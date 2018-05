Acusações de “conduta sexual inapropriada” contra R. Kelly dão origem a telefilme e série documental

O sexo vende sempre, mas os escândalos sexuais vendem ainda ainda mais e o canal Lifetime sabe disso. Numa altura em que Hollywood tenta recompor-se dos casos conhecidos ao longo do último ano, a estação decidiu apostar em novas produções relacionadas com o tema. O cantor de R&B R. Kelly, que está a enfrentar várias acusações de “má conduta sexual”, estará no centro de dois programas autónomos centrados em si.

De acordo com o canal, em causa estão uma série documental e um telefilme “focados na recente controvérsia em torno do cantor”, numa iniciativa relacionada com a campanha “Stop Violence Against Women” iniciada pelo Lifetime e que é apresentada numa altura em que o artista está debaixo de fogo. O movimento Time's Up sugeriu que as músicas de R. Kelly deixem de ser passadas nos mais diversos locais, em resposta às acusações existentes contra ele e que Kelly considera serem apenas “um monte de porcaria” publicada através das redes sociais.

Dream Hampton será a produtora executiva da série documental, que se propõe apresentar no pequeno ecrã “uma investigação cativante sobre a controversa estrela” musical e que contará com a participação de vítimas e de pessoas próximas de R. Kelly. Quanto ao filme, será Ilene Kahn Power a tomar as rédeas da produção, que promete revelar pormenores nunca antes conhecidos sobre a vida e a conduta do cantor. A longa-metragem televisiva propõe-se “levantar o véu sobre o mundo secreto de R. Kelly, trazendo à tona as alegações chocantes de abuso” contra o acusado e os “jogos mentais” que fazia com as suas vítimas.

Num trabalho jornalístico recente, da autoria da BBC3, a ex-namorada Kitti Jones acusou Kelly de abuso sexual e revelou que o seu antigo companheiro “treinou” mulheres jovens para lhe obedecerem, como se de “animais” se tratasse. No entanto, esta não foi a primeira acusação que o artista enfrentou.

Em 2002 foi acusado de 21 crimes de posse de pornografia infantil, mas acabou por ser absolvido, e em setembro de 2017 surgiu um novo escândalo. De acordo com “BuzzFeed News”, Kelly manteria mulheres em cativeiro contra sua vontade, mas os representantes do cantor negaram qualquer envolvimento do artista no caso.