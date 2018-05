Philip Roth. Sai o fantasma

Clara Ferreira Alves comenta a ausência literária de Philip Roth. Dela diz: “A pena deixou de precisar do tinteiro, com grande pena dos milhões de leitores no mundo que são, como eu, amantes de Roth”. Republicamos o texto de opinião publicado no Expresso de 27 de janeiro de 2018

"Nós, pessoas que leem e escrevem, estamos acabados. Somos fantasmas que testemunham o fim da era literária". A frase pertence ao romance de Philip Roth "Exit Ghost", e é argumentada por Amy Bellette, uma das personagens, em conversa com o alter ego de Roth, o escritor Nathan Zuckerman. Bellette está a citar outro escritor, E. I. Lonoff. Lonoff, material da imaginação, aparece em mais de um dos livros de Roth, autor que criou uma teia familiar de personagens que o acompanharam ao longo da carreira terminada aos 80 anos, oficialmente, quando anunciou ter parado de escrever. Aos 78 anos, dois anos antes, sabemo-lo agora, Roth renunciou à pena. Sem pena, diga-se de passagem. Mais de meio século passado a ouvir as vozes na solidão de um quarto, apurando a prosa e o raciocínio, deixaram-no exausto e faminto por uma existência normal. Amigos, convívios, tédios, prémios, leituras e, supõe-se, os festins das adulações e idolatrias que ligam com o nome Philip Roth. Mais a vigilância dos biógrafos. A pena deixou de precisar do tinteiro, com grande pena dos milhões de leitores no mundo que são, como eu, amantes de Roth. E sobraram as interrogações e as ausências. Que bom seria ouvir Roth sobre esse novelo de iniquidades que dá pelo nome e pela marca Trump. Que bom seria saber o que pensa sobre o movimento #MeToo e as perversões, tão rothianas, de Harvey Weinstein e afins. Que bom seria, enfim, ter um novo romance de Roth para ler numa nova estação do ano. No more.



Esta entrevista não chega para suprimir as ausências mas dá-nos uma ideia, a leitores e admiradores, do que perdemos. O grande escritor, por vezes, serve profeticamente os costumes e os tempos que estão para vir, e se relermos "O Complexo de Portnoy", que padece os vícios da arrogância da juventude e da prepotência do corpo e do desejo, encontraremos essa intenção carnal e animal, o sexo que tudo derrota e humilha até se satisfazer. A intenção é, evidentemente, masculina, máscula, porque Roth sempre se colocou na pele do homem que acaricia e penetra a pele da mulher. Esta presciência, que na maturidade descambaria numa obra-prima chamada "O Animal Moribundo", onde o sexo, o amor e a morte, os grandes temas, se intercetam, valeu-lhe uma nota negativa da pudibunda Academia Nobel.



O famoso prémio premiou escritores menores do que este judeu nascido em Newark, New Jersey, do lado errado das luzes de Manhattan. O que se especulou sobre tal não-atribuição, ou atribuição-fantasma. Uns diziam que era por ele ser um judeu a tentar desvendar a condição do judeu americano. A teoria nunca fez sentido, porque Saul Bellow fez exatamente a mesma coisa de outro modo e ganhou o Nobel. Outros diziam que era a misoginia, a priápica misoginia dos homens dos romances, o plural é sempre masculino, incluindo o dito Nathan Zuckerman, que apresentava as virtudes e defeitos do dito Roth. Quem pode impedir a interpretação que se arroga os direitos e deveres de um corpo e de uma mente alheios? Quem, melhor do que Roth, poderia descobrir para melhor criticar a misoginia de Roth? Ele mesmo se encarrega de ressalvar que atribuir às personagens do escritor as características do autor é um erro de paralaxe e um crime que os críticos literários praticam com reincidência. Sobretudo os críticos sem obra nem experiência ficcional que se entretêm nas dilacerações da alma do outro em vez de escavarem a própria. E assim se criou, no jargão do criticismo por vezes confundido com cretinismo, um ser híbrido que era simultaneamente um moralista, e negar o compasso moral de Roth é nunca o ter lido, e um debochado. Como se os deboches dos seus homens, os que ele inventou e aos quais deu um ponto de observação e uma ação (Aristóteles e Fitzgerald tinham razão, a personagem é a ação e a ação é a personagem) fossem os deboches dele. Ou como se os deboches fossem naturalmente, pela mera inserção dos órgãos genitais masculinos nos corpos femininos, ou pelo secreto desejo dessa inserção, deboches. A moral dominante é repressora e está embrulhada em hipocrisia. Em "O Animal Moribundo", ou em "A Mancha Humana", podemos concluir que não se trata de diminuir as mulheres ou de as categorizar secundariamente na intriga. Trata-se de concluir, sem mistérios e sem atenuantes, que o instinto sexual é uma força tão poderosa como o criminoso instinto da sobrevivência, e que o mais avisado dos seres pode em qualquer momento trocar a impensada (i)mortalidade por um instante de desejo. O impulso lê-se igualmente autores tão bem comportados como T. S. Eliot, do I dare disturb the universe?, ou tão malcomportados como Oscar Wilde e Paul Bowles. Ninguém quer medir a vida em colherinhas de café. Sabemo-lo muito bem, se quisermos ser realistas, desde os modernos Ibsen e Tchekov. Pelo menos.



