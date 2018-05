Exit Roth - duas biografias do autor norte-americano

Aos 81 anos, Philip Roth, o mais premiado dos romancistas americanos, os romancistas "sérios", precisava de um livro assim. Uma biografia mais ou menos autorizada, a meu ver autorizadíssima (ou Roth tratá-la ia com a ferocidade que lhe conhecemos), que não vai além da obra e lança sobre a vida um manto diáfano. O livro tem como título "Roth Unbound, A Writer and His Books" (Farrar, Straus and Giroux), de Claudia Pierpont Roth. Claudia, que não tem parentesco com Roth apesar da coincidência do nome, é uma ouvinte atenta e conhecedora, uma escritora capaz e uma mulher com uma sólida cultura e formação académica. É também uma das redatoras residentes da "New Yorker", uma das fundações desse monumento chamado ficção contemporânea americana, ou, se quisermos ser precisos, ficção judaica americana contemporânea. Claudia, que conhece Roth numa festa de aniversário em 2002, fica com as pernas a tremer quando lhe perguntam se quer ser apresentada ao grande escritor, que atura uma corte sentado no bar. Como todos nós, mortais admiradores do génio, a senhora ficou nervosa, bebeu umas cervejas para ganhar coragem e, sem saber bem o que dizer, disse a parvoíce que todos dizemos. Ele era um dos maiores romancistas americanos do século XX. Ele respondeu "Mas estamos no século XXI!".

E a seguir "Trazes-me estas mulheres e elas insultam-me!". Foi o princípio de uma bela amizade recheada das suspeitas do costume.

Terá ajudado "a" Roth não apenas ser do meio intelectual e rarefeito que "o" Roth honra com a sua presença, mas, suspeito, o facto de ser uma mulher atraente e inteligente. A misoginia de Philip é um carvão atiçado no fogo do sexo. Eis um homem que detesta as mulheres e adora fornicar as mulheres. Pode dar no mesmo.

O livro, apesar do título que sugere Roth à solta, está rigorosamente amarrado pelo respeito e vassalagem a Roth. Tem a vantagem de ser, até hoje, o único livro que traça uma biografia simultaneamente humana e artística do escritor. Ilumina alguns episódios que foram quase todos escritos, com a subversão criativamente autobiográfica que o caracteriza, pelo próprio Philip Roth. Apesar de ser ainda Roth por Roth, é outro Roth.

E publicou-se em Portugal, em 2014, "Os Factos" (Dom Quixote), com o subtítulo enganador 'Autobiografia de um Romancista' (1988). A junção dos dois livros é um exercício necessário, um torna-se o complemento do outro. Ao cumprir 80 anos, Roth declarou solenemente, numa entrevista a uma revista francesa, que tinha deixado de escrever.

Ia abandonar a ficção. E fazia-o como quem abandona uma mulher por cansaço, para sempre. Quase podíamos dizer que Roth tratava a sua ficção como tratou a separação com Claire Bloom, como um fardo doloroso e patologicamente indigno. Ia, hélàs, começar a viver. Ter uma vida "normal", ter amigos, sair à noite, largar o eremitério do Connecticut, viajar, velejar vida fora até à morte.

E, mais tarde, outro anúncio da machadada final: acabaram-se as conferências, os colóquios, as leituras, a pública demonstração da sua pessoa enquanto retrato do escritor enquanto velho. Tinha feito o suficiente pelos livros. Pela obra. A partir daqui, todas as palavras sobre um Roth bound ou unbound (alusão a um título da série Zuckerman, "Zuckerman Unbound") seriam alheias, vindas de estranhos. A crítica literária nunca lhe solicitou a atenção, embora a admiração dos pares e pelos pares tenha contrariado o egoísmo criativo com grandes atos de generosidade.

Tal não acontece com a biografia, o problema da biografia e da sucessão de autobiografias ficcionais que constituem a narrativa completa de Roth, uma repetitiva rotação em torno do eixo imaginário do narcisismo e solipsismo de um judeu americano do século XX, nascido em Newark entre duas guerras mundiais. Um judeu filho de judeus refugiados dos pogroms da Europa, fugidos aos ódios da Europa, judeus cumpridores e espertos, servindo-se da tradição e da decência como forma de sobrevivência numa sociedade hostil. Um judeu que sabe que existem muitas razões, como o nazismo certificou, para celebrar a América e a liberdade de viver e crescer na América, mesmo num enclave étnico. Newark, com bairros divididos por segmentos étnicos da pequena burguesia, não era o shtetl e ficava muito longe de Auschwitz.

