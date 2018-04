Os nomeados: Prémio Navigator Arte em Papel

Eis os quinze artistas selecionados pelo júri internacional da 1ª edição do Prémio Navigator. Daqui surgirão os cinco finalistas de onde sairá, por sua vez, o vencedor. O valor monetário em jogo é de 50 mil euros

Estão escolhidos os quinze artistas nomeados para a primeira edição do Prémio Navigator Arte em Papel, da Navigator Company, desenvolvido em parceria com o Expresso. Aberto a artistas de todo o mundo e tendo como objetivo principal a valorização do papel como suporte para a criação artística, este prémio está aberto a figuras que tenham trabalhos em áreas que podem ir da pintura ao desenho, da ilustração à gravura e escultura ou até mesmo outras técnicas e disciplinas, desde que usem o papel como suporte físico. Filipa Oliveira, curadora deste projeto, explicou já ao Expresso que este prémio surgiu de uma ideia de “pensar a importância que continua a ter nas artes e na nossa sociedade”.

Além de ter o papel como suporte físico, o Prémio Navigator Arte em Papel vai procurar distinguir artistas em meio de carreira já que, como notou a curadora, há já entre nós outros destinados a jovens artistas ou à consagração de carreiras.

O júri é constituído por cinco elementos, nacionais e internacionais, escolhidos entre diretores de museus, galerias, curadores. A presidente do júri é Maria da Graça Carmona e Costa, que dirige a Fundação Carmona e Costa. A ela juntam-se Filipa Oliveira (com experiência em curadoria e que de 2015 até finais de 2017 foi diretora artística do Fórum Eugénio de Almeida, em Évora), o alemão Anselm Franke (que dirige o departamento de artes visuais e cinema da Haus der Kulturen der Welt, em Berlim) a francesa Elfi Turpin (diretora artística do Centre Rhénan d’Art Contemporain, em Altkirch) e o inglês Jonathan Watkins (curador e diretor da Ikon Gallery, em Birmingham).

Cada membro do júri nomeou três artistas, não por um trabalho em particular, mas antes olhando para o total da obra. São eles Francisca Carvalho (Portugal), Pedro Paixão (Portugal), Jorge Queiroz (Portugal), Diogo Pimentão (Portugal), Mateo López Parra (Colômbia), Nel Aerts (Bélgica), Jorge Satorre (México), Rometti Costales (dupla artística residente no México que junta uma francesa e um bielorusso), Seulgi Lee (Coreia do Sul), Haig Aivazian (Líbano), Shreyas Karle (Índia), Yin-Ju Chen (Taiwan), Christiane Baumgartner (Alemanha), Marko Mäetamm (Estónia) e Yuken Teruya (Japão).

Destes 15 nomes surgirá, após uma reunião do júri, uma shortlist de cinco que será revelada publicamente. Daí sairá depois o nome do vencedor. Do prémio monetário, 30 mil euros serão entregues ao vencedor e 5 mil euros a cada um dos restantes quatro finalistas. Todos os finalistas estarão representados numa exposição a inaugurar em julho na fábrica da Navigator em Setúbal.

Francisca Carvalho

Quando, em 2016, expôs na Culturgest, Francisca Carvalho (nascida em Coimbra em 1981) foi apontada como uma artista que desenvolvera uma “prática obsessiva e muito orgânica de desenho”, observando o texto que então apresentava “Chordata” como esse desenho era muitas vezes algo que surgia ora “sem premeditação, extremamente veloz”, notando a presença de uma mão que “se solta e avança rapidamente sobre o papel”, ora nascia num momento em que “a contingência do processo e as associações inconscientes tomam frequentemente a dianteira”. Francisca Carvalho, que concluiu a sua formação artística na Ar.Co em 2005, antes mesmo de terminar uma licenciatura em filosofia pela Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Nova de Lisboa, mostrava nessa exposição uma série de desenhos e colagens, tendo algumas das obras surgido quando frequentou um mestrado em arte multidisciplinar no Maryland Institute College of Art em Baltimore (EUA), que concluiu em 2016, sob o apoio de uma bolsa Fullbright concedida pela Fundação Carmona e Costa. “Chordata” correspondeu, em 2016, à sua quarta exposição individual, após três anteriormente realizadas em Lisboa. Já este ano apresentou “Hasta”, no Handicrafts and Handloom Museum em Nova Deli, na Índia. Esta exposição na Índia surge numa altura em que ali teve uma residência artística feita com o apoio da Fundação Calouste Gulbenkian. Francisca Carvalho tem obras suas em algumas coleções, entre as quais as da Fundação Carmona e Costa (Lisboa) e Figueiredo Ribeiro (Abrantes).

