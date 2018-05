“O legado de Pomar marca uma posição da relação dos artistas com a sociedade e da arte com uma forma de resistência”

O diretor artístico do Museu de Serralves sublinha o contributo de Júlio Pomar para uma grande investigação sobre as possibilidades da pintura

O pintor também era escritor, e pensador, e não abdicava de uma dimensão política. Esse é um dos aspetos destacados por João Ribas, diretor artístico do Museu de Serralves quando refere que “esse contributo é fundamental, porque marca uma posição da relação dos artistas com a sociedade e da arte com uma forma de resistência. Resistência essa que às vezes é política, outras vezes é ao nível simbólico, da forma ou temático”.

Ao abordar o contributo de Pomar para a pintura figurativa, como parte da terceira geração modernista, Ribas refere em particular o tema do retrato e do autorretrato. “E de uma forma muito especial é importante relacionar essa tradição da pintura do retrato com a história portuguesa, nomeadamente com o retrato de Mário Soares”.

O seu contributo, porém, passa por outros níveis. Desde logo, prossegue, por “representar uma grande investigação das possibilidades da pintura. É alguém que mistura várias técnicas e durante sete décadas trabalhou uma grande quantidade de temas”.

Durante vários períodos, em particular nos anos de 1970 há uma relação com o corpo que se traduz numa pintura fortemente sexualizada. Só que, na visão de João Ribas, “o trabalho é um processo cumulativo, em seguimento de uma investigação. O trabalho dos anos 1940, na fase neorrealista, “tem uma importância simbólica, no sentido em que é um artista que marca uma posição política. Usa as artes como uma forma de confrontação ou contestação do poder. Mas depois também há parte expressiva da pintura com a construção geométrica. Faz uma função dialética, de uma forma que é importante em Portugal”. São figuras como Júlio Pomar que criam uma qualidade distinta da pintura portuguesa.

No contexto português, prossegue João Ribas, “em movimentos com grandes figuras como Pomar, ou Amadeu, há sempre uma conjunção, sempre uma tentativa de conciliar várias tradições, de forma a conciliá-las com a tendência modernista”.

Houve sempre em Pomar, acrescenta, “uma tentativa de relacionar a forma e a pintura com uma certa realidade. O seu contributo é associado com a figuração, mais do que outra coisa, mas há sempre uma tentativa de se relacionar com a realidade do seu tempo. Nos anos de 1980 é mesmo com uma certa realidade da história portuguesa”.

Impõe-se, no percurso do pintor, “um processo cumulativo, de afrontar os limites da pintura. Estamos a falar de um artista que ainda vem desse paradigma de marcar uma linguagem própria na pintura. Isso distingue esta geração em particular e estas figuras incontornáveis da arte portuguesa. Marcam uma linguagem própria de invenção, mas também, no caso de Pomar, de reinvenção.

Por isso mesmo a sua morte é tão marcante. E notável constatar a dimensão do seu o legado. Não é só a obra que nos deixou, mas também, diz João Ribas o próprio atelier Júlio Pomar como instituição. Como exemplo de uma Casa Museu monográfico, que não só trabalha para a divulgação do seu trabalho, mas que também tem tido uma programação contemporânea, que mostra o interesse do artista em acompanhar os movimentos da segunda metade do século XX até a atualidade”.

Resulta daí, conclui o diretor do Museu de Serralves, “uma certa abertura, uma confiança, um à vontade e generosidade de colocar o seu trabalho em relação a outros grande artistas e até figuras mais jovens”.