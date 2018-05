A vida boa

O novo romance de Luísa Costa Gomes centra-se na figura de uma mulher, Teresa, cuja educação para a santidade e para o martírio lhe deixa marcas para a vida toda

António Pedro Ferreira

Boa parte da primeira metade deste romance acompanha uma vocação religiosa inquieta, insubmissa, mística, masoquista. O tema, que parece um pouco extemporâneo em termos ‘sociológicos’, tem uma pertinência muito maior do que de início supomos. Desde logo porque investiga um antiquíssimo modelo educativo. Luísa Costa Gomes escreveu há uns anos um livro sobre piratas, no qual detectávamos uma intensa leitura da literatura de corso e pirataria, à qual o romance se juntava como homenagem e paródia; o mesmo acontece em “Florinhas de Soror Nada”, que toma de empréstimo catecismos, hagiografias, flos sanctorum. É a essas obras que Teresa, a protagonista, vai buscar inspiração para jejuns, sacrifícios, empenhos caridosos, vislumbres místicos, gestos que se filiam, filialmente, em Francisco de Assis, Teresa de Ávila, Catarina de Siena, em Santa Maria Goretti, que preferiu o suicídio à desonra, ou em Santa Ágata, a quem cortaram os seios.

Estes últimos exemplos acentuam uma dimensão que ninguém poderá considerar esgotada: o corpo enquanto campo de batalha. Esta é, diz o subtítulo do romance, ‘A vida de uma não-santa’, mas a verdade é que a rapariga cresceu com arquétipos de santidade na cabeça, de modo que todos os seus medos e desejos, que passam fatalmente pelo corpo, muitos deles pela sexualidade, são entendidos a uma luz espiritual. O olho de Deus vê tudo, até o invisível, e Teresa experimenta o “não sou digna”, o “mea culpa”, o “seja feita a Tua vontade”, a introspecção, a expiação, “a glória da vergasta”. Tantos são os temores, e as invectivas de padres e freiras, que imaginamos que Teresa ficará para sempre agrilhoada a uma ética lúgubre, amálgama de mandamentos cristãos e humilhações auto-induzidas: “Primeiro, não pecar nunca em circunstância alguma; segundo, é impossível não pecar; terceiro, peca-se, mas sem ninguém ver; quarto, espera-se que ninguém descubra; quinto, se alguém descobrir, nega-se; sexto, confessa-se o pecado dentro dos limites do bom senso e salvaguardando sempre a verdade escondida; sétimo, reza-se a penitência com verdadeira contrição; oitavo, não havendo contrição, resta a atrição; nono, o mundo é assim; e décimo, volta-se ao primeiro (…)”. E, no entanto, alguns episódios da primeira metade do livro, e quase todos os da segunda metade, são mais do que um libelo contra a natureza repressiva, gótica, de determinadas educações cristãs, na medida em que descrevem um niilismo existencial que não é inteiramente atribuível aos desvarios educativos da protagonista.



Pense-se na descoberta do amor humano. Inferior, para um crente, ao amor divino, o amor humano também enfrenta insuficiências e decepções estritamente humanas. E, de facto, Teresa descobre que “o famoso amor de que tanto se falava” não era místico, nem divertido, “nem havia plenitudes, nem intimidade, nem arroubos partilhados, sem salvação, seria apenas isto de dizer umas coisas e mexer numas coisas e fingir uma coisas e ter sempre medo”. Embora Teresa se torne, em adulta, hostil à religião, a sua vida continua “um bulhão de arrelias”. Filha infeliz, também não é uma esposa e uma mãe venturosa. Luísa Costa Gomes descreve a felicidade como, na melhor das hipóteses, uma “homeostase”, uma estabilidade regulada de alegrias, ressentimentos, acomodações. Educada para a santidade e para o martírio, Teresa adapta-se aos martírios quotidianos, inventa santidades falíveis, e tem uma tendência para pensamentos em que o “nada” do título se manifesta, do género “fazer o mal de propósito é inevitável”, “não há maneira de fazer bem as coisas”. E até delírios místicos lhe acontecem, de vez em quando, embora já não acredite em qualquer forma de vida que seja uma vida boa.

Algo impaciente com a ideia tradicional de ‘enredo’, Luísa Costa Gomes pode saltar uma década num parágrafo, com todas as indignidades da domesticidade e do envelhecimento abreviadas em meia dúzia de linhas. Mas os choques entre personagens são magistrais, as descrições da decadência verdadeiramente amarguradas (uma velha com as “sílabas em fuga”, por exemplo), os estados de espírito tragicómicos. E as frases, sofisticadas, ritmicamente impecáveis, juntam arcaísmos, coloquialismos, enumerações, imagens memoráveis, são frases astutas e sombrias, divertidas e tristes.

