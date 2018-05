Mick Hume: “Nunca processaria ninguém”

Autor de “Direito a Ofender — A Liberdade de Expressão e o Politicamente Correto” (Tinta da China, 2016), o britânico Mick Hume veio recentemente a Portugal dar conferências, algumas na companhia de Ricardo Araújo Pereira. Os ridículos da nova linguagem deram ocasião para várias gargalhadas, mas Hume também se ocupa de assuntos mais sérios, ou não tivesse sido o fundador de uma revista chamada “Living Marxism”, obrigada a fechar depois de condenada em tribunal por difamar um canal de televisão durante as guerras na ex-Jugoslávia. Hume, que defende que tudo se deve poder argumentar, nem sempre tem a paciência necessária para ser consistente, como se verá nesta entrevista.

Quão grave é realmente o problema da correção política?

É um problema porque tem a ver com controlar a liberdade de expressão. Estabelecer regras novas para o que somos e não somos autorizados a dizer. Na verdade, na Grã-Bretanha ninguém dirá: “Sou politicamente correto.” É uma expressão de que as pessoas não gostam. Mas a política está cheia de correção política. “Não se pode dizer isso” é o slogan cultural do nosso tempo. Para mim, a liberdade de expressão é mais importante, e tudo o que interfira com ela, seja a velha censura da direita ou a nova censura da esquerda, é um problema.

Pode dar-me um ou dois exemplos de coisas que o irritam a esse nível?

Olhe, dou-lhe um da semana passada. Um amigo meu, um colunista chamado Rod Liddle, escreveu um artigo em que fazia algumas piadas sobre a língua galesa. O establishment político galês reagiu imediatamente com fúria, dizendo que não se podiam fazer piadas sobre o galês. Políticos galeses começaram logo a exigir novas leis sobre o ‘ódio à língua’. Portanto, além das leis que já temos sobre o discurso de ódio (hate speech), agora também temos a exigência de uma lei sobre o ódio à língua, a fim de que palavras que insultem outra língua sejam criminalizadas e alguém seja preso. Isto na política. Nas universidades, temos a cultura dos ‘espaços seguros’ e do ‘não dar um palco’ (no platforming). As pessoas são banidas — tem acontecido a gente de direita e de esquerda e até a feministas famosas, como Germaine Greer — por recusarem usar a linguagem ‘correta’ sobre transexuais, por exemplo.

Existe algum tipo de discurso de ódio que na sua opinião deva ser restringido?

Por lei?

Sim, por lei ou por regulamentos internos, por exemplo, nas universidades.

Bom, assim que tentamos banir um discurso, banir um argumento, já perdemos. A única forma de lidar com ideias que achamos odiosas é expô-las à luz do dia e debatê-las. A negação do Holocausto, para mim, é um exemplo muito importante de algo que deve ser absolutamente ridicularizado, questionado, exposto como aquilo que é, mas não deve ser banido nem levar ninguém à cadeia. Porque, quando começamos a banir uma ideia assim, damos credibilidade às pessoas que a defendem, tornamo-las mártires. Permitimos-lhes dizer que estão a defender a liberdade de expressão.

Uma vez foi acusado de negar um genocídio...

Sim, muitas vezes.

Naquele processo posto pela ITN [canal de televisão].

Sim, isso foi um exemplo. Um colunista do “Guardian” disse-me que eu era o principal negacionista do Holocausto na Grã-Bretanha. Por causa da Bósnia e do Ruanda e de muitas outras coisas...

Como vê esse assunto, passados tantos anos?

Eu tinha razão. Foi uma vergonha sermos processados por jornalistas, e o motivo por que perdemos teve a ver com a lei de difamação em Inglaterra. Mesmo o juiz do julgamento, que estava completamente contra nós, teve de admitir que o facto central no nosso artigo estava correto.

Como assim?

Ficou estabelecido que era a equipa da ITN que estava rodeada por uma sebe de arame farpado.

Mas a sua revista disse que a reportagem estava manipulada para dar ideia de que aquilo era uma prisão e aqueles homens eram prisioneiros.

