A professora chanfrada

A quinta longa-metragem de Serge Bozon chama-se “Madame Hyde” e o título não esconde o que tem atrás: trata-se de uma adaptação tresloucada e atualizada para os dias de hoje de “The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde”, de Stevenson, um dos mais célebres livros do mundo e tantas vezes adaptado ao cinema, mas nunca com esta liberdade de movimentos. Marquemos as diferenças: “Madame Hyde” não se passa na época vitoriana e na burguesia, mas num arrabalde de Lyon de classe média; a personagem central não é cientista, dá aulas num liceu; por fim, o Dr. Jekyll muda de género e passa a feminino, chama-se madame Géquil, professora não particularmente dotada para a docência (ensina física numa escola técnica) e com problemas em impor a disciplina, já que é gozada nas aulas, em particular por um dos seus alunos, Malik, um adolescente handicapado de origem magrebina. Géquil não se deixa, contudo, ficar em segundo plano por um motivo simples: é interpretada por Isabelle Huppert.

O filme partiu de uma ideia de Axelle Ropert, realizadora e coargumentista habitual de Bozon em “L’Amitié” (1998) “Mods” (2003), “La France” (2007), e no fulgurante “Tip Top” (2013), no qual Bozon já dirigira Huppert. Madame Géquil é também a primeira personagem fantástica a chegar a este território — e às fantasias já lá iremos. Bozon já tinha entrado na fábula, no musical, na sátira, mas nunca abraçado assim um conto gótico, dado a filmes de horror no qual “Madame Hyde” nem sequer se inscreve. “O que eu sei é que tinha uma vontade enorme de fazer um filme sobre a educação em França”, contou-nos o cineasta em Locarno do ano passado, durante o festival que valeu a Huppert o prémio de Melhor Atriz. “Queria ser frontal sobre o assunto, mostrar como é nobre e difícil esse ofício, e precisava de uma personagem aflita para cumprir essa tarefa. Géquil está em final de carreira e em conflito com os alunos e o conselho diretivo da escola. Não mudará, a menos que algo de sobrenatural lhe aconteça. O livro de Stevenson entra aqui, isto é: injetámos em Géquil o mito e o fantástico, numa cadeia de transmissão que tem afinal tudo que ver com a profissão dela.”

METAMORFOSE DE HUPPERT

Um dos aspetos que mais nos impressionaram em “Madame Hyde” é que, sem que o filme nos enfie didatismos pela goela abaixo, é metódico e escrupuloso no modo como mostra a vida de uma sala de aulas. Foge assim da moda de um cinema francês com preocupações sociológicas que tende a tratar as escolas como mera figura de decoração. O próprio Bozon foi a uma dada altura da sua vida professor de filosofia durante dois anos, “num liceu dos arredores onde quase não havia alunos brancos e no qual o ensino era difícil. Trouxe este conflito para o filme porque a diferença de raças e a sua interação no meio escolar francês é um tema de fratura na sociedade do país. Mas fugi de discursos paternalistas sobre árabes e negros vitimizados e professores impotentes. Virei esses clichés do avesso.” Huppert, por outro lado, também se descobre num registo completamente distinto das mulheres determinadas que lhe conhecemos: a sua Géquil é pusilânime, vulnerável, ausente, tanto na escola como em casa (aqui entra José Garcia, o marido bonacheirão dela e que a professora trata com um certo desdém). Até que um dia...

Até que um dia, Géquil decide preparar-se para testar uma caixa de Faraday. Trapalhona e avessa a experiências, fecha-se num laboratório e é acidentalmente atingida por um feixe de raios catódicos. O corpo de Huppert fica incandescente, a comicidade das cenas é notória, e “O Professor Chanfrado”, de Jerry Lewis, vem imediatamente à cabeça como se “Madame Hyde” pudesse ser daquele um longínquo remake. A tímida professora, uma vez fulminada, descobre possuir incontroláveis poderes. De noite, levanta-se da cama e sai para a rua, é um corpo elétrico atraído por misteriosos chamamentos. E dá-se um ‘Eureka!’ com apetites pelo sobrenatural, caminho que o registo cómico e antinaturalista de outras personagens (em especial a de Romain Duris, que faz de diretor da escola técnica) já havia previamente preparado. Ora, Géquil, conta Bozon, “torna-se com o acidente uma professora extraordinária que redescobre o prazer da aprendizagem. Se em ‘Tip Top’ a Isabelle representava desde o início a autoridade levada ao extremo, um extremo tal que ela se tornava um gag, em ‘Madame Hyde’ ela é a figura passiva que, por influência de Stevenson e do poder do cinema fantástico, começa a virar o jogo a seu favor. Mas eu não quis ‘fazer Carpenter’, nem um cinema de género. Se a entrada do sobrenatural impede de nos identificarmos com as personagens, em particular com Géquil [que perde o controlo do seu próprio corpo em diabólicos ataques de sonambulismo], é porque isso nos permite aceder mais diretamente às emoções, ao prazer estético das próprias cenas. Não quero com isto dizer que não sou realista e que não me preocupo com problemas sociais, muito pelo contrário, eles são bem visíveis no filme. Não quero é tratá-los de uma forma sentenciosa e com certezas ideológicas. É muito mais eficaz no cinema falar de um mal-estar social apenas pelos seus sintomas.”

“Madame Hyde” é um filme com uma graciosidade de movimentos fabulosa, sério sem querer impor a sua seriedade, profundo quando parece superficial, a rebentar na comédia quando se espera o drama e com uma capacidade de invenção tão bizarra que é incomparável com a de qualquer outro cineasta francês da geração de Bozon. Queremos saber de onde isto vem (a variação de tons, a veia cómica até agora quase inexplorada de um ator como Duris, por exemplo). Queremos descobrir que estranha atração é esta por um fantástico de efeitos especiais artesanais (Bozon é também um fiel ao 35mm), que parece vir mais de James Whale e dos filmes da Universal dos anos 30 que de qualquer outra influência contemporânea. “Preciso do que é orgânico, da matéria, da película, e sei de onde venho: da França, não dos EUA. Prefiro os efeitos especiais de um Franju ou de um Brisseau a todos os CGI digitais deste mundo. Sei que estou um bocadinho isolado. Não o estaria tanto se pudesse ter vivido e trabalhado na época do giallo e do peplum. Quanto à variação de tons nos meus filmes, creio que isso só pode vir da minha admiração pelo cinema clássico de Hollywood, do Hawks e do Leo McCarey, de um tempo em que não havia esta estúpida clivagem entre filmes de autor e de arte e ensaio e cinema popular. Tenho passado a vida a bater-me contra esta oposição.” Filme de autor, “Madame Hyde”, no sentido em que é impossível não reconhecer de Bozon a sua assinatura? Filme popular, com a mais popular das estrelas do hexágono? Os dois em simultâneo. O resultado é uma experiência única.