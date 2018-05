Espaço: substantivo feminino

Confesso que, dois anos passados sobre a estreia de “Hidden Figures” (“Elementos Secretos”), ainda me causa estranheza o sucesso e a quase histeria que rodeou a pouco mais que curiosa película assinada pelo até então desconhecido Theodore Melfi. Desde então, o realizador voltou ao quase anonimato e poucos recordarão com entusiasmo a história de três mulheres afroamericanas que deram, na época, um notável contributo para o programa espacial norte-americano do início da década de sessenta do passado século.

D.R.

Estou em crer que, sem prejuízo da qualidade do elenco (e do erro de nele colocar – e deslocar – o brilhante Jim Parsons), o grande sucesso do filme esteve mais na revelação de uma história injustamente adormecida (e o título do filme é particularmente feliz nesta matéria) do que na obra em si; e, no entanto, “Elementos Secretos” recebeu duas nomeações aos Óscares e foi um indiscutível sucesso junto do público e de alguma crítica.

Repleto de “clichés” no que ao contexto social diz respeito, a obra do realizador nascido no Brooklyn teve o mérito de repor a verdade dos factos quanto ao papel desempenhado por Katherine Johnson, Dorothy Vaughn e Mary Jackson nos primeiros passos dados pela NASA no sentido de contrariar a dianteira assumida pela União Soviética no domínio do Espaço. Num tempo em que a questão racial abalava a sociedade norte-americana, a par da luta constante pela igualdade de direitos (e de reconhecimento) por parte das mulheres, a conjugação das duas variáveis da complexa equação política e social tornou ainda mais relevante a função que as três matemáticas cumpriram naquele ano de 1961 e desde então.

Serve esta longa reminiscência para destacar um documentário estreado recentemente na Netflix (e produzido pela mesma plataforma) que, ao longo de escassos 78 minutos, narra a fantástica jornada levada a cabo por 13 mulheres selecionadas e testadas para serem astronautas na viragem dos anos 50 para os anos 60 do século XX. Confesso a minha surpresa pessoal (chamemos-lhe ignorância sem rodeios) porque nunca tinha ouvido falar de tal intento. Provavelmente não estarei só na escuridão, uma vez que este “programa” esteve longe dos holofotes e longe da própria NASA em termos oficiais, já que se tratou de uma jornada patrocinada por fundos alternativos aos da agência espacial norte-americana.

À frente desta iniciativa, designada “Mercury 13” (título homónimo do documentário), esteve William Randolph Lovelace, alguém que, ligado à NASA mas muito mais vanguardista em termos de costumes, não encontrou qualquer razão para incluir na corrida ao espaço um conjunto de mulheres devidamente treinadas e aptas para nela participar. É justamente a história dessas 13 pioneiras e do projeto que abraçaram o que se propõem contar David Sington e Heather Walsh. A dupla já tinha dado mostras de um trabalho sólido quando, em 2007, deu a conhecer “In the Shadow of the Moon” (um muito interessante documentário sobre as missões “Apollo”);

e em 2011 voltaram a surpreender com o injustamente esquecido “The Flaw” – interessante documentário sobre a crise de 2008, eventualmente perdido no afã de matéria escrita e filmada sobre a matéria.

Acresce que David Sington foi ainda o produtor de “The Fear of 13”, notável libelo sobre a justiça e que já foi objeto de prosa passada.

Devidamente embrulhado em notáveis imagens de arquivo, com uma narrativa aqui e ali polvilhada de algum lirismo, o trabalho de Sington e Walsh é particularmente enriquecido com o testemunho de algumas das 13 mulheres que se envolveram numa aventura que o conservadorismo da sociedade norte-americana viu como uma espécie de piada. Ironicamente, os soviéticos levaram a questão bem mais a sério quando, em 1963, enviaram para o espaço Valentina Tereshkova, a primeira astronauta da História; os Estados Unidos seguiriam os passos do rival do lado de lá da Cortina de Ferro... 20 anos mais tarde quando, em 1983, Sally Ride se tornou na primeira norte-americana no espaço.

“Mercury 13” é, em si mesmo, um documento histórico para uma história pouco ou nada lembrada porque muito pouco conhecida – uma espécie de face oculta do programa espacial norte-americano. E um importante testemunho sobre uma corrida que, face ao que conhecemos do planeta azul, ainda está longe de concluída: a da seleção dos melhores para fazerem o melhor, independentemente de rótulos, convenções... ou géneros.