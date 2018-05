Cruzeiro Seixas: “Júlio Pomar era um grande pintor”

Demo-nos pouco ao longo da vida, mas conhecemo-nos muito jovens na escola de artes António Arroio, em Lisboa. O Pomar era bem mais novo do que eu e nem tinha idade para estar lá matriculado. Julgo que a sua família era amiga do diretor da escola e ele frequentou-a como aluno exterior. Julgo até que só frequentava as aulas de desenho. Mas isso já foi há tanto tempo. Eu agora tenho 97 anos e meio...

Na altura eu devia ter uns 17 ou 18 anos e ele bastante menos. Era um garoto. O Pomar nunca foi bonito e como miúdo não era nada bonito. Ele não cultivava a beleza física e era reservado. Ele encostava-se junto à parede e ficava ali encolhido.

Convém dizer que a António Arroio era a única escola em Portugal que consentia que houvesse raparigas e rapazes. Estávamos separados por um pátio, as raparigas passavam e nos lançávamos-lhes piropos. E, quando perguntávamos ao Pomar qual era a sua namorada, ele respondia “não há nenhuma!”

Ele não dava conversa a ninguém. Mantinha-se aparte. Depois veio a ser o maior namorador de nós todos.

Nunca tivemos nada em comum. Ele ao longo da vida dedicou-se sempre à pintura e eu fui mil coisas para ganhar dinheiro, para me manter. Ele era um grande pintor, com uma obra de sucesso considerada por muita gente, e eu fiz coisinhas dentro das gavetas dos empregos. As nossas vidas foram muito diferentes. Há muito tempo, em Paris, encontrámo-nos e ele levou-me ao seu atelier parisiense que era espetaculoso. Eu nunca tive atelier, nunca tive dinheiro para isso.

Mais recentemente, há cinco anos, o Pomar inopinadamente convidou-me para um passeio de barco no Douro para celebrar o seu aniversário. A bordo ia muita gente. E apesar de termos ficado sentados lado a lado - há até fotografias disso - trocámos muito poucas palavras. Ele era muito calado e eu também sou. Esse convite foi uma surpresa, não esperava porque não tínhamos relação. Mas o passeio foi muito bonito. O Douro é lindíssimo.