Nota-se que Philip Roth responde cautelosamente à pergunta sobre o novo movimento de libertação das mulheres que entrou agora, como todas as revoluções, na fase do Terror, julgando e condenando os que o desafiam ou contrariam. #Metoo e youtoo na idade do Twitter e do YouTube. Que estão à espera? Responder a isto com livros do passado, livros que contêm cenas eventualmente chocantes, é tão perigoso como caminhar na trôpega velhice sobre gelo sujo. Escorrega-se. Cai-se. Ora o velho senhor não está para isso. Diplomaticamente, escuda-se com os desvios e devaneios da espécie humana na versão masculina heterossexual, a que ele conhece e tratou.



Vinha avisando que a carne a des raisons que la raison ne connaît pas. É preciso cuidado com a nova moral cibernética e indignada. Já não estamos na era literária, como diria Lonoff, somos apenas as testemunhas, os que lemos e escrevemos, de um tempo que passou.



As novas feministas não gostariam de ler tantas vezes a palavra fellatio. Ou de saber dos seus efeitos num rapaz desprevenido como o protagonista de "Indignação".



Exit a preconceituosa cumplicidade do escritor com os seus atores.



Philip Roth respondeu por escrito na entrevista, o que lhe deu tempo para burilar, afiar a ponta do lápis até o traço ser forte e definido deixando de ser grosso e esborratado. Foi isto que ele fez na carreira literária, afiar a frase, trabalhar as palavras numa combinatória de infinitas possibilidades até achar a versão final, a que satisfizesse o perfeccionismo da consciência.



Philip Roth não é apenas um dos grandes escritores do século XX, é um dos mais lúcidos e inteligentes escritores da história da literatura, se tal existe. É preciso lê-lo com atenção e demora, até lhe decifrar a ambição da gramática e da matemática, até perceber o teorema por resolver. Certas frases de, por exemplo, "A Mancha Humana", e a sua postura ontológica, ou de "Pastoral Americana", têm uma densidade que supera largamente os efeitos da intriga. Da história. Eliot, de novo: o propósito da literatura é tornar o sangue em tinta.



O escritor americano acompanhou sempre a marcha, a longa marcha, da condição americana, que nem sempre se confunde com a condição humana. Não se trata apenas dos movimentos dos direitos civis ou da libertação sexual, ou dos perigos de transformar o santuário da democracia e da liberdade num altar onde se idolatram os tiranos do século XX, os que também exterminaram e mandaram exterminar judeus. Em "A Conspiração Contra a América", Philip Roth antecipa um "fascismo" americano. Haveria que ouvi-lo sobre Trump. Mais uma vez, a lucidez destrói as comparações. Charles Lindbergh era um herói americano, autoritário e racista, Trump é um bufão, é uma soma das suas imperfeições e incapacidades, tiques e toques. Trump é uma caricatura e nem sequer a caricatura de um herói. É o produto do culto da celebridade e do dinheiro, que controla nas massas inanes o desejo de uma vida melhor. A cópia é o modelo dominante nas classes destituídas e anestesiadas pela televisão e a internet. Não o mérito, a cópia. Ou, na versão menor, a que nenhum Shakespeare conseguiria emprestar grandeza, a inveja e o ressentimento, o ódio ao outro que não é como nós, ao estrangeiro. E a indiferença perante o mal. Esta anomia contemporânea teve o profeta maior em Albert Camus, que não viveu para ver o século XXI tornar reais as vergastadas personagens.