A consciência de um condicionamento "anormal", semita em iídiche, num mundo branco anglo-saxónico em inglês, e a inteligência aguda dessa consciência, da dualidade que obriga a renegar o passado dos judeus e a infâmia sofrida na Europa das luzes e a retomar o passado como única via identitária, fizeram de Roth o escritor que ele é. E que genialmente, admiravelmente, é. E será.

Roth não espera ganhar o Nobel, a não ser que o Nobel se tenha convertido num prémio de carreira (e converteu, para alguns).

Temo que ele, que nunca perde tempo com tal enigma, desconfie que é o seu judaísmo, ortodoxia tão imponente como a inteligência e a misoginia, que afastaram Estocolmo. O que significa, para um homem que escreve sobre esse assunto vasto da condição humana, não ser suficientemente humanista? Não há escritor mais humanista do que Roth. O que não quer dizer que não seja misógino e cruel, uma misoginia e uma crueldade que ajudaram a lapidar as palavras e a converter brutas proposições lógicas em "diamantes" literários, passe a piada.

"Os Factos" ajuda-nos a perdoar Roth, se ele precisasse de ser perdoado. "Roth Unbound" faz o resto. O mais peculiar desta operação de absolvição é que ela é determinada pelo escritor. O autor. "Os Factos", na sua descrição de uma infância e adolescência impecavelmente piedosas, de uns pais maravilhosos e justos, de uma família coberta de dignidade, e de uma vida universitária e vida académica (ou seja, da atormentada entrada na idade adulta e na vocação de escritor) certinhas como ponteiros, podiam ser lidos num púlpito de igreja ou sinagoga, tal a retórica exemplar. Não passam de uma rothiana mistificação. Tudo é tão simétrico ou geométrico que o escritor teria brotado da planura emocional e da secura periférica das existências sem história. Um escritor natural, sem intuição do erro nem amor ao conflito. Um escritor cómico, histriónico, espirituoso. Um inofensivo ator de rábulas.

O ator de rábulas está lá, sempre esteve, cravado na personalidade complexa de Roth, mas não é isso o ficcionista, o autor de ficções, subficções e autobiografias romanceadas, de heterónimos e pseudónimos e alter egos e superegos, onde sobressai o grande Nathan Zuckerman que aparece em duas obras centrais, "Casei com um Comunista" e "A Mancha Humana" (uma obra-prima do autor, que melhor reflete o drama íntimo da duplicidade da pertença). O ficcionista, para roubar o título de um escritor europeu (um checo parisiense libertinamente conflituado entre identidades e exílios) está "ailleurs", algures, como no título de Milan Kundera. Roth não está ali, embora esteja ali uma parte dele. A única explicação que o autor de "Os Factos" consente para um apego ao sofrimento neurótico, é o apego a mulheres sofridas. Complicadas.

Mazinhas como bruxas más. No livro, Josie é o retrato da primeira mulher, Margaret, que morreria num acidente de carro. Só quando Roth narra, sem desfaçatez, o instante em que visita o lugar do acidente onde ela morreu e sente uma felicidade que celebra aquela morte como uma libertação adequada ao plot, um instante de pura crueldade, o verdadeiro Roth aparece. Não sem antes ter apresentado todas as condolências ontológicas para o momento de regozijo com a morte violenta da sua némesis. A narrativa de "Os Factos" apresenta-se tão linear, exceto nesta contorção emocional, que o próprio Roth se sente obrigado a apresentá-la a Zuckerman, sob forma de uma carta. Este responde apontando todas as mentiras da "factualidade". O que salva Roth é a lucidez de Roth.

