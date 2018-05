Raquel Henriques da Silva: "Júlio Pomar é uma das mais ímpares figuras da cultura do século XX"

Uma das mais respeitadas historiadores de arte portuguesa, Raquel Henriques da Silva, professora na Universidade Nova de Lisboa, ex-diretora do Museu do Chiado e atual diretora do Museu do Neo-Realismo evoca a figura do pintor

É inegavelmente, embora que já andem a dizer que não, uma das mais ímpares figuras da cultura do século XX. E digo da cultura e não das artes porque na sua forma de ser artista, Júlio foi sempre entrosando com a história e a vida à volta dele. Normalmente, a história de arte destaca o Pomar muito jovem, que expõe pela primeira vez, aos 17 anos, no início dos anos 40. É um período curto e fulgurante, em que foi somente pintor, militante comunista e o mais importante teórico do neo-realismo na pintura que, até então, era estritamente literário. O ter sido preso, por ser comunista, formou uma aura de que ele se vai querer libertar. Por isso, no final dos anos 50, vai para Paris. Esta ida não significa um desinteresse pelas questões históricas, mas uma indagação pessoal sobre a pintura. Portanto ,vai-se distanciando da questão da "arte para o povo" para seguir o seu caminho, aproximando-se e distanciando-se do tema e da narrativa pela abstração. São 70 anos de pintura e gosto de destacar, já no final dos anos 80 para os 90, um espécie de pintura de história, onde realiza um ciclo muito interessante em que convoca os mitos da modernidade.