Dos excessos de Jeff Koons à fotografia de Gilbert & George – Serralves regressa à coleção Sonnabend

Escondida, numa sala quase anónima onde se esbarra de imediato com um aviso sobre o eventual choque provocado pela imagem ali acondicionada, o visitante, se der dois passos em frente e olhar para o seu lado direito, vai deparar com uma grande fotografia da artista Porno Cicciolina a ser penetrada por um homem que, sabe-se, é o artista, autor da ideia e protagonista do seu próprio projeto: Jeff Koons.

A imagem surge no final de uma grande viagem pela coleção Sonnabend, que a partir da noite desta quinta-feira e até 23 de setembro estará visitável no Museu de Serralves. Ao impacto suscitado pela envolvência daqueles corpos não corresponde um especial interesse ou relevância artística, a não ser a materialização de uma ideia que, enredada na sua própria provocação, poderá esgotar-se em si mesma.

Talvez por isso, António Homem, herdeiro de Ileana Sonnabend e comissário desta exposição, para lá de admitir que “a ideia de uma imagem pornográfica não é muito interessante por si só”, sublinha que “esta imagem é completamente irreal, no sentido em que é um ato sexual real, mas representado numa realidade transformada”. Dito de outra maneira, é um ato sexual mostrada a partir de uma certa irrealidade.

D.R.

Justifica-se, então, começar uma notícia sobre a nova exposição de Serralves a partir de um dos seus momentos aparentemente menos interessantes? Sim, apenas no sentido em que permite estabelecer a ponte para um dado relevante no trabalho de Jeff Koons, muito centrado num conceito de excesso, ali levado ao extremo de envolver o próprio artista no objeto imaginado.

Porém, se o visitante, em vez de dar os tais dois passos em frente, optar por permanecer na fantástica e luminosa sala onde se concentra uma pequena retrospetiva da obra de Koons, vai deparar com outro tipo de excessos. Como a pesadíssima escultura em bronze do boneco “Hulk”. Há ali, a par de uma agressividade latente, um inevitável fator de estranheza. Na verdade, quem olha em nenhum momento deixará de acreditar que Jeff Koons se limitou a criar um gigantesco boneco insuflável. Dificilmente perceberá que está perante uma peça de bronze maciço. A perfeição do detalhe, a atenção ao pormenor, deixa ver leveza onde, afinal, só há o peso e a dureza do aço.

António Homem fala da existência em Jeff Koons de uma apetência pela “perfeição maíaca”, como se percebe noutras peças expostas. Como a do cavaleiro, inspirada num filme de Buster Keaton a remeter para uma imagem muito popular na Alemanha da entrada de Jesus Cristo em Jerusalém montado num burro, construído por um escultor de Tirol que usa ainda as tradições do século XVIII.

Antes, no início, espraia-se um outro tipo de narrativa, construída a partir da fotografia. Na sala de entrada estão trabalhos de Gilbert & George, Bernd & Milla Becher e John Baldessari. É um dos grandes momentos da exposição. São trabalhos notáveis, alguns deles assinados por artistas que, como diz António Homem, nem se interessavam particularmente por fotografia, tal como pela pintura, ou pela escultura tradicional. É o caso de George & Gilbert.

De resto, todos os representados naquele espaço tinham uma relação muito particular com a fotografia, às vezes ambivalente, nalguns casos com fotos na aparência marcadas por uma absoluta banalidade. Há um questionamento constante com o estabelecido, com o convencional, que vai acompanhar todo o percurso expositivo, e essa acaba por ser uma das grandes mais-valias desta mostra.

D.R.

João Ribas, diretor artístico do Museu de Serralves, realça a emergência da fotografia como meio artístico nos anos de 1970, com a particularidade de que “essa narrativa da fotografia não era óbvia. Não estava estabelecida quando Sonnabend começou a colecionar e a apresentar”

Desse ponto de vista, acentua, “há um papel fundamental assumido pela galeria”. De resto, acrescenta, “é importante perceber que num período do século XX foram as galerias que estabeleceram estes padrões, que apoiaram estes artistas, estabeleceram estes movimentos e a contemporaneidade dessa produção foi uma coisa que marcou a vida e marca a coleção Sonnabend”.

António Homem reconhece que no percurso do último meio século foi importante “a existência de uma nova atitude para com a arte. As performances, o filme, o vídeo e a fotografia tomaram um papel muito importante”. Assistiu-se a uma mudança de paradigma e a fotografia, que dificilmente alguém aceitava como obra de arte, passou a integrar o que de mais importante se produz na arte contemporânea.

Há ali um trabalho entusiasmante, até pelo modo como se percebe essa viragem e o infinito mundo de possibilidades ainda por explorar no mundo da fotografia, como o demonstram alguns trabalhos muito recentes.

A Coleção Sonnabend, criada pela galerista Ilena Sonnabend, é tida como uma das mais importantes no âmbito da arte norte-americana e europeia da segunda metade do século XX. Representa alguns dos movimentos fundamentais da arte ocidental da contemporaneidade. O trabalho de colecionista de Sonnabend é conhecido em particular pelo seu apoio aos protagonistas da arte pop, do minimalismo, da arte povera, do pós-minimalismo e da arte conceptual.