Nenhum crítico ousaria ir tão longe. Muito menos um biógrafo. E não iria porque Philip Roth é um escritor tão prodigioso, tão proteico, tão único, tão dotado, tão original, resumindo, tão bom, que quando o lemos não é da representação da vida dele que cuidamos, é da representação de vidas de personagens que nos arrastam para um território onde a inteligência nos obriga. Obriga o leitor a passar em revista a própria biografia. Identificação, é isso, esse milagre da literatura. Philip Roth é um dos últimos grandes escritores vivos, o derradeiro espécime de uma dinastia dourada onde se inscrevem nomes como Saul Bellow, J.

D. Salinger, Joseph Heller, John Updike (que ele admira) e mesmo Norman Mailer, mesmo que Mailer não passe, ao lado dos outros, de um touro enfurecido. Gigantes. Judeus. Nenhum crítico seria tão impiedoso como Roth acaba por ser com ele mesmo, através das personagens que cria.

Josie acabaria por repetir-se na relação de Roth com a mulher com quem viveu mais anos e com quem casou (a pedido dela), obrigando-a assinar uma convenção antenupcial em que ela renunciava a tudo caso ele quisesse divorciar-se. A atriz inglesa Claire Bloom.

Bloom, considerada a melhor intérprete de Ibsen, veterana dos palcos dramáticos, não aguentou amar Roth. A autobiografia dela, "Leaving a Doll's House" (alusão à "Casa de Bonecas", de Ibsen), traça do escritor um retrato pior que o de Dorian Gray na fase adiantada. Um homem desequilibrado, com desdobramento de personalidade, saltos de humor, ora amável ora tenebroso, somítico e mesquinho como Scrooge, sujeito a maleitas físicas que o deixam dependente de comprimidos e deprimido. Um homem verbalmente abusador, malévolo, manipulador.

Como aguentou ela tantos anos? Mistério, dizem os amigos de Roth. O realismo de certas cenas do livro não parece inventado, e através daqueles episódios entrevemos um monstro sem controlo da concupiscência, temeroso da decadência. Se não é Roth, soa a Roth (amaciado pela idade em "O Animal Moribundo"). O livro de Bloom é o chamado elefante no salão. Deve ter sido o que lhe roubou o Nobel. Mas a resposta ficcional de Roth/Zuckerman, "Casei com um Comunista", não fica atrás em revanchismo e maldade retroativa. Roth serve-se da interpretação, mas temo que Bloom se tenha servido, para usar a palavra dele, dos 'Factos'. Devolve-nos um homem detestável.

Quem leu "O Complexo de Portnoy" não terá dificuldade em conciliar os dois. No princípio estava lá tudo, a luz e as sombras.

O riso e o esquecimento kunderianos. Enter Claudia Roth. Aos 80 anos, obrigado pelas circunstâncias a enfrentar a mortalidade e envelhecimento sem o bordão da ficção, apaziguada a fome sexual pela restrição física, Philip Roth aceita a amável intromissão na sua obra e nos seus livros vividos. "Roth Unbound" tem muitas vantagens. É uma biografia literária séria e bem escrita, que não desvenda mas não ignora os segredos e que relaciona o escritor com os tais pares que ele admirou e o admiraram ou com ele rivalizaram.

Ficamos a perceber que ele amava mais Bellow do que Bellow a ele, o mesmo com Updike (Roth magnânimo?). A generosidade de Roth, a única, revela-se através da literatura.

A gente da mitteleurope interessa-o (é daí que descende) e a admiração por um jovem e perseguido Kundera, conhecido em Praga em 73, leva-o a mover mundos e fundos para o revelar e ajudar. Se Kundera fosse uma mulher bonita. como seria? Passemos um manto diáfano.

Diz-se que uma vida não examinada não merece ser vivida. A vida de um grande escritor é a sua obra, é ela que nos deve interessar.

Prefiro o livro de Claudia Roth Pierpont a uma biografia vampiresca. Porque nos ilumina os cantos onde as autobiografias ficcionais de Roth não chegaram. E aí descobrimos uma poeira esquecida de ingenuidade, de inocência.

A inocência falsa de "Os Factos" é substituída pela inocência verdadeira de um artista que transformou uma existência miseravelmente imperfeita numa epopeia perfeitamente perigosa. Ulisses regressa a Ítaca neste livro, regressa a casa. A única que tem, a das palavras. Talvez esteja pronto, finalmente, para a morte. Exit Roth.