Eu não disse isso de todo. O que disse... Bom, você pode ir ler o artigo. Legalmente, estou limitado no que posso dizer. Mas garanto que o facto central do nosso artigo era correto: a equipa da ITN estava rodeada por arame farpado. Só perdemos por causa da lei de difamação britânica.

Em termos gerais, o que pensa desse tipo de leis?

Sou completamente contra elas. Na Grã-Bretanha, a lei sobre difamação tem sido usada pelos ricos e poderosos para se protegerem de críticas. Na América, há 60 anos ficou estabelecido que as figuras públicas, na prática, não podem processar ninguém por difamação. Donald Trump está sempre a ameaçar com processos. Seria quase impossível um Presidente dos EUA processar alguém, a não ser que conseguisse provar que o que disseram sobre ele foi dito com malícia e é uma mentira deliberada. É um sistema muito sensato.

Também é contra as leis de difamação quando se trata de meros cidadãos privados?

Bom, eu compreendo que as pessoas queiram proteger a sua reputação. Mas nunca vi uma lei de difamação que ao mesmo tempo proteja a liberdade de expressão. É um equilíbrio muito difícil. No século XVIII, um dos primeiros defensores da liberdade de expressão disse que preferia que mil difamações ficassem sem castigo do que ver a liberdade de expressão restringida. É também essa a minha ordem de prioridades.

Mas se alguém publicar um artigo a dizer, falsamente, que a sua mulher é uma criminosa e que os seus filhos consomem drogas, como já aconteceu a algumas pessoas...

Fui difamado muitas, muitas vezes. Nunca processaria ninguém.

E quanto à invasão da privacidade, algo de que os tabloides são muitas vezes acusados?

A privacidade é muito importante, e vivemos numa cultura em que as linhas entre o privado e o público estão cada vez menos nítidas. Mas, como noutros assuntos, eu fico desconfortável quando entramos no terreno da lei. As leis sobre a privacidade têm sido usadas noutras sociedades da mesma forma que as leis sobre a difamação são usadas na Grã-Bretanha. Para proteger políticos de críticas públicas. Acontece em França.

Se alguém puser uma câmara no seu quarto...

Quando falamos de crianças, é um assunto diferente.

Mesmo que seja um adulto...

Não quero saber! Não sou a favor de leis sobre privacidade. Precisamos é de uma revolução cultural. Que a sociedade aceite que existe uma linha entre o público e o privado. Mas não com o instrumento bruto da lei.

Mas se os tabloides tiverem um forte interesse comercial em invadir a privacidade alheia, nenhum elemento cultural os dissuadirá, certo?

Onde é que isso acontece? Está a fantasiar!

Acontece, por exemplo, quando se publicam imagens de celebridades a ter sexo [um caso muito falado há uns anos, a par do da invasão da caixa de mensagens do telemóvel de uma menina que tinha sido morta].

Não sou a favor de leis sobre privacidade! Não sou a favor de invasões de privacidade! Não acho que a lei seja a solução. Eu ando a defender a liberdade de expressão. Tem de haver uma revolução cultural. Acho que devemos argumentar.

Pode dizer-me mais alguma coisa sobre essa revolução cultural?

Ela significa vencer o debate. Foi por isso que escrevi os meus livros. É um combate difícil, mas é aquilo por que luto. As restrições legais existem. Apenas aponto os perigos para a liberdade de expressão.

A sua posição é que estas questões devem ser simplesmente discutidas, não objeto de lei, mas mesmo essa ideia pode ser discutida. Custa-me entender como se evitam certas práticas apenas por meio de argumentos.

Se acha que a lei resume a forma como as pessoas se portam, tem um conceito bastante autoritário de sociedade! Nos anos 30 e mesmo depois havia uns sistemas antiquados que pensavam isso! Eu estou a argumentar a favor de uma revolução cultural.

E eu estou a tentar perceber o seu argumento.

Não, não está! Está a tentar enervar-me! Esqueça...

Bom, se o senhor quer argumentar, temos de argumentar.

Não, você não está a argumentar! Está a pôr palavras na minha boca. Isto não me interessa. Um minuto. Tenho de ir fazer uma coisa.