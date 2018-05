“E um artista. Foi-se embora hoje, mas temos muita obra para continuar a olhar para ele”

O escultor Pedro Cabrita Reis não crê que Pomar “alguma vez se tenha preocupado em fazer história. Interessava-lhe seguramente o cavalete que tinha à sua frente, as telas, ou o papel que riscava”

Para o escultor Pedro Cabrita Reis, a morte de Júlio Pomar pode representar o desaparecimento de um corpo. Não representa a partida de uma ideia, nem o esfumar de uma arte. Desde logo porque Pomar era, antes de tudo, um artista. Foi-se embora esta terça-feira, mas como sublinha Cabrita Reis, fica cá o mundo todo, porque “temos muita obra para continuar a olhar para ele”.

Juntos fizeram a que terá sido a última exposição com a participação ativa de Pomar. Cabrita Reis sugeriu “que fosse um encontro com as pequenas peças criadas. Não pintura, nem desenho, mas as pequenas peças de escultura, feitas com coisas encontradas”. Nos anos de 1970 tem um período em que faz umas peças com materiais encontrados na praia e que Cabrita Reis vê mais tarde numa exposição na Gulbenkian e aquele fica a ser, para sempre, “o território do Pomar”.

Recorda os dias em que estiveram a montar a exposição, com um Pomar “muito energético. Foi inclusive para o atelier fazer peças novas e para acompanhar coisas que eu também trazia. Foi um momento mágico de bastante intensidade, em que se via que era um homem que se recusava a deixar-se ir. Estava atento. Estava vivo. Estava curioso. A ponto de retomar o trabalho para acompanhar o projeto daquela exposição”.

Possuidor de uma grande curiosidade intelectual e um genuíno interesse pelos jovens artistas, Pomar cultivava essa curiosidade e esse interesse em resultado de, acentua Cabrita Reis, “uma atitude que faz a diferença entre os que são artistas e os que são apenas praticantes de Belas Artes. Ele tinha uma curiosidade, um olhar e um sentimento claro de que o mundo todo estava à disposição dele. Isso traduzia-se não só na sua obra, mas também no modo como se relacionava com os artistas mais jovens”.

Muito culto, deixa muita obra escrita, desde ensaios e ficção, até fados. Carlos do Carmo cantou alguns fados escritos por Júlio Pomar. A inteligência do pintor “manifestava-se muito particularmente sobre a forma da sua ironia, que era extraordinária. A ironia nunca a deveremos confundir com sarcasmo, que é apanágio das pessoas menos dotadas. Já a ironia é algo que vem com as pessoas que exercem a inteligência para compreender o mundo. Tinha uma grande ironia, não só sobre si próprio, mas também na análise das coisas que aconteciam ao lado dele. Essa ironia é uma fonte de riqueza extraordinária quando o vemos exercê-la. É quase como vê-lo pintar ou desenhar”.

Marcará com bastante rigor a paisagem da arte portuguesa. Muda ao longo da vida de paradigmas, de expressão, de interesses temáticos. Mantem uma identidade muito particular e a sua obra, desde o neorrealismo até as fases finais, é a de um pintor para si próprio e de si próprio para os pintores que o rodeiam.

Cabrita Reis não crê que Pomar “alguma vez se tenha preocupado em fazer história. Interessava-lhe seguramente o cavalete que tinha à sua frente, as telas, ou o papel que riscava. Nesse particular é imune às classificações e é imune aos choques de tendências e à perecibilidade das modas. É um artista. Foi-se embora hoje, mas temos muita obra para continuar a olhar para ele”.