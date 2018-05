Joana Vasconcelos: a artista voraz

O ateliê é um mundo que se ancorou num antigo armazém de cereais à beira do Tejo. São três mil metros quadrados que albergam oficinas de têxteis, de restauro e de madeiras, serralharia, ateliês de arquitetura e de engenharia, biblioteca, arquivo, centro de comunicação, gabinete financeiro, um refeitório, um ginásio. Mais de 50 funcionários, que pertencem a tempo inteiro ao grupo de trabalho de Joana Vasconcelos. Quando nos mostram os projetos que estão a fazer, muitos em simultâneo, falam no plural. A obra é de todos, é um coletivo. Neste 20 anos, Joana construiu uma escala monumental, da dimensão do seu ateliê, para poder expandir a obra pelo mundo.

