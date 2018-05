Godard: “É preciso pensar com as mãos, não apenas com a cabeça”

Trazemos notícias de “Le livre d'image”, novo filme de Jean-Luc Godard. Foi visto duas vezes, nenhuma sem prazer. A sua presença em Cannes é uma anomalia consentida. Da sua casa em Rolle, na Suíça, Godard envia o filme para aqui, “mostrem-no como quiserem...” O festival aproveita e lança-o num concurso em que ele se torna um elemento de dissonância e ao mesmo tempo num acontecimento, incomparável com qualquer outro. Na conferência de imprensa desta manhã de sábado, em que eram esperados apenas colaboradores do filme, surpresa: Godard ficou naturalmente em casa, mas aceitou desta vez participar em direto numa videoconferência. Alguns jornalistas fizeram fila e esperaram pela sua vez, cada qual com a sua pergunta. Godard respondeu às mais interessantes e às que nem por isso o foram com o mesmo grau de inteligência e de empenho.

Sobre o presente político catastrófico do mundo árabe: “Eles sabem ocupar-se de si mesmos e não precisam dos outros. Inventaram a escrita. Não precisam de lições. [Mais tarde diria] Talvez haja mais amor no mundo árabe que no Ocidente. (...) Os filmes não servem apenas para mostrarem o que se faz, mas aquilo que não se faz e espero que o meu seja um dos últimos. É preciso pensar com as mãos, não apenas com a cabeça.”

A propósito de um velho aforismo de Godard (“o cinema é uma história com princípio, meio e fim, mas não necessariamente por esta ordem”): “Disse essa frase há muito tempo para contrariar quem defendia o oposto. Mas fiz uma equação em tempos que não teve grande êxito sobre o que um filme é: X+3=1. É uma equação básica, qualquer criança compreende. Isto é: quando fazemos uma imagem qualquer, seja ela do passado, do presente ou do futuro, para encontrarmos uma terceira (e, essa sim, começa a ser uma verdadeira imagem), é preciso suprimirmos duas. X+3=1. É esta a chave do cinema. Mas quando dizemos 'a chave', convém não esquecermos a fechadura...”

Sobre o "fim do cinema": “Só posso falar por mim. O filme que viram teve uma longa história desde há três ou quatro anos, foi abandonando pelo produtor francês (a Wild Bunch) e socorrido por uma pequena associação suiça, representada por Fabrice Aragno. Se o filme aceitou o convite de Cannes, foi sobretudo com um objetivo publicitário para que essa associação possa encontrar uns trocos. Guardamos a estreia deste filme em particular para a França e mais alguns territórios e salas de arte e ensaio. A generalidade delas não pode reproduzir-lhe o som. Mostram imagens sobre uma tela que deveria estar reservada à pintura (…). Portanto, que o filme seja projetado de tempos a tempos nas décadas seguintes, em pequenas salas que fazem cultura, teatro ou circo e que estejam à margem, como uma recente manifestação que aconteceu em França. E que seja alegre, reflexivo, instrutivo, etc, mas acima de tudo, que não seja missa.”

E mais houve... “Le livre d'image”, já todos começaram a dizê-lo para atalhar caminho, é “mais um” ensaio reflexivo sobre o mundo e o cinema na linha de “Histoire(s) du Cinéma” (1988) e, sobretudo, continuidade de duas longas-metragens que Godard realizou esta década: “Film socialisme” e “Adieu au langage”. Repete-se o modus operandi: imagens de arquivo vindas do cinema ou de qualquer outro lugar (da TV, do YouTube ou do Daesh...), sem hierarquias entre elas, mas nunca imagens arbitrárias. Voz off (sobretudo a do realizador, mas não só) intimamente relacionada mas sempre em espírito de contradição (às vezes de provocação) face a cada imagem.

Por sua vez, as imagens de “Le livre d'image” são saturadas, deformadas, recolorizadas ou interrompidas, “bloqueadas de qualquer sedução” como escreveu Bernard Eisenschitz num texto inspirado e oferecido à imprensa. O problema começa com a generalização daquele “mais um”. Com o atalhar caminho. É que “Le livre d'image” é muito diferente de “Film socialisme” ou “Adieu au langange”. O que se descobre aqui é um Godard revoltado como jamais com o mundo em guerra (“espetáculo tumultuoso à Dovjenko ou Vidor”, outra vez Eisenschitz) e um apelo ao mundo árabe em particular. Sobre este assunto preciso, nunca ele foi tão assertivo.

“Le livre d'image” tem cinco capítulos que organizam a matéria proposta: “Remakes”, “Les soirées de Saint-Petersburg” (o livro de Joseph de Maistre), “Ces fleurs entre les rails, dans le rencontre des voyages”, “L'esprit des lois” e “La région centrale” (que Godard disse ser homenagem ao filme homónimo de Michael Snow). É inútil tentar fixar e, pior ainda seria, tirar notas de todas elas: Godard é um respigador encartado que vai colher aonde sabe e aonde quer; a vagas de história e de política reagem outras da literatura, da pintura, da música, do cinema.

Mais vale seguir-se a sinfonia e o seu fluxo, sobretudo numa sala com o tamanho do Grand Théâtre Lumière e uma estereofonia que este filme usa em seu proveito. Convocam-se séculos de história (pela história do cinema), verdades e erros, crimes e sofrimentos, e também mentiras (cita-se um célebre diálogo de “Johnny Guitar” sobre elas). O terceiro capítulo é de comboios, momento de passagem: “Berlin Express”, de Tourneur, o diálogo na carruagem do “uomo pericoloso” de “Sicilia”, extraído do filme dos Straub e de Vittorini, outras carruagens reconhecidas por quem já as viu. Passagem para onde? Para “L'Arabie Heureuse”, de Dumas. Para faltas morais e crimes de Estado, as de ontem e as de hoje. Voz de Godard no filme: “E os árabes, podem falar? (…) Os árabes não interessam ao mundo. Nem os muçulmanos. E enquanto o Islão retém politicamente a atenção, o mundo árabe não passa de décor e paisagem.”

Compromisso absoluto do cineasta com a história e as suas histoire(s). No filme de Godard que mais cita filmes do próprio, “Le livre d'image” vai, no seu último capítulo, incidir longamente, coisa rara (Godard não costuma respigar uma fonte por mais de três ou quatro segundos) no livro de Albert Cossery, “Une ambition dans le désert” (editado em Portugal pela Antígona). Através dessa ficção, acedemos a uma Arábia real e em simultâneo onírica, no 'filme de todos os filmes' que nos fala da utopia e de uma “ardente esperança”.

A Godard, ao festival, faltava este livro da imagem. Ficamos presos a este enigma. Foi um feitiço que se abateu sobre Cannes. É um dos grandes filmes do século.