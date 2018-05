Hopkins: “Ser alcoólico é uma dádiva. Onde quer que vá o abismo persegue-me. E isso é combustível”

Anthony Hopkins (ou “Tony”, como pede à entrevistadora para ser tratado) está feliz. Emotivo também: “As lágrimas são fáceis para ele, especialmente quando fala de trabalho árduo, velhice e masculinidade.” A entrevista, publicada no jornal "The Guardian", foi feita em Roma, cidade na qual o ator se encontra a trabalhar. Será o Papa Bento XVII, num filme da Netflix sobre a relação entre este Papa e o atual (interpretado por Jonathan Pryce).

A alegria no trabalho deve-se, porém, a outro papel: o de Lear, que já fez quando tinha apenas 48 anos, e a que voltou recentemente, para o interpretar com redobrada experiência de vida, numa produção da BBC, na qual Goneril será Emma Thompson e Regan Emily Watson (o filme estreia no Reino Unido no dia 28). “É ridículo, não me tinha apercebido de que era tão novo. Não tinha qualquer ideia de como deveria fazer esse papel. Estava a tropeçar.”

Hopkins, pai de uma filha com quem não tem relação (situação que já não lamenta), será o velho rei que se propõe escolher, entre três descendentes, a mais dotada de um amor puro.

Na conversa com a jornalista, onde por erro lhe é atribuída a idade de 79 anos, Hopkins fala do começo, e da sua ambição desmedida, assim que chega ao National Theatre: “Queria ser grande. Então fui ter com o diretor de casting e disse-lhe: ‘Com quem é que se tem de dormir para se arranjar um papel?’ Só lá estava há três semanas.” A ansiedade de agir, como nota a entrevistadora, mantém-se: “Vamos todos morrer, e essa é a minha grande motivação.”

O vício do álcool do pai, mas também o dele, é outro dos assuntos tratados. Ou, melhor, aquilo em que se tornou depois de deixar a bebida em 1975: “Sou feliz por ser um alcoólico – é uma grande dádiva, porque onde quer que se vá o abismo persegue-me. Tenho uma raiva vulcânica, e isso é combustível. Combustível de foguetões, ainda que também nos possa partir em pedaços e matar-nos. Com os anos aprendi a não querer agradar a todos. (...) Fico impaciente e tento não julgar. Tento viver e deixar viver. Não entro em discussões, não ofereço opiniões.”

Nos tempos em que não está a trabalhar, o ator, que vem do tempo em que os “homens eram homens” e estavam pouco habituados a dar amor, toca piano, escreve e pinta, por ordem da mulher, Stella. Faz uns quadros expressionistas de cores vivas que são vendidos por milhares de dólares. Evita as notícias e a política. Trump também. “É ‘junk food para o cérebro.”

Nesta conversa não se esquece ainda de falar do produtor Harvey Weinstein, que considera, à parte das questões de que é acusado, de um homem rude, um tirano, que sempre tentou evitar ou da fama: “Quando conheço jovens que querem ser famosos digo-lhes que não há nada lá em cima. A maior parte das vezes não faz sentido e é uma mentira. Aceitem a vida tal como é. E sinta-se gratos por estar vivos.”