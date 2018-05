Um homem “bizarro”, “inteligente”, “discreto”, “gentil”: Herberto Helder visto por Carlos do Carmo e Fernando DaCosta

Excerto da reportagem “Vê o que fizeram da minha canção, mãe…”

“Carlos do Carmo fala fluentemente, fala bem e com perfeita nitidez de ideias. Vê-se logo: há ali inteligência, cultura, informação, sábios modos de envolver e enfrentar os assuntos.” (...)

“No encanto, alguma coisa fica por resolver dentro de mim, no referente às relações de Carlos do Carmo com o público. Parecem-me um tanto ambíguas. Trata-se na verdade de um homem com talento e inteligência. Sabe o que é o público. Conhece o significado do êxito fácil. Mas... “E a crítica?”

“A crítica tem-me sido favorável. Contudo, penso que os críticos são por vezes demasiado precipitados. Há gente com talento a quem a crítica corta todas as possibilidades. E há gente sem talento que se encontra em plena autopromoção. A função da crítica.”

Testemunho de Carlos do Carmo

“Eu tinha o sonho de gravar Herberto Helder. Estava sempre com uma batota no meu livreiro, porque os livros dele tinham um determinado número e depois não havia mais nenhum vendido. Então o livreiro guardava-me sempre um livro, eu pagava, ia lá buscá-lo e tal. E eu lia e relia, mas musicalmente zero. Pensava: como é que se faz uma música para isto? Até que surgiram os poemas canhotos, o seu último livro de poesia. E as duas últimas páginas são ao correr da pena. E pedi ao António Vitorino d´ Almeida que musicasse o texto “Estes Poemas”, para o qual ele fez uma música lindíssima, que será incluída no novo disco que estou a preparar e que demorará o seu tempo. E que será um disco de inquietação.

Musicar um texto de Herberto é uma coisa difícil. Não é um fado acessível. Mas não importa. Não é isso que está em causa. O que importa é materializar este sonho de cantar Herberto Helder, que é uma figura ímpar na poesia portuguesa.

Recordo-me dessa matéria que o Herberto escreveu sobre mim. Mas na verdade nessa altura não percebi quem ele era. Só soube muito mais tarde, no Museu do Fado, quando alguém me disse: “Você sabe que já foi entrevistado por Herberto Helder?.” E eu respondi que não. Soube então que isso acontecera quando estava a fazer uma determinada tournée em Angola e ele fora um dos jornalistas que me entrevistara. Estava ele nessa época em Angola a ganhar a vida. E ainda hoje guardo carinhosamente essa entrevista, que tem um título extraordinário: “Vê o que fizeram da minha canção, mãe…” Que é inspirado na canção [de Melanie Safka] “Look What They've Done To My Song Ma”. Ele ali já estava a ver que eu estava um bocadinho em linha própria.

Isto foi antes do 25 de Abril, tinha passado por 5 ou 6 cidades de Angola, e ele estava entre um grupo de jornalistas que me abordou e acompanhou para ver o que eu fazia. Recordo que ele era uma pessoa de uma grande sobriedade, com uma cara fechada.

Trata-se de um homem que percebeu profundamente quem eu era. Porque eu nessa altura tinha uma casa de fados - “O Faia” - onde se cantava e se serviam as pessoas, e que eu dirigia com o maior rigor. Era um negócio no qual tinha 32 empregados. E o Herberto distinguiu as coisas muito bem. Só não achei piada nenhuma a uma referência menos boa ao [António] Gedeão, porque na altura recordo-me de ter gravado também, depois do Manuel Freire, a “Pedra Filosofal”. Mas pelos vistos ele não tinha grande simpatia pelo Gedeão. Percebe-se pelas palavras dele.

Mas é interessante como ele destrinçou a minha forma de cantar o fado. O meu ídolo é o Sinatra, e todas as coisas rigorosas e os cuidados que o Herberto viu em mim, aprendi-os com o Sinatra e a escola americana, que é a melhor escola de palco do mundo. Herberto perguntou-me na altura: “porque é que você canta?”. E eu respondi como Sinatra: “sinto que estou a receber as pessoas em minha casa.”

Se lerem a matéria que o Herberto escreveu sobre mim verão bem como ele estava adiantado. E, no meio do meu trabalho, procurei atender esse tipo bizarro [Herberto] que fazia perguntas que os outros não faziam.

A minha opinião sobre a crítica mudou desde a altura em que o Herberto assinou essa peça. Na época do Estado Novo havia quase um pudor de dizer mal de alguém que fosse especialmente interessante. Hoje não.



Excerto da crónica “Maiúsculas e Minúsculas”

“Havia um ar solene, uma sabichice, uma empertigação de quem está com responsabilidades de dizer como é. O que a malta queria, depois de se estatelar um bocado, com um volume de versos ou um livro de contos, era entrar para os jornais. Entrava-se. Começava-se a vestir melhor, ceava-se às vezes no Gambrinus, engordava-se um pouco, aparecia um automóvel que não era exatamente “revoltante”. A malta obtemporava acerca do “teatro popular”, cinema americano e informática. Alguns mais tolos deslocavam-se com um McLuhan debaixo do braço. Os idiotas irrecuperáveis - que viriam a ser “os grandes talentos” - tinham opiniões enormes, nos colóquios, sobre os problemas da educação ou da agricultura industrial.”

