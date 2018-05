Netflix avança com o compromisso atingir quota de 30% de produções europeias

Reed Hastings, o Chief Executive Officer (CEO) da Netflix, confirmou que o investimento previsto de mil milhões de euros em novas produções europeias anunciado há menos de um mês é parte integrante do plano para alcançar a quota prevista. No final da semana passada, em Lille (França), durante o discurso na Series Mania, Hastings disse que a companhia está a desenvolver os conteúdos europeus para alcançar a meta estabelecida pelos órgãos europeus dentro do prazo de três anos.

Há menos de um mês, a Netflix fez saber que alocou um investimento de mil milhões de euros para o efeito e anunciou já o lançamento de dez novas séries originais europeias. No Series Mania, Hastings assinalou que os dois maiores sucessos globais da Netflix no último trimestre do ano passado foram duas séries europeias: “La Casa de Papel” (Espanha) e “The End of the F**ing World” (Reino Unido), por esta ordem.

Em produção “made in Europe” seguem desde já sete séries originais e dois documentários, entre os quais uma série sobre a invenção do futebol, da autoria de Julian Fellowes, o criador de “Downton Abbey”; a primeira série holandesa ‘original Netflix’ na linha da ficção científica protagonizada por jovens; a quinta produção original francesa na mesma linha; a terceira série original alemã baseada no filme “The Wave”, inspirada em factos reais; uma série histórica italiana, ambientada aos meandros da bruxaria no séc. XVII; a terceira temporada da série espanhola “La Casa de Papel”; uma série cómica britânica e ainda “The English Game”, a série em seis episódios sobre a invenção do futebol, o desporto mais popular do mundo. Hastings referiu ainda que atualmente a Netflix atinge uma quota de 20% de conteúdos originais europeus nos seus catálogos.

O Parlamento Europeu, o Conselho Europeu e a Comissão Europeia estabeleceram um acordo preliminar de revisão da diretiva sobre o audiovisual no final de abril que vai obrigar os SVOD a disponibilizarem 30% de conteúdos produzidos na Europa no prazo máximo de três anos. A obrigação estende-se às plataformas de partilha de vídeo, incluindo Facebook e YouTube, portanto.

De acordo com os termos estabelecidos pelos legisladores, os serviços de ‘streaming’ terão de financiar séries e filmes europeus ou contribuir financeiramente para os fundos nacionais de produção. As empresas visadas criticaram a imposição de quotas, consideradas velhas e datadas, mas perderam a batalha face à argumentação dos políticos europeus que as encaram como peças vitais para proteger a cultura e a língua dos diversos países.

As novas regras aplicam-se, à semelhança das obrigações a que os canais de televisão tradicionais estão sujeitos, igualmente na fixação de limites à difusão de publicidade e “product placement” (colocação de produto), bem como à proteção de públicos infanto-juvenis.

As plataformas de partilha de vídeo, como o YouTube e o Facebook, terão de intensificar esforços para expurgar conteúdos que “incitem à violência, ódio e terrorismo”. Terão de criar mecanismos efetivos, transparentes e de fácil utilização que permitam aos utilizadores reportar este tipo de conteúdos.

Os legisladores decidiram igualmente banir a colocação de produto em programas dirigidos a crianças, apesar de ficar ao critério de cada estado membro decidir se autoriza patrocínios nos programas dedicados a espectadores menores de idade.

As alterações à diretiva europeia sobre o audiovisual determinam a extensão aos novos distribuidores OTT (‘Over The Top’) TV das limitações de tempo aplicadas para fins publicitários. Os anunciantes só terão acesso a 20% do tempo de visionamento durante o horário nobre, fixado entre as seis da tarde a meia-noite. Sabine Verheyen, deputada alemã do Parlamento Europeu e uma das principais negociadoras da revisão da diretiva, disse que “agora a regulação europeia sobre os media ajusta-se ao digital, aplicando regras semelhantes a serviços semelhantes, sejam ‘online’ ou ‘offline’.”