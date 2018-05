“New Amsterdam” para princípio de conversa. Afinal, “it’s all about content”

Inspirado no hospital nova-iorquino de Bellevue, o mais antigo hospital público dos Estados Unidos, este drama médico-hospitalar dá-nos a conhecer o brilhante e charmoso Dr. Max Goodwin (interpretado pelo ator Ryan Eggold), o recém-empossado novo diretor clinico da instituição, determinado em rebentar com a burocracia e em facilitar cuidados excecionais. “Como posso ajudar?”, a pergunta dita e redita pelo Dr. Goodwin perpassa o primeiro episódio (episódio-piloto) e acaba por se inscrever intencionalmente como o lema basilar da sua forma de ser e de estar, da intenção de disrupção do status quo e da prova de que não vai parar perante nada nem ninguém para dar nova vida ao hospital, anunciado como o único no mundo capaz de tratar pacientes com Ébola, prisioneiros da cadeia de Rikers (contígua ao hospital) e o Presidente dos Estados Unidos, tudo debaixo do mesmo teto, e reganhar a glória que o voltará a colocar no mapa. A heroicidade do Dr. Goodwin para salvar a medicina e fazer com que os médicos reganhem o lugar humanizado de cuidadores, ao invés de se perpetuarem como peças de um sistema assente na faturação, é inspirada em factos reais e na história de vida do Dr. Eric Manheimer que dirigiu o hospital de Bellevue durante quinze anos. “New Amsterdam” estreia no próximo outono na NBC, mas já se pode espreitar:

Convoco “New Amsterdam” a este ecrã meu como poderia ter convocado outra das séries apresentadas esta semana no LA Screenings 2018, em Los Angeles. Convoco-a porque gostei da premissa, da narrativa do episódio-piloto que nos foi dado a ver, do enredo e dos diversos ‘plots’ cruzados e também do elenco escolhido que como em tantas e cada vez mais series produzidas em Hollywood é multirracial, espelhando porventura, o “melting pot” de origens étnicas que compõem a sociedade, espelhando igualmente porventura os públicos a que estas séries cada vez mais se dirigem especialmente nos Estados Unidos. O recurso a atores e atrizes afro-americanos, hispânicos, asiáticos, indianos, turcos, eslavos ou originários do Médio Oriente tomou o lugar que cabia recorrentemente às diferenciações de uma emigração mais ancestral na América, estruturada nas combinações em que predominavam os italo-americanos, irlandeses, polacos, etc. As séries dramáticas e cómicas foram e são a pedra de toque da oferta televisiva nos Estados Unidos, independentemente das vias de distribuição (mais tradicionais – lineares hertziana ou por cabo ou inovadoras – não lineares por subscrição ‘on demand’ via internet) ou das formas de monetização (publicidade e subscrição ou somente subscrição). Atentando à realidade sociodemográfica e à distribuição de riqueza pelas diferentes comunidades étnicas no país, enveredar pela seleção de elencos multirraciais conforme nos é repetidamente dado a ver nos anos mais recentes permite facilmente deduzir que estas séries produzidas para a televisão linear tradicional (e gratuita) se adaptaram aos públicos que maioritariamente as veem. Os escalões etários mais velhos completam o arco de força a que estas séries se dirigem.

INVESTIMENTO PUBLICITÁRIO TELEVISIVO EM RECESSÃO

De acordo com a Nielsen, a empresa de estudos de mercado que mede as audiências televisivas nos Estados Unidos, as séries mais vistas nesta temporada de 2017-18 têm espectadores com médias de idade acima dos 55 anos. As três primeiras do top, apenas a título de exemplo: “The Good Doctor” (58,6 anos); “Young Sheldon” (57,4); “The Big Bang Theory” (56,2). Apenas a décima do top das séries mais vistas: “Empire”, se situa abaixo da média dos 50 anos (47,8). O crescente desinteresse dos públicos jovens e jovens adultos pela oferta de ficção da televisão aberta passou, aliás, a constituir um desafio empresarial crítico para os canais de sempre que são simultaneamente produtores e possuem os mais relevantes estúdios de Hollywood (CBS, WB, NBC Universal, Disney/ABC, Fox, HBO, etc.).

Face à mudança de hábitos de consumo encimada pelos mais jovens e nativos digitais que navegam pelos agregadores (Google/YouTube), redes sociais (Facebook, Instagram, Twitter, etc.) e serviços de subscrição em ‘streaming’ por internet (Netflix, Amazon Prime Video, Hulu, etc.) começam a surgir fendas evidentes nas muralhas do castelo em que as televisões e os anunciantes convivem, interagem e negoceiam há décadas. A publicidade televisiva tem sido a melhor forma dos anunciantes comunicarem as suas marcas, produtos e serviços a um grande número de consumidores e clientes em simultâneo. E continua a ser, mas nos dois últimos anos os ponteiros começaram a recuar nos Estados Unidos. Em 2016, o mercado publicitário televisivo atingiu um pico superior a 36,5 mil milhões de euros. De acordo com o “NY Times” que cita dados divulgados pela Magna (a empresa que gere as compras de publicidade da IPG Mediabrands), as vendas de espaço comercial televisivo caíram 2,2% no ano passado e as projeções indicam que vão continuar a descer ao ritmo de 2% ao ano, pelo menos até 2022. Perante as perdas reais, a estações incrementaram os preços da publicidade, mas a perda de audiências totais – designadamente nas transmissões desportivas historicamente agregadoras de públicos e aparentemente inatingíveis. Com os apetecíveis públicos mais jovens a habitar noutras latitudes, os anunciantes têm vindo a reforçar os investimentos publicitários especialmente no Google/YouTube e no Facebook que, pelo seu lado, reforçam a oferta de vídeo, de programas televisivos, de transmissões desportivas em ‘streaming’. A indústria norte-americana dos media está longe de consolidar, mas cito Armando Nuñez, CEO e presidente da CBS Global Distribution Group (CBS Studios), que ontem pela manhã, na abertura da sessão dos Screenings disse que independentemente da distribuição, da tecnologia, das compras e vendas e da consolidação, “it’s all about the content!”