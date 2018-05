Palma de Ouro para “Shoplifters”, de Hirokazu Kore-eda

Selecionado oito vezes por Cannes, incluíndo seis a concurso pelo prémio principal, Hirokazu Kore-eda conquistou finalmente a Palma de Ouro esta tarde com o melhor dos filmes da sua fase recente. Sem cair no miserabilismo social encontrado noutras obras, “Shoplifters” acompanha uma família japonesa da classe média que sobrevive num espaço exíguo. Ao clã Shibata, pai, mãe, avó, filha adolescente e filho menor, junta-se uma menina da vizinhança maltratada pelos pais. As dificuldades financeiras levam os Shibata a praticar pequenos delitos nos quais as crianças participam. Acontece que, por causa de um crime bem maior, descobrimos que são forjadas todas as relações filiais que nos foram apresentadas.

O cineasta japonês, de 55 anos, toca nos temas sociais que alimentaram este festival com uma subtileza e um sentido de humor que dignificam esta Palma de Ouro. Foi o filme favorito do júri presidido pela atriz australiana Cate Blanchett, e do qual fizeram parte a atriz americana Kristen Stewart, a atriz francesa Léa Seydoux, a argumentista, realizadora e produtora norte-americana Ava DuVernay, a cantora do Burundi Khadja Nin, o ator chinês Chang Chen, e Robert Guédiguian, Denis Villeneuve e Andrey Zvyagintsev, realizadores francês, canadiano e russo.

Tal como aconteceu em 2014 com “Adieu au langage”, Jean-Luc Godard, que estava a concurso com um filme 'de outra categoria', atrapalhou os jurados, que muito provavelmente não souberam o que fazer com “Le livre d'image”. O assunto ficou resolvido com uma Palma de Ouro Especial (um prémio de homenagem). Spike Lee, favorito com um sátira mordaz ao racismo passada nos anos 70 (e que evolui para a atualidade em ataque feroz a Donald Trump), arrecadou o Grande Prémio.

Pawel Pawlikowski (o autor de “Ida”) viu reconhecido o seu trabalho com o Prémio de Melhor Realização entregue a “Cold War”, história de amor feita de encontros e desencontros de um casal polaco do pós-II Guerra, rodada a preto e branco e no formato do cinema clássico.

O júri não esqueceu a ultrajante vingança daquele tímido cabeleireiro de cães que o italiano Matteo Garrone trouxe a Cannes em “Dogman”, adaptação muito livre de um fait divers ocorrido nos anos 80, história de 'olho por olho, dente por dente', em que o dito cabeleireiro se vinga do brutamontes cocainómano que o tortura. E não esqueceu porque Marcello Fonte (Melhor Ator), que no filme interpreta outro Marcello, tem um extraordinário papel que, de facto, deixou a milhas a concorrência.

Quanto à interpretação feminina, foi premiada Samal Yeslyamova, atriz cazaque de “Ayka”, nova obra do seu conterrâneo Sergei Dvortsevoy e uma das últimas que o concurso mostrou. A protagonista do título, mulher do Quirguistão emigrada em Moscovo, acaba de ser mãe e foge a sangrar do hospital onde deixa o seu bebé por não poder sustentá-lo. Desdobra-se numa miríade de trabalhos precários à jorna que não são pagos, tem de saldar rapidamente uma dívida com os mafiosos que lhe emprestaram dinheiro para um negócio de costura que não deu certo – e o bebé acaba por tornar-se equação da dívida.

Prémio do Júri para Nadine Labaki

Já “Capharnaüm”, da libanesa Nadine Labaki, apontado pelos mais apressados como favorito, teve que se contentar com o Prémio do Júri. O filme gira em torno de Zain, miúdo de 12 anos que meteu os seus próprios pais em tribunal (é o alibi de onde parte a narrativa). Defende perante o juiz que aqueles o mandaram vir ao mundo sem estarem à altura dessa responsabilidade. De seguida, Labaki lança um flashback sobre a vida anterior da criança sem-abrigo. Uma empregada de limpeza etíope e ilegal, mãe de um bebé de colo, presta-lhe auxílio e leva-o para casa. Com a prisão dela, fica o bebé dependente de Zaim, até caírem ambos na rua.

Labaki foca-se na infância maltratada dos arrabaldes de Beirute (sem que a cidade seja referida no filme). Em torno dessa infância sem direitos, gravita a emigração clandestina e sem documentos, o racismo, a exploração, a mendicidade e a pobreza extrema, até o tráfico de bebés: é a uma radiografia dos problemas sociais de todo o mundo árabe que a cineasta quer chegar.

Cannes também voltou a sorrir para o cinema português, premiando as duas longas-metragens nacionais presentes no festival. “Diamantino”, da dupla Gabriel Abrantes e Daniel Schmidt, sátira a um futebolista idolatrado e à beira do fim da carreira (e “um filme sobe Portugal”, contou o cineasta ao Expresso), conquistou quarta-feira o Grande Prémio da Semana da Crítica – distinção notável para esta longa-metragem de estreia (na mesma secção, passou ainda a curta “Amor, Avenidas Novas”, de Duarte Coimbra). No final da tarde de ontem, Cannes anunciou também que “Chuva É Cantoria na Aldeia dos Mortos”, novo trabalho de João Salaviza correalizado com Renée Nader Messora, venceu o Prémio de Melhor Realização da secção Un Certain Regard.

PALMARÉS CANNES 2018

Palma de Ouro: “Shoplifters”, de Hirokazu Kore-eda

Palma de Ouro Especial: “Le livre d'image”, de Jean-Luc Godard

Grande Prémio do Júri: Spike Lee, por “BlacKkKlansman”

Melhor Realização: Pawel Pawlikowski, por “Cold War”

Melhor Argumento (ex-aequo): Alice Rohrwacher por “Lazzaro Felice”, de Alice Rohrwacher; Nadar Saievar e Jafar Panahi por “3 Faces”, de Jafar Panahi

Melhor Ator: Marcello Fonte por “Dogman”, de Matteo Garrone

Melhor Atriz: Samal Yeslyamova por “Ayka”, de Sergei Dvortsevoy

Prémio do Júri: “Capharnaüm”, de Nadine Labaki

Caméra d'Or (Melhor Primeira Obra): “Girl”, de Lukas Dhont