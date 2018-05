“O maior acontecimento de cultura contemporânea em Portugal” vai ter risco real, humor mordaz, Orelha Negra e quatro loucos em fuga

O Serralves em Festa celebra o seu 15.º aniversário e prepara-se para transpor fronteiras de 1 a 3 de junho. Tem crescido a olhos vistos, abriu as portas a mais de 7600 artistas e quase um milhão e meio de visitantes, saiu de casa, aterrou no Aeroporto do Porto, passeia pela baixa da Invicta, deambula este ano pela marginal de Matosinhos e transforma a Igreja dos Clérigos numa autêntica Meca para encontros culturais. Atingiu a maturidade e conseguiu uma emancipação confortável no panorama artístico português.

“É o maior acontecimento de cultura contemporânea em Portugal e um dos maiores a nível internacional.” As palavras são de Ana Pinho, presidente do conselho de administração da Fundação de Serralves, para quem o objetivo, em 2018, passa por “transpor todo o tipo de fronteiras e chegar o mais perto de todos, durante 50 horas de atividades, mobilizando centenas de artistas” de áreas tão diversas como a música, a dança, o circo contemporâneo, a performance, o teatro e a fotografia.

No retrato desta maratona cultural de três dias figuram o coletivo de hip hop Orelha Negra, o veterano músico etíope de jazz Hailu Mergia e ainda o espetáculo circense “Exit” da companhia francesa “Inextremiste”, com acrobacias excêntricas, onde o risco real e o humor mordaz acompanham a fuga de quatro loucos de um hospital psiquiátrico num balão de ar quente, instalado no Prado do Parque de Serralves.

O cartaz apresenta propostas representativas de uma interação entre as artes visuais e as artes performativas, numa estreita relação com as atividades regularmente dinamizadas no Museu e no Parque de Serralves. A aposta numa oferta cultural destinada a crianças e famílias é outro dos pilares fundacionais do evento. O diretor do Museu de Arte Contemporânea de Serralves, João Ribas, frisa a “programação muito variada, pensada especificamente para uma aproximação do público”, num “percurso de três dias por várias áreas e geografias artísticas”, traçado para “dar palco a novas práticas que são notáveis, inovadoras e que impliquem questões políticas e sociais”.

A celebração tem início a 1 de julho, pelas 22h, com a atuação de “Fire!”, o trio nórdico constituído em 2009 por Mats Gustafsson, Johan Berthling e Andreas Werlin, conhecido por uma sonoridade experimental, na qual confluem o free jazz, o rock psicadélico e o ruído da indústria pesada. Ainda na vertente musical, no dia seguinte, destaque para o concerto da banda 23 Skidoo, formada em 1978, quando três jovens punks se reuniram no norte de Londres. Da formação original restam Fritz Catlin e os irmãos Turnbull, numa exploração constante da música industrial, pós-punk, e funk.

Também no dia 2 julho (sábado) é a vez do veterano etíope Hailu Mergia tomar conta do palco, pelas 19h, no Prado. Detentor de uma carreira com mais quatro décadas, iniciada no seu país de origem e continuada nos Estados Unidos - país para onde emigrou em 1981, escapando da repressão ditatorial -, construiu a sua vida em Washington D.C, onde ainda hoje trabalha como taxista de aeroporto. O músico de 71 anos descrito por João Ribas como “bastante complexo no seu trabalho, com uma linguagem singular e hipnotizante” faz uma corrida até Serralves, numa viagem musical em que vem acompanhado pelo seu novo trio, trazendo na bagagem o álbum “Lala Belu”, editado em fevereiro.

O último dia da programação é pontuado com o concerto dos Orelha Negra, com início à 01h30, fazendo ecoar no Prado sonoridades singulares e frescas, com uma linguagem depurada e com raízes da música urbana, depois de em setembro de 2017 o coletivo ter editado o seu terceiro registo discográfico. “Junta várias tradições do hip hop e da música urbana, mas também a grande tradição portuguesa da poesia e das letras de canções”, frisa o responsável programático.

A dirigente da Fundação de Serralves destacou, esta terça-feira, durante a conferência de imprensa de apresentação do evento, a “dinâmica inquestionável” desta celebração cultural preparada para soprar as quinze velas, pela qual passaram na edição de 2017 mais de 220 mil pessoas, constituindo a maior afluência de público. O chave para o sucesso do certame reside, acredita Ana Pinho, na “capacidade de se renovar, para que não se tornem repetitivos”, algo que, acrescenta, “tem sido conseguido”.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, voltará a marcar presença no Serralves em Festa, com uma visita agendada para o último dia.

A programação completa pode ser consultada AQUI.