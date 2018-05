“Westworld” renovada para uma terceira temporada pela HBO

A série distópica criada por Jonathan Nolan e Lisa Joy vai ter uma terceira temporada. A produção original da HBO, protagonizada por Evan Rachel Wood, Jeffrey Wright, Ed Harris, Thandie Newton e James Marsden, já foi renovada para novos capítulos numa altura em que a emissão do programa ainda está numa fase inicial. A decisão do gigante do entretenimento HBO, confirmada pelo “The Hollywood Reporter” (THR) junto do canal, está a ser vista com naturalidade tendo em conta o sucesso da série.

“Tem sido um enorme prazer trabalhar com os talentosos Jonathan Nolan e Lisa Joy, assim como com o seu elenco e equipa. Da narrativa inspirada aos efeitos visuais incríveis, estamos ansiosos para ver para onde o próximo capítulo nos levará”, expressou entretanto Casey Bloys, diretor de programas da HBO. O executivo norte-americano confirmava assim as informações disponibilizadas pelo THR.

Até ao momento não é conhecida qualquer informação sobre a terceira temporada, mas é expectável que esta não entre na grelha da HBO do próximo ano. A estrutura complexa da história e o tipo de produção necessária para dar forma aos episódios são apontadas como razões para os atrasos em “Westworld”, que já contou com três nomeações para os Globos de Ouro e venceu quatro Emmys.

Em Portugal, a série é transmitida pelo TVSéries (segundas-feiras, pelas 22h45) e a temporada agora em exibição já trouxe algumas revelações. De acordo com o canal que detém o exclusivo de transmissão de conteúdos da HBO, “o mundo do Oeste não é o único, como os primeiros dez episódios já davam a entender”. Neste conjunto de episódios haverá espaço para se “desvendar que mundos mais existem e quais são, numa viagem em que tempo e espaço são apenas noções (muito) relativas”.