Sobre Trump, Roth é incisivo e sintético. E, sabemo-lo agora, nada na personagem parece que o inspiraria a escrever mais do que aqui diz. Trump, enquanto personagem da realidade, não tem dimensão ficcional suficiente, é bidimensional, cartão e cola. Não tem densidade e muito menos grandeza. Trump não é Nixon, Tricky Dick, que inspirou um livrinho menos lido das mais de três dezenas que o autor escreveu. "Our Gang", não traduzido em português, é uma ficção que satiriza com ironia e comicidade o grande mestre do crime. Richard Nixon era um bandido, tinha a espessura de um bandido, a perspicácia de um bandido. Roth chama-lhe Trick E. Dixon, e faz dele um Presidente que esconde atrás das boas intenções e de uma linguagem brandamente codificada, uma novilíngua orwelliana, os crimes contra a humanidade. Uma das partes mais hilariantes do livro é aquela em que Trick E. Dixon declara guerra à Dinamarca, um país assolado pela pornografia. Algo está mal no reino da Dinamarca e não é nada que as armas nucleares não resolvam.



Não esqueçamos que os tempos de Nixon eram da maior brutalidade e inquietude, as pessoas marchavam nas ruas, marchavam contra a Casa Branca, manifestavam-se nas escadas do Capitólio e no campus da universidade, morriam das balas da polícia, iam para a prisão em nome das convicções. Cassius Clay virou Muhammad Ali. Jane Fonda virou Hanoi Jane. E, nos confins da Ásia, uma guerra mentirosa e perdida pelos generais e os políticos, morria e matava em nome do combate ao comunismo. O Vietname, os movimentos feministas e libertários, as insurreições dos negros, a violência e a rebeldia generalizadas no final dos anos 60, apanharam Tricky Dick nos anos 70. A América mudou, e um certo idealismo, incluindo o do bom jornalismo, fê-la mudar. O idealismo é uma qualidade em vias de extinção. Mal visto no sistema capitalista global. Mal visto nas redes sociais que não suportam o que se opõe ao vácuo narcisismo. Se têm tudo o que querem para quê quererem mais? Visto que o autor se retirou de cena há meia dúzia de anos, e aprecia a substância, Donald J. Trump nunca servirá de material para uma sátira política. Nunca saberemos o que perdemos no dia em que o escritor pousou a pena. Sabemos que deixou de ler ficção, uma confissão extraordinária que reforça a ideia de que, nos tempos extraordinários em que vivemos, a ficção deixou de representar o mundo. Ou deixou de constituir-se como representação e vontade do mundo.



Roth, um velho no fim da vida que considera cada dia em que acorda quente e desperto um milagre, um autor que conheceu e descreveu como nenhum outro as indignidades do envelhecimento, as renúncias forçadas do corpo e da mente, lê ensaios e lê História. Lê sobre a escravatura, que nunca foi a sua condição, e lê sobre Shakespeare e ser-se Shakespeare. Faz sentido.



Faz sentido duplamente. Não só porque se regressa sempre a Shakespeare quando se trabalha com palavras, como quem pretende regressar a uma inocência perdida, também porque o mistério de Shakespeare, da escrita de Shakespeare, do colosso que Shakespeare foi e é, continua tão indecifrável no fim da vida literária como no princípio. Uma obra onde desfila a variedade humana capturada com um esplendor cómico e trágico, sempre dramático, até hoje inigualável.



Quanto mais se lê mais se afasta de nós pelo génio e pela complexidade, como as estrelas das galáxias que as leis do universo em expansão vão empurrando para longe de nós.



O respeito de Philip Roth pela literatura, pela arte, é o do bom entendedor. A ficção exigir-lhe-ia uma energia e um cérebro que ele, devido aos anos avançados, deixou de ter. E a concupiscência foi-se. A ficção assim praticada devora a vida e precisa da vida.



E. I. Lonoff tinha razão. O título de "Exit Ghost" retirou-o Roth da leitura de "Macbeth" de Shakespeare.



É uma das instruções de palco na cena de Banquo, o fantasma. A mesma instrução aparece em "Júlio César" e "Hamlet". Sai o fantasma. No livro com esse título, disserta-se sobre a presidência de George W. Bush e o primeiro mandato, a propósito. Philip Roth esteve atento aos presidentes esdrúxulos. E às incoerências de um sistema que se reclama de pesos e contrapesos de modo a impedir a eleição de ectoplasmas. O mundo anda às avessas, e os ectoplasmas são agora os literatos, os que acreditam no poder da arte, da cultura, da linguagem, da educação, da formação da personalidade e da inteligência. Os elitistas mal-afamados.



A esta elite de liberais bem-pensantes de Nova Iorque, muito diferente da de Hollywood, pertence Philip Roth, testemunha do fim da era literária.



Exit ghost.



Destruam Copenhaga. Com fogo e fúria.