Testemunho de Fernando Dacosta

Nessa altura, com o Marcelismo, tinha surgido em Angola uma revista como a “Paris Match”, chamada “Notícia”, com uma bela paginação, que teve grande êxito e que era dirigida pelo João Fernandes, um homem de grande visão, um excelente jornalista e, sobretudo, grande cronista. E dada a abertura da censura lá em Luanda, a revista começou de facto a ter bastante êxito. De tal maneira que se abriu uma delegação em Lisboa, que foi chefiada pela Edite Soeiro. E havia ainda uma delegação em Moçambique e outra no Brasil. Era um projeto amplo e muito bem estruturado e com gente muito avançada para a época em termos jornalísticos. A Edite Soeiro reúne então, no Largo da Misericórdia, uma redação de luxo, onde estava a Vera Lagoa, a Natália Correia, o Luiz Pacheco, o José Rodrigues da Silva, eu, entre tantos outros.

E na redação de Luanda destacava-se o poeta José Sebague, o Carlos Ventura Martins e um dos nossos melhores repórteres fotográficos, o Fernando Farinha, que se especializou como repórter de guerra. E, nessa altura, a Edite convida o Herberto Helder. Ele começa na redação de Lisboa, em 1970. Depois parte para Angola, onde fica quase um ano.

Antes disso é engraçado recordar que tínhamos uma secretária gigantesca que partilhávamos. Eu estava do lado esquerdo da secretária e o Herberto Helder do lado direito. O Herberto era um homem muito calado, muito discreto, mas muito gentil. Muito disponível para os outros. A mim ensinou-me imensas coisas. Nomeadamente na escrita, e a pôr pontos e vírgulas, algo em que eu tinha uma certa dificuldade.

E tinha abordagens muito interessantes. Disse-me que quando eu estivesse a escrever um artigo e tivesse de o interromper, nunca o fizesse no fim de um parágrafo ou de uma frase, mas sim a meio da frase. Para que, quando retomasse o artigo, apanhasse a energia da frase e engrenasse no texto muito mais rapidamente.

Outra coisa que foi para nós de grande utilidade é que ele era a única pessoa que tinha mão no Luiz Pacheco. Porque o Luiz Pacheco não respeitava ninguém, andava sempre a fazer patifarias a toda a gente. Punha a cabeça em água ao José Cardoso Pires e à Edite Soeiro.

Ele fazia uma coisa perversíssima à Edite Soeiro: levava para a redação, presa por um cordel, uma galinha tinha sido treinada pelo Pacheco para saltar para cima da secretária da Edite e cagar-lhe em cima dos papéis onde ela estava a escrever. O que a deixava de cabeça perdida. E o sacana do Pacheco ria-se e divertia-se com estas cenas…

Então nós fazíamos queixa ao Herberto - e ele lá ia tomar uma cerveja ou um café com o Pacheco, para tentar meter-lhe algum bom senso na cabeça. Coisa que, aqui para nós, o Herberto não conseguiu. Mas, de facto, o Herberto tinha esse ascendente sobre o estupor do Pacheco, que era mau como as cobras. Além disso era um intriguista de todo o tamanho.

Nessa altura o Herberto estava em crise como poeta. Ele passava por momentos de crise, de não escrever. Talvez por isso se tenha dedicado nessa altura ao jornalismo. Tenho a impressão de que ele aceitou o convite da Edite já com a ideia de ir para Luanda. Ele gostava de África, da qual falava com entusiasmo.

Recordo-me de o Herberto Helder escrever várias reportagens sobre a guerra colonial, em que assinava Luís Bernardes, com fotos notabilíssimas do Fernando Farinha. Os dois fizeram de facto uma parelha de grande destaque na comunicação social portuguesa da altura.

Convém dizer que o Herberto não era nada extremista ou revolucionário. Era um homem bastante pacato. Politicamente não se pronunciava muito. E não se afirmava muito contra nem a favor dos regimes. Era um homem superiormente inteligente e, como estava num meio em que havia um certo radicalismo político, não estava para se maçar muito com isso. Era na escrita que ele se ia exprimindo.

Esse texto genial que ele escreveu sobre o que se vivia nas redações denota a sua inteligência e autoironia. Esse texto era ele a criticar-se a ele próprio. Como estava dentro da profissão, conhecia tudo muito bem por dentro. Havia um fanatismo ideológico dos nossos colegas, que antes do 25 de Abril era terrível. Quem não fosse marxista-leninista era fascista. Não podia haver meio termo. E o Herberto sofreu muito por isso. Era visto por uma certa esquerda sempre como escritor - e não como jornalista.

O PCP nunca morreu de amores por ele, porque sabia que o Herberto era indomável, pensava pela própria cabeça, era muito inteligente e irónico, coisas que um partido político como o PCP não tolera. Mas os jornalistas tinham uma certa reverência pelo Herberto, que tinha uma personalidade superior e nunca tratava mal ninguém. E isso inibia um pouco as pessoas de o alfinetarem demasiado.