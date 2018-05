Manuela Moura Guedes estreia-se no cinema em filme que vai a Cannes

Manuela Moura Guedes está de volta mas desta vez aos grandes ecrãs. Afastada há nove anos do Jornal Nacional da TVI, volta a revelar a sua versatilidade, agora na representação. Recorde-se que Manuela tem sido camaleónica ao longo do seu já extenso percurso: já foi locutora de continuidade, cantora (gravou um álbum com os GNR), apresentadora, deputada independente do CDS e comentadora num programa televisivo (que acabou por abandonar em direto). Estreia-se agora na longa-metragem "Diamantino", de Gabriel Abrantes e Daniel Schmidt, um filme que irá competir este ano em Cannes. "Faltava-me isto", chega a dizer.

Manuela afirma ter-se inspirado na popular apresentadora americana Oprah Winfrey para compor a personagem de uma grande entrevistadora que segue os passos do maior futebolista do mundo. Mas neste filme não se trata de Cristiano Ronaldo. Mas sim de Diamantino, a personagem principal. A jornalista, agora no papel de atriz, conta que já recebera no passado convites semelhantes, mas que recusou sempre. Desta vez, aceitou de imediato. “Fiquei entusiasmada e disse logo que sim".

No filme, Moura Guedes contracena com Carloto Cotta, o ator que representa Diamantino. Sobre esse momento, o ator tem muito boas recordações: "Foi hilariante e sagaz. Revela da parte dela um sentido de humor e leveza incríveis".

Além desta sua pequena participação no cinema, nos últimos anos Manuela Moura Guedes tem tirado partido da sua grande experiência no jornalismo para ajudar políticos, executivos e futuros comunicadores a melhorarem as suas capacidades de diálogo em frente ao público.

Sem saber os próximos papéis que a vida lhe reserva, está entusiasmada com a boa receptividade da crítica e deverá estar presente na 71ª edição do Festival de Cannes, que se realiza de 8 a 19 maio, junto com o restante elenco da obra, que foi filmada em 2017. Ao Expresso, Manuela Moura Guedes assume-se como “fã” de Gabriel Abrantes e considera “genial” o percurso do realizador. "Foi o talento e a inteligência do Gabriel que produziram este resultado final".

1 / 6 D.R. 2 / 6 D.R. 3 / 6 d.r. 4 / 6 d.r. 5 / 6 d.r. 6 / 6 d.r

Duas nomeações em Cannes

Mas que filme é este? "Diamantino" foi produzido ao longo de cinco anos e é a primeira longa-metragem da dupla Gabriel Abrantes e Daniel Schmidt. Há muito que estes dois realizadores, ambos de 34 anos, assinam obras em conjunto.

No caso de Gabriel Abrantes, é há muito visto pela crítica uma grande promessa no cinema: já assinou 23 metragens, conquistou 22 nomeações em competições de cinema e venceu 17. Ann Arbour Film Festival e Chicago Underground Film Festival consideraram o "Palácios de Pena", assinada pela dupla, como a curta com melhor narrativa. No Locarnos International Film Festival, Gabriel Abrantes venceu também por dois anos consecutivos e arrecadou quatro prémios no IndieLisboa International Independent Film Festival.

Os seus filmes focam problemas sociais, entre casos de impotência social e relações incestas entre irmãos que são soldados voluntários.

Desta vez, a mais recente produção da dupla Abrantes-Schmidt coloca o tal melhor futebolista do mundo numa crise existencial. A longa-metragem é uma metáfora para a estética dos dias atuais. Carloto Cotta define a personagem principal como "génio e bobo", "besta e bestial" e "divinizado e explorado ao mesmo tempo".

Esta personagem exigiu muito trabalho e uma transformação física radical em Carloto: "A intimidade e cumplicidade com o Gabriel Abrantes e o Daniel Schmidt ajudou muito a catalizar esta construção".

Além de Carloto Cotta e Manuela Moura Guedes, esta obra conta também no elenco com Anabela Moreira e Filipe Vargas, entre outros. Durante a realização da longa-metragem, Gabriel nunca pensou na possibilidade de um dia levar este seu filme a Cannes, mas foi surpreendido logo com duas nomeações na 57.ª Semana da Crítica: "Melhor Longa-Metragem" e "Queer Palm", este último um prémio que selecciona as melhores produções LGBT.

Sobre esta oportunidade em Cannes é o protagonista, Carloto Cotta, que revela o sentimento de todos: “É um orgulho gigante ir lá representar um filme tão aventuroso, sincero e arriscado".