anos depois da crueza cirúrgica de “Se Isto é um Homem” — é já um livro com intuito literário, um ato deliberado de literatura. Levi não o nega: “A família, a casa, a fábrica são coisas boas em si mesmas, mas privaram-me de algo de que ainda tenho saudades: a aventura. O destino decidiu que eu a encontrasse na tremenda desordem da Europa varrida pela guerra. 'La Tregua' é um livro mais autoconsciente, mais metódico, mais literário, com a linguagem mais elaborada. Conta a verdade, mas uma verdade filtrada.” Mais à frente dirá: retocada. E Roth dá-nos essa variação, porque para ambos a palavra, a palavra certa, era sagrada.

“Destilar é belo”

No final do artigo, Roth vai ainda dizer a Primo Levi — no estúdio onde este escrevia, com um velho sofá florido, uma secretária, uma pilha de cadernos coloridos, as estantes com livros em italiano, alemão e inglês, as construções de arame que pendiam das paredes— que muitas vezes os escritores tiveram outras profissões, mas que poucos, muito poucos, trabalharam toda a vida numa fábrica. T. S. Eliot era um editor, Kafka um funcionário. Mas só ele e Sherwood Anderson estiveram em fábricas, e Anderson teve de fugir para tornar-se escritor. Levi ficou, passou a vida a destilar substâncias, porque “destilar é belo”, como disse em “A Tabela Periódica”.

Ficou porque — insistiu Roth, que nasceu em 1933, no ano em que Levi se juntou à resistência antifascista, e que entretanto também morreu, esta semana, aos 85 anos — se o sobrevivente e o cientista são inseparáveis, o cientista e o escritor também o são. E Levi: “Não, não, como já apontei, não tenho arrependimentos. Não creio que tenha desperdiçado o meu tempo na fábrica. A minha militância lá, esse meu serviço obrigatório e honorável, manteve-me em contacto com o mundo das coisas reais.”