Prémio Navigator Arte em Papel: júri já escolheu os cinco finalistas

Estão já escolhidos os cinco nomes finalistas da primeira edição do Prémio Navigator Arte em Papel, da Navigator Company, desenvolvido em parceria com o Expresso. O júri, constituído por Maria da Graça Carmona e Costa (que dirige a Fundação Carmona e Costa), Filipa Oliveira (com experiência em curadoria), o alemão Anselm Franke (que dirige o departamento de artes visuais e cinema da Haus der Kulturen der Welt, em Berlim) a francesa Elfi Turpin (diretora artística do Centre Rhénan d’Art Contemporain, em Altkirch) e o inglês Jonathan Watkins (curador e diretor da Ikon Gallery, em Birmingham), avaliou as 15 candidaturas de artistas de todo o mundo em cuja obra o papel, como suporte físico, tem uma presença importante. Dois artistas portugueses, ambos representados em diversas coleções e museus e com um historial de exposições internacionais, estão entre a shortlist de finalistas. São eles Francisca Carvalho e Pedro Paixão. A primeira (foto à esq.) apresentou recentemente “Hasta”, no Handicrafts and Handloom Museum, em Nova Deli, na Índia. Essa exposição surgiu numa altura em que ali teve uma residência artística feita com o apoio da Fundação Calouste Gulbenkian. O segundo (foto à dir.) levou a Bruxelas, também já este ano, desenhos seus em “Tabou”, exposição com curadoria de Sofia Lemos, esteve patente entre março e os primeiros dias de abril na galeria Iréne Laub, na qual foi depois apresentado o livro de desenhos com o mesmo título.

Esta lista de finalistas inclui ainda o artista, curador e escritor, o libanês Haig Aivazian, o indiano Shreyas Karle e ainda Seulgi Lee, de origem sul-coreana, mas que reside e trabalha em Paris há já mais de duas décadas. Do prémio monetário no total de 50 mil euros, 30 mil euros serão atribuídos ao vencedor, cabendo depois 5 mil euros a cada um dos restantes quatro finalistas. Todos estarão representados numa exposição a inaugurar, em julho, na fábrica da Navigator, em Setúbal.