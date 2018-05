Eurovisão: Irlanda é o país com mais vitórias

O país já ganhou sete vezes o Festival Eurovisão da Canção mas não vence há 21 anos, sendo ainda detentor do maior número de triunfos consecutivo

A Irlanda é o país com mais vitórias no Festival Eurovisão da Canção, sete, mas não vence há 21 anos, sendo ainda detentora do maior número de triunfos consecutivos, três, entre 1992 e 1994.

De acordo com o 'site' oficial do concurso, a Irlanda é a recordista de vitórias, com triunfos em 1970, 1980, 1987, 1992, 1993, 1994 e 1996, seguida da Suécia, com seis (1974, 1984, 1991, 1999, 2012 e 2015). Na lista de vencedores seguem-se França, Luxemburgo e Reino Unido, com cinco troféus cada, e a Holanda, com quatro.

O Reino Unido é o país que ocupou mais vezes o segundo lugar, em 15 ocasiões.

Portugal venceu uma única vez, no ano passado, com o tema "Amar Pelos Dois", interpretado por Salvador Sobral e escrito pela sua irmã, Luísa Sobral. Até então, a melhor classificação pertencia a Lúcia Moniz, que em 1996, com a canção "O Meu Coração Não Tem Cor", alcançou o 6.º lugar.

Sem vitórias no certame estão 21 países, embora alguns tenham participado menos de duas vezes, como Marrocos (uma participação), e a Sérvia e Montenegro, com duas participações antes da divisão em dois estados independentes.

Apesar de já se terem realizado 62 edições do Festival da Eurovisão, há 65 vencedores, uma vez que em 1969 quatro países terminaram empatados no topo da classificação (Reino Unido, Espanha, França e Holanda), não havendo, na altura, qualquer regra de desempate.

Por oposição, a Noruega já ficou 11 vezes no fundo da classificação (1963, 1969, 1974, 1976, 1978, 1981, 1990, 1997, 2001, 2004 e na final de 2012), apesar de também já ter ganho por três vezes (1985, 1995 e 2009).

O irlandês Johnny Logan venceu duas vezes como intérprete, o único repetente até à data, e uma como compositor, enquanto o maestro Noel Kelehan conduziu a orquestra em cinco das sete vitórias do país. A presença de uma orquestra em palco foi obrigatória até 1998.

O holandês Dolf van der Linde conduziu a orquestra para sete países diferentes: Bélgica, Alemanha, Irlanda, Luxemburgo, Holanda, Suécia e Suíça.

Apenas três mulheres dirigiram a orquestra: Nurit Nirsch, em 1973 e 1978, por Israel; Monica Dominique, em 1973, pela Suécia; e Anita Kerr, pela Suíça, em 1985.

O compositor alemão Ralph Siegel participou em 22 edições do Festival da Eurovisão, a última no ano passado quando compôs a canção de São Marino. Venceu uma única vez, em 1982, com o tema da Alemanha, "Ein Bißchen Frieden".

O maior número de espetadores a assistir ao vivo à final registou-se em 2001, quando cerca de 38 mil pessoas marcaram presença no Estádio Parken, em Copenhaga, para assistir à primeira vitória da Estónia no certame.

Em relação aos melhores resultados obtidos em ano de estreia, a Sérvia venceu em 2007. Dois países obtiveram ainda um segundo lugar na primeira participação na Eurovisão: Sérvia e Montenegro, em 2004, e Polónia, em 1994.

Em 2015, o Festival Eurovisão da Canção foi reconhecido pelo Livro de Recordes 'Guinness' como o mais longo programa anual de competição de música.