Pedro Paixão

Foi no ano 2000 que, pela primeira vez, Pedro Paixão, artista plástico, editor e professor, expôs individualmente. “Flieg!”, com curadoria de Delfim Sardo, encetou, no Centro de Arte Moderna José de Azeredo Perdigão, da Fundação Calouste Gulbenkian, um percurso que, entretanto, o levou a apresentar obras suas no Centro Cultural de Belém, na Fundação Carmona e Costa (em mais do que uma ocasião) e diversas galerias nacionais. A sua mais recente exposição, já em 2018, levou desenhos seus a Bruxelas (Bélgica). “Tabou”, exposição com curadoria de Sofia Lemos, esteve patente entre março e os primeiros dias de abril na galeria Iréne Laub, na qual foi depois apresentado o livro de desenhos com o mesmo título, que inclui ainda ensaios da curadora e de Emanuele Coccia. Representado em coleções internacionais como as da Benetton Foundation (Itália), CAC Málaga (Espanha) e, em solo português, presente nas coleções Figueiredo Ribeiro, de Manuel de Brito, da Fundação Carmona e Costa, e da PLMJ, Pedro Paixão, que é investigador do Instituto de Filosofia da Universidade do Porto e dirige a coleção de ensaios “Disciplina sem nome” para a editora Documenta, nasceu no Lobito (Angola), em 1971 e tem vivido e trabalhado entre as cidades de Lisboa, Chicago, Veneza, Porto e Milão.

Jorge Queiroz

Nascido em Lisboa em 1966, Jorge Queiroz passou pela Ar.Co e iniciou o seu percurso artístico prestando inicialmente maior atenção ao desenho, dedicando-se mais tarde também à pintura, tendo correspondido a essa etapa da sua vida a exposição que em 2015 apresentou no Museu da Cidade (em Lisboa), revelando ali um primeiro conjunto de obras integralmente feito de pinturas. Na década de 90, e após uma breve passagem pelo Royal College of Art (em Londres) chegou em 1997 à School of Visual Arts em Nova Iorque, onde residiu durante seis anos, estabelecendo-se em 2004 em Berlim (Alemanha), desenhando um percurso que lhe conferiu, entretanto, presença em museus e galerias internacionais. Entre nós tem obras suas em coleções como a da Fundação de Serralves, da EDP, FLAD ou da Fundação Calouste Gulbenkian. Internacionalmente está representado nas coleções do MoMA (Nova Iorque, EUA), SF MoMA (São Francisco. EUA), Deutsche Bank (Frankfurt, Alemanha) ou Carré d’Art – Musée d’Art Contemoiraine (em Nimes, França). Participou nas Bienais de Veneza e São Paulo, respetivamente em 2003 e 2004, a convite dos respetivos comissários. A sua mais recente exposição, já este ano, “C for heads / H for cabeças”, levou desenhos e pinturas suas ao espaço Sismógrafo, no Porto que voltaram a sublinhar a sua demanda pela criação de um universo eminentemente pessoal.

Diogo Pimentão

É em Londres que vive trabalha Diogo Pimentão, nascido em Lisboa em 1973 e com um percurso de formação que o fez passar pela Ar.Co no final da década de 90, depois de antes ter já frequentado o Centro Internacional de Escultura (em Pêro Pinheiro) e, em 1996, um seminário de escultura na Gotlândia (Suécia), a maior das ilhas do mar Báltico. Ao descrever o trabalho de Diogo Pimentão, Julie Pellegrin sublinhou que, para si, “o ato de desenhar envolve uma relação quase coreografada com o corpo que determina depois a escala da obra.” Este relacionamento foi sendo constatado num trajeto que envolveu já 13 exposições individuais, as primeiras das quais realizadas em galerias de várias cidades portuguesas na primeira década do século XX, seguindo-se um mapa de amplitude internacional que levou já o seu trabalho a França, Alemanha e Irlanda (sem contar com muitas outras exposições em grupo). A sua próxima exposição internacional, “Drawn Towards”, está agendada para inaugurar em novembro no Kentler International Drawing Space, Brooklyn, Nova Iorque. O reconhecimento internacional do seu trabalho reflete-se ainda na presença de obras suas em coleções como as do Centro Georges Pompidou (Paris, França), Collection Lambert (Avinhão, França), Pomeranz Collection (Viena, Áustria) ou do European Central Bank (Berlim, Alemanha). Em Portugal há obras duas na Fundação Carmona e Costa, Fundação PLMJ, Fundação EDP, Museu de Arte Contemporânea - Coleção António Cachola (Elvas), Fundação de Serralves ou Fundação Calouste Gulbenkian.

Mateo López Parra

Natural da Colômbia, Mateo López Parra, que trabalha o papel manipulando-o de forma a explorar tanto os objetos como os ambientes em seu redor, nasceu em Bogotá em 1978 e atualmente vive e trabalha em Nova Iorque. A sua formação, tanto em belas-artes como em arquitetura, foi feita ainda em universidades colombianas, só depois tendo iniciado um percurso internacional. E coube ao México, em 2007, acolher “Sleeping Box”, na galeria KBK Arte Contemporáneo, na Cidade do México, aquela que foi a sua primeira exposição individual fora do seu país de origem. De então para cá tem exposto, em nome próprio, em galerias e museus em Espanha, no Brasil, Reino Unido, Singapura, Israel, Suíça e Argentina. Em Portugal esteve representado na exposição “Falemos de casas. Quando a arte fala arquitetura [construir, desconstruir, habitar], comissariada por Delfim Sardo, que esteve patente em 2010 no Museu Nacional de Arte Contemporânea — Museu do Chiado, em Lisboa. Podemos encontrar obras de Mateo López Parra em coleções como as do MoMA — Museum of Modern Art (Nova Iorque, EUA), Inhotim (Minas Gerais, Brasil), CIFO Cisneros Fontanals Art Foundation (Miami, EUA) ou a Berezdivin Collection (Puerto Rico).

Jorge Satorre

Francisco Kochen

Depois de ter inicialmente trabalhado como ilustrador, Jorge Satorre encontrou, dominadas as técnicas, ferramentas e ideias para procurar outros caminhos e desafios. Natural da Cidade do México, onde nasceu em 1978 (ali vivendo e trabalhando ainda hoje), conheceu uma formação que, depois de primeiros passos feitos localmente, o levou a juntar outras experiências e conhecimentos entre cursos e programas de residências artísticas que o levaram a Barcelona (Espanha), Dublin e Limerick (Irlanda), Paris (França) ou Londres (Reino Unido). Com igualmente expressiva expansão internacional é o seu currículo de exposições individuais, iniciado em 2006 com “Ejercicios” na Casa Encendida, em Madrid e que, entretanto, envolveu já espaços e certames como a ARCO Madrid 2009, Art Basem 2014 ou o Museum of Contemporary Art Denver, Denver, EUA. Podemos encontrar obras suas no Museo Universitario de Arte Contemporáneo de la UNAM. Mexico (México), Frac des Pays de la Loire (França), De Bruin-Heijn Collection (Holanda), Centro de Arte 2 de Mayo (Espanha) ou Museum of Old and New Art (MONA), na Tasmânia (Austrália).

Nel Aerts

Nasceu na Bélgica, em 1987, e ainda hoje ali vive e trabalha, tendo residência fixada na cidade de Antuérpia. A sua obra envolve uma série de técnicas, cruzando o desenho, a escultura, a colagem, abarcando ainda experiências nos domínios da performance e também um importante trabalho expressamente feito para edições em livro. Fez a sua formação no Heilig-Grafinstitute, em Turnhout, concluindo depois, em 2009, um mestrado em artes na Royal Academy of Fine Arts, em Gante. Foi nesse mesmo ano e na mesma cidade de Gante que então pela primeira vez expôs individualmente, apresentando “Goodbye Old Paint” precisamente como a exposição que assinalava a conclusão do mestrado. Depois de outras exposições na Bélgica, iniciou em 2013 um percurso individual internacional, desde então tendo exposto obras na Holanda, Dinamarca, Suíça, França, Reino Unido e Hungria. Ao trabalho apresentado entre museus e galerias, Nel Arts tem acrescentado uma igualmente intensa agenda de edições em livro. A sua obra publicada envolve já vinte títulos, alguns deles lançados em territórios internacionais.

Seulgi Lee

De origem sul-coreana, Seulgi Lee reside e trabalha em Paris há mais de duas décadas. E foi, de resto, aí que, entre 1994 e 2000, fez a sua formação na École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris, tendo igualmente passado, em 1999, pela SAIC School of the Art Institute of Chicago, para aí se dedicar aos universos da performance, cinema, trabalho em vídeo e antropologia visual. A sua obra reflete a presença bem evidente de uma personalidade que busca a exploração da cor, de formas simples e elegantes de jogos com volumes, procurando ir além do design para experimentar relacionamentos com outras técnicas e intervenções com o espaço em volta. O seu trajeto individual conta já um longo historial de exposições individuais que, depois de “FLIRT”, em Paris, em 1997, somou passagens por galerias, museus e outros espaços públicos, desde o Museum of the Art Institute of Chicago ao Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris, o Palais de Tokyo ou o Musée des Arts Décoratifs (igualmente em Paris), não tendo perdido, apesar da sua deslocação para França, o contacto com as suas origens tanto que, já este ano, a artista apresentou “Le Comité des Silencieux Heureux” na Galeria Hyndai em Seul (na Coreia do Sul).

Rometti Costales

Julia Rometti e Victor Costales, que residem e trabalham na Cidade do México, são uma dupla artística que colabora ativamente há já onze anos com uma obra que explora as relações entre os objetos e os espaços. Julia Rometti, que nasceu em Nice, em França, in 1975, integrou o núcleo de artistas do espaço Glassbox em Paris (França) entre 1999 e 2002, nessa etapa tendo concluído a sua formação na École Nationale Supérieure d’Arts Paris-Cergy. Um ano mais velho, Victor Costales, nasceu em Minsk (hoje na Bielorrússia, então ainda uma república da URSS) em 1974. A sua formação fez-se em várias cidades, países e instituições, passando pelo Instituto de Diseño Grafico Latinoamericano, em Quito (Equador) ou o Istituto Italiano di Fotografia em Milão (Itália). Ambos têm cumprido programas de residência artística em locais tão diversos como Budapeste (Hungria), Rio de Janeiro e São Paulo (Brasil) ou Rabat (Marrocos). O seu historial de exposições reflete igualmente esta diversidade de geografias, estando a sua próxima agendada para maio em Madrid (Espanha), no CA2DM Centro Dos de Mayo. Em 2013 passaram pelos espaços da Fundação Gulbenkian em Paris, estando então representados em “Langages: entre le dire et le faire”, que teve curadoria de Filipa Oliveira.

Shreyas Karle

O absurdo, os comportamentos da sociedade e do indivíduo são universos que o indiano Shreyas Karle aborda frequentemente em obras nas quais recorre à ilustração, à colagem, ao vídeo e escultura. Mais do que a forma é a ideia que o move, tanto no espaço da criação individual como inclusivamente nos trabalhos comunitários em que já se envolveu e nos quais abraça a possibilidade da colaboração. Nascido em Bombaim, em 1981, completou os estudos em Belas-Artes, em 2002, na L.S. Raheja School of Art (na sua cidade natal). Dois anos depois fez uma pós-graduação em Estética na Mumbai University e, em 2008, completou um mestrado em Artes Visuais na Arts at M.S. University, em Baroda. O percurso de Shreyas Karle conta com algumas residências artísticas, não apenas na Índia mas também em países como a Suíça e os Estados Unidos. E envolve um historial de exposições individuais, todas elas realizadas na cidade em que vive e trabalha, a mais recente das quais, “Unecessary Alcove”, já este ano, na galeria Project 88.

Haig Aivazian

Artista, curador e escritor, o libanês Haig Aivazian explora as possibilidades que lhe dão a performance, o vídeo, a escultura, o desenho e a instalação para criar uma obra que reflete o contexto geopolítico que o rodeia, sugerindo narrativas pelas quais passam ecos das realidades e ideologias do nosso tempo. Nascido em Beirute, em 1980, fez a sua formação entre o Canadá e os Estados Unidos, tendo estudado na Concordia University (em Montreal) e, depois, na Northwestern University (em Chicago) e ainda na Skowhegan School of Painting and Sculpture, em Skowhegan. Tem uma obra publicada com diversos títulos apresentados desde 2007, sendo o mais recente “Rome Is Not In Rome”, um conjunto de trabalhos em papel, lançado via “Daily Star” em 2016. O historial de exposições individuais é já expressivo, apresentando enorme expansão geográfica, já que, depois de “Anniversaire”, “Roundup” e “Sporadic Subtitles”, todas elas mostradas em galerias de Montreal em 2005, expôs nos Estados Unidos, Dubai, Marrocos, Turquia, França, Alemanha, Reino Unido ou Itália. Ao trabalho impresso e publicado e ao que apresentou em exposições a sua obra inclui ainda uma importante expressão nos universos da performance e do vídeo, tendo já exibido filmes seus em festivais de cinema, entre os quais a secção Forum Expanded da Berlinale, habitualmente atenta a propostas mais experimentais ou artisticamente arrojadas.

Yin-Ju Chen

Apesar de ter no vídeo a expressão mais central do seu trabalho, Yin-Ju Chen, nascida em 1977, tem uma obra que envolve ainda a fotografia, o desenho e a criação de instalações. Questões como o nacionalismo, o racismo, o totalitarismo e a exploração das noções de consciência e pensamento coletivos passam por um trabalho que tem sido apresentado tanto em museus e galerias de arte como, igualmente, em festivais de cinema, entre os quais se contam já passagens pelo Festival de Roterdão ou a secção Forum Expanded da Berlinale (na qual esteve representada em 2016). Em 2007 foi inclusivamente distinguida com o primeiro prémio em videoarte na 10ª edição do Sagunt Sort Film Festival. Individualmente expôs já na Holanda e nos Estados Unidos, sendo a sua mais recente exposição, já em 2018, “‘Extrastellar Evaluations III: Entropy: 25800 — Yin-Ju Chen Solo Exhibition”, na TKG+ Projects, em Taipei (Taiwan), onde vive e trabalha. Yin-Ju Chen, que fez a sua formação entre o San Francisco Art Institute (São Francisco, Estados Unidos) e a Taipei National University of the Arts (Taipei) tem obras suas em coleções como a Kadist Art Foundation (São Francisco), o Taipei Fine Arts Museum (Taiwan), o Nederlands Instituut voor Mediakunst (em Amesterdão, Holanda).

Christiane Baumgartner

Os trabalhos em gravura, por vezes monumentais, frequentemente baseados em filmes e fotografias que ela mesmo assina, fazem da alemã Christiane Baumgartner (nascida em Leipzig, em 1967) um nome reconhecido no mundo da arte. Temáticas relacionadas com a guerra ou a indústria, muitas vezes explorando imagens que nascem de frames de filmes, compõem uma obra que está representada em inúmeras coleções, entre as quais o MoMA – Museum of Modern Art (em Nova Iorque), a The New York Public Library, o MFA Houston and the Hammer Museum em Los Angeles, o Stedeljik Museum (Amesterdão), o Victoria and Albert Museum (Londres), o Ashmolean Museum (Oxford), a Kunsthaus (Zurique) ou a Kadist Art Foundation (Paris). Christiane Baumgartner fez os seus estudos na Hochschule fur Grafik und Buchkunst, em Leipzig, entre o final da década de 80 e a primeira metade dos anos 90, tendo depois concluído um mestrado em gravura no Royal College of Art, em Londres, em 1999. Em 2009 venceu o Prémio Teresa Bulgarini e, em 2012, foi-lhe atribuída a primeira residência artística no Vietname alguma vez concedida pelo Goethe Institut. O vasto percurso de exposições individuais, iniciado em 2003, inclui este ano “Christiane Baumgartner – Liquid Light”, na Alan Cristea Gallery (Londres), “Landscapes after Ruskin: Redefining the Sublime” na Hall Art Foundation, Grey Art Gallery, da New York University, “Powerful Tides — 400 Years of Chatham and the Sea”, na Historic Dockyard (em Chatham, no Reino Unido) e “Journeys with ‘The Waste Land’”, na Turner Contemporary, em Margate (Reino Unido).

Marko Mäetamm

Natural da Estónia (nasceu em 1965 em Viljandi), Marko Mäetamm é um artista multimédia cujo trabalho envolve o vídeo, o desenho e a exploração das possibilidades abertas pela internet. Tematicamente aborda frequentemente o universo da vida familiar, observando-o como um microcosmos dos modelos de sociedade e economia ao seu redor, muitas vezes usando o humor nas suas composições. Começou por estudar artes gráficas na Estónia (quando ainda integrava a URSS) em finais dos anos 80, completando depois um mestrado em tecnologias de impressão na Swedish Royal Art High School. Marko Mäetamm tem um percurso expositivo internacional desde a década de 90 e chegou a representar a Estónia na Bienal de Veneza em duas ocasiões, uma delas (em 2003) como parte de uma dupla que assinava conjuntamente como John Smith), a outra (em 2007) em nome próprio. Em 2017 apresentou três exposições em Riga (Letónia), uma em Talin (Estónia) e ainda outra — “Tragic Timing”, em parceria com Pavel Pepperstein, sob