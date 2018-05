Christiane Jatahy “Sempre pensei que queria escrever”

Em 2017, Christiane Jatahy criou na Comédie Française, em Paris, “A Regra do Jogo”, a partir do filme homónimo de Jean Renoir. Em Lisboa, no Teatro Nacional D. Maria II, a partir da próxima sexta-feira, vai ser apresentada a sua trilogia “Julia”, “E se Elas Fossem para Moscou?” e “A Floresta que Anda”, inspirados, respetivamente, em Strindberg (“Menina Júlia”), Tchekhov (“Três Irmãs”) e Shakespeare (“Macbeth”). No S. Luiz, em junho, vai ser representada “Ítaca — Nossa Odisseia I”, estreada em março, em Paris, e, em novembro, no Cinema S. Jorge vai ser apresentado um filme sobre “Fidélio”, de Beethoven, encenado no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Teremos filmes, documentários, instalações, performances, um livro, e vai haver um workshop para profissionais e interessados na dramaturgia da autora. É artista residente no Odéon e no Centquatre/104, em Paris, na Comédie de Genève, no Teatro Nacional de Bruxelas. As residências são longas no tempo, implicam criações pensadas muitas vezes para mais do que uma instituição, e de acordo com as características de cada uma delas.

Quando é que percebeu que queria criar artisticamente?

Eu sempre pensei que queria escrever; fui esboçando contos, poesias, romances, que são objetos guardados em gavetas, literalmente. Ainda me entendo como autora. Para mim, escrever sempre teve uma relação com a criação. Trabalhei desde muito nova com teatro, comecei muito cedo a dar aulas de interpretação.

Naquilo que se poderá ver do seu trabalho durante este ano de Artista na Cidade há um bloco que tem a ver com o teatro de repertório, com autores importantes, canonizados, Strindberg, Tchekhov, Shakespeare. Ainda sente uma relação forte com esses autores?

Sim, e tenho mesmo, também, uma certa obsessão pelas trilogias, acho que as trilogias me ajudam a pensar que uma obra não acaba na própria obra, que ela lança perguntas para a obra seguinte. Quando eu penso em dramaturgia, eu penso que a dramaturgia do artista é uma continuidade. Mas não são só especificamente os autores, são as obras. Estão no repertório porque estão vivas, estão a circular. E o meu trabalho, na ideia da escrita, de ‘escritura’, e na ideia da relação do encenador com a cena e com os atores, nunca é interrompido com a estreia [de um espetáculo], muito pelo contrário. A estreia vai pautar todo o desenvolvimento futuro da obra, e então eu continuo a revisitar essas peças.

O que é que se passa entre um momento e o outro, quando cria as obras e quando elas voltam a ser apresentadas, as peças já são diferentes...

São diferentes, primeiro porque o tempo é diferente, e olhar para essa obra já a torna diferente. Às vezes há mudanças porque eu acho que ela precisa de ser revista, às vezes são pequenas coisas, mas que significam muito; como na literatura, às vezes um corte de capítulo, ou introduzir alguma coisa no início do texto muda todo o sentido...

É como num sistema, mexe-se num elemento e o conjunto relacional varia...

Totalmente. É a palavra precisa, porque eu trabalho sob essa perspetiva, de sistema.

Pode falar-me de “Ítaca”? Parte da “Odisseia”, de Homero, um texto que não faz parte do grupo das peças de teatro, é outro tipo de texto...

“Ítaca” faz uma transição para um outro aspeto [do trabalho], porque quando eu mexo num texto como o de Strindberg, ou o de Tchekhov, ou no caso da “Floresta que Anda”, que eu acho que é mesmo muito, muito livremente inspirado no “Macbeth”, não pretende ser uma adaptação, e não é, ainda que essencialmente o “Macbeth” esteja ali...

...E o que é que sobra de “Macbeth” na “Floresta que Anda”?

É uma boa pergunta, e ela não se esgota para mim na montagem da “Floresta que Anda”. É como se o texto de Shakespeare me tivesse criado uma lupa para eu olhar ‘o hoje’. Para mim, o que me interessava no “Macbeth” era pensar aonde é que se constitui um sistema social e político em que o “Macbeth” está em muitas coisas, e não num ser único. Por isso a peça é uma performance, é uma videoinstalação...

E nesse sentido, o que serão alguns dos seus pontos de ancoragem no “Macbeth”?

O crime da ganância é muito importante, mas a peça, ou melhor, o primeiro momento tem muito a ver com feridos de guerra, ou seja, com depoimentos sobre a guerra, e isso tem a ver também com “Ítaca”; existe um refugiado sírio, mas existe também a guerra que está a acontecer na favela da Rocinha. A guerra está sempre numa relação sistémica com a dimensão económica, no que a guerra muda, fere, corta e atropela a vida do outro. Para mim esse é o crime. E há também as bruxas...

Era outra coisa de eu ia falar...

É fundamental, porque são a nossa pulsão, são a voz da nossa cabeça, é o que a gente quer ou não quer escutar...

É curioso que certas personagens tomam as bruxas a sério...

Elas estão muito próximas da Lady Macbeth, porque a tentação, o desejo, a pulsão, aparecem na mulher com a Lady Macbeth; é, na verdade, uma peça com uma atriz e muitas personagens. E o momento mais bonito, para mim, é a floresta que anda, com a ideia de que somos nós que podemos fazer a transformação.

Mas voltando à “Odisseia”, aí essas questões existem de maneira diferente.

Sim. Aí eu trabalho com dois pontos de vista, um é Ítaca, outro é a caminho de Ítaca, que é como é constituída a obra de Homero, você lê uma parte onde se vê a perspetiva de Ulisses, o que Ulisses está a viver, e outra parte o que Penélope está a viver com os pretendentes. São duas partes que depois se juntam. Mas tal como com “Macbeth”, trata-se também de humanizar a figura de Ulisses e a figura de Penélope, tanto para o bem como para o mal, ou seja, ver o que há de Ulisses nos pretendentes, por exemplo, e o que há de Penélope em Calipso…

O que é que a levou a escolher a “Regra do Jogo” para o projeto da Comédie Française?

No caso da Comédie [Française] eu podia escolher o que queria fazer, e para mim Jean Renoir é um cineasta que me interessa muito, faz parte da minha formação; depois, “A Regra do Jogo” é inspirada em vários autores que fazem parte do repertório da Comédie Française. Para mim, Renoir revisita o repertório da Comédie, e eu revisito a obra de Renoir usando todo o espaço da Comédie. E voltando ao assunto da guerra, o filme está próximo da Segunda Guerra Mundial [estreou em 1939], a guerra que está também na “Odisseia”, e eu gosto muito de uma imagem que está muito ligada ao meu trabalho, e que Jean Renoir usa quando fala da “Regra do Jogo”, que nesse filme as personagens estão dançando à beira dum vulcão. E eu acho linda essa ideia, de que as pessoas estão dançando e não percebem que com qualquer passo em falso elas podem cair dentro do vulcão.