PR assinala Dia da Língua Portuguesa, que tem "260 milhões de falantes"

No Dia em que o idioma português é comemorado em todos os países lusófonos, Marcelo Rebelo de Sousa destaca a "criatividade" do português

Marcelo Rebelo de Sousa assinala hoje na página da presidência o dia da Língua Portuguesa, saudando em simultâneo "todos os cidadãos dos países da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), que diariamente a usam". São mais de 260 milhões os atuais falantes de português no mundo

Na sua mensagem o Presidente da República lembra que nesta data a língua portuguesa também é celebrada em Nova Iorque por António Guterres, nos Jardins das Nações Unidas, com uma cerimónia em que comparecem também a secretária-executiva da CPLP, Maria do Carmo Silveira, o humorista e escritor Ricardo Araújo Pereira e o escritor Onésimo Teotónio Almeida.

A cerimónia inclui uma evocação da atribuição, há 20 anos, do Prémio Nobel da Literatura ao escritor português José Saramago. Também nas Nações Unidas, destaca a mensagem, realizou-se o primeiro Encontro das Academias das Letras da CPLP, em que o tema foi precisamente "A Língua Portuguesa e as Relações Internacionais”.

No texto, Marcelo Rebelo de Sousa recorda que "o português é uma língua com um incontestável poder de criar laços e entendimentos, não apenas no espaço da lusofonia entre quem a recebeu como Língua Materna, mas também fora desse espaço entre quem a procura, a estuda, pratica e valoriza como língua de cultura, de ciência, de intercâmbio económico, de criação e inovação".

Nesse sentido, destaca, "afirma-se como um instrumento único de comunicação nos países lusófonos, em organizações internacionais, no mundo digital e em todos os países que a valorizam como elemento diferenciador".

"Sem nunca perder o seu caráter e a sua natureza própria, continua a revelar-se uma língua de futuro, com uma extraordinária capacidade para se adaptar e transformar", conclui a mensagem, "respondendo a novas exigências de comunicação e a novos suportes, com a criatividade que é própria da expressão humana".