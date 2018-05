Os Arctic Monkeys são agora um daqueles amigos que têm filhos, trocaram de hobbies e de emprego e nem se deu por isso

Todos temos um amigo daqueles que foram próximos em tempos e que agora encontramos por acaso, enquanto vemos montras ou jantamos com outro amigo comum. O encontro é amigável e, assim que se veem, ambas as partes fazem juras vãs: que têm mesmo de combinar, que desta vez é que é, que vão até pôr um lembrete no telemóvel e não se fala mais disso, que é preciso um café para pôr a conversa em dia.

É provável que a conversa nunca se repita e o tal café nunca passe de promessas vagas a que nunca se associou data concreta. Mas insistimos em fazê-lo porque são grandes amigos que já nos deram muito, apesar de termos de admitir que ultimamente não sabemos nada deles e que talvez já não haja grande coisa que nos una. Talvez o tal café servisse apenas para alimentar a nostalgia durante umas horas, até que cada um tenha de voltar à sua vida, depois de perguntar pelos pais, avós, filhos, trabalho e saúde, até se esgotarem as perguntas todas. Mas temos relutância em deixá-los ir, porque a vida já foi tão boa com eles – e há um bocadinho de nós que ainda tem esperança de poder replicar essa vida antiga.

Quem gosta de Arctic Monkeys terá tendência a querer encontrar-se mais uma vez com eles, mesmo que reconheça que se calhar essa altura já passou e que os Arctic são agora um daqueles amigos que têm filhos, trocaram de hobbies e de emprego e nem se deu por isso. Seja como for, o primeiro elogio que se pode fazer a “Tranquility Base Hotel and Casino”, o novo disco da banda (rock?) britânica, é que não parece haver muita gente que desista dele à primeira. Podem ser os créditos de antigamente, a fé em Alex ou o facto de o disco ter realmente boas canções, embora já tenha pouco dos miúdos que animavam as festas quando apostavam que “deves parecer bonita numa pista”. Mas “Tranquility Base Hotel and Casino” merece, pelo menos, que se dê esse benefício da dúvida.

Parece que há duas maneiras de ouvir este disco. A primeira é ouvi-lo duas, três, quatro vezes e concluir que não se gosta dele, que parece música de elevador enfadonha (passe a redundância), que parece um disco a solo de mais uma versão renovada de Alex Turner. A segunda é ouvi-lo duas, três, quatro vezes e descobrir que até se gosta dele, que apesar da falta de momentos altos há momentos bons e que se se der uma oportunidade o final do disco tem surpresas reservadas que não vale a pena desperdiçar.

Logo à primeira tentativa, percebe-se que Alex deitou as guitarradas de outros tempos fora – o que poderá ter levado ao corte definitivo com os fãs que já com “AM” (2013) ficaram desiludidos e disseram não reconhecer os rapazes de Sheffield, à falta de hinos como “I bet you look good on the dancefloor” ou “Brianstorm”, e o novo Alex de cabelo puxado com gel para trás, calças escuras subidas e aquelas danças de cintura para um lado e para o outro que passaram a justificar os soutiens atirados ao palco. Pouco que ver com o Alex que, nos tempos de “Humbug”, fazia o vídeo de “Cornerstone” sozinho em frente da câmara, com uma camisola de gola alta vermelha e aquele cabelo esquisito, dando a impressão de que mesmo com pouco orçamento e uma noção de estilo questionável o carisma do frontman salvaria tudo.

Uma viagem até à lua

No reino dos comentadores de Youtube, depois de se ler que o novo disco “é aborrecido mas ainda assim perfeito para ouvir enquanto se lava a louça”, chega-se a um comentário que quase parece escrito por um perfil falso criado pelo próprio Alex Turner. E diz assim: “Faz-me sentir que bebi muito numa nave espacial mas foi muito álcool durante horas e horas, por isso estou alcoolizado mas pareço sóbrio, apesar de estar apenas a olhar para o espaço através da janela da nave”.

Talvez Alex não dissesse melhor. Todos os temas de “Tranquility Base Hotel and Casino” giram à volta da lua, do espaço e da ideia de que Alex (onde andará o resto da banda?) se fechou no seu quarto, a que chama “superfície lunar”, e imaginou que estava noutro planeta “para comentar este”.

Alex já não usa apenas o carisma e as guitarras. A partir da lua, arranca com um piano enérgico em “Star Treatment” e vai por ali fora sozinho. Ouve-se Alex por todo o lado. “O rapaz de ouro está em má forma”, comenta. Mas este continua a ser o disco dele, uma espécie de extensão do projeto lateral que tem com Miles Kane, os Last Shadow Puppets, cujas canções (lembremo-nos de “Miracle Aligner”, por exemplo) encaixariam aqui com toda a naturalidade – muito mais do que as mais antigas, e simbólicas, dos Arctic.

Os versos de Alex serão sempre afiados e desconcertantes, mesmo que o piano e as linhas de baixo forte substituam o que eram antes as guitarras furiosas e a batida dançável. Os temas são agora a tecnologia, as redes sociais, o Alex que é crítico social e espreme por entre o disco as referências a si próprio. Em “One Point Perspective”, anuncia que é capaz de “formar uma banda de covers” e conclui que “o cantor tem de morrer”, até porque já tocou “para salas em silêncio como esta antes”.

GETTY

Aqui também se dança (mas pouco)

Dificilmente se isolam momentos neste disco, porque ele corre de forma fluida, como se fosse uma só peça de 40 minutos, sem comprometer mas sem nos oferecer canções daquelas que iremos fixar e ouvir depois e obcecar à volta delas. Daí o risco de um disco com nome de hotel se transformar efetivamente em música de fundo. O primeiro momento mais distintivo será “Four out of Five”, primeiro e até agora único single, mais dançável, a primeira vez que um refrão se cola à nossa cabeça (como antes acontecia com praticamente tudo o que eles lançavam). É também o momento em que se refere mais literalmente aos temas do disco, apresentando o tal hotel que está na lua, o planeta alternativo que Alex construiu e em que nos convida a entrar.

“The World’s first ever monster truck front flip” é a referência explícita aos perigos da tecnologia (e arranja forma de cantar sobre o tema, certamente nunca antes incluído numa canção, “o som exótico do armazenamento dos dados / nada como isso logo pela manhã”). Em “Science Fiction” prossegue falando dos mundos que cabem dentro do seu e dá o seu toque próprio, de Alex e de ego: “Tentei escrever uma canção que te fizesse corar / Mas tudo podia ficar demasiado inteligente para o seu próprio bem / Como alguma ficção científica faz”. “She Looks like fun” inclui uma série de referências pouco subtis à forma como as pessoas se comportam na internet e nas redes sociais: “Não há limite para o quão parvalhões podemos ser / Dança como se alguém estivesse a ver, porque estão”.

getty

É preciso ouvir a penúltima canção do disco, “The Ultracheese”, para passar a um outro ritmo que poderia continuar por outro disco fora: esta é melodiosa, lembra bons momentos de “Suck it and see” e mostra algumas das melhores coisas que Alex consegue fazer. Enquanto pergunta se já ninguém gosta de receber pessoas que batem à porta sem pré-aviso, ele lá confessa: “Posso parecer muito embrenhado em pensamentos muito profundos, mas a verdade é que provavelmente não estou, se é que alguma vez estive”.

Mas chegar a “The Ultracheese” implica percorrer todo o planeta Alex – e se se repetem constantemente as referências a ele é porque este disco é dele e do seu cabelo comprido e das roupas novas de linho, mas pouco dos Arctic que conhecemos um dia – e é provável que nem toda a gente resista à experiência, ou tenha boa vontade para o fazer. Mas não se condenem, por princípio e por saudosismo, as bandas que arriscam e mudam e crescem, como os amigos que arranjam empregos e hobbies novos e com quem, de repente, manter uma conversa fluida exige esforço. Até porque Alex avisou, no primeiro verso da primeira canção do disco, que isto podia correr mal: “Eu só queria ser um dos The Strokes / Agora olhem para a confusão que me fizeram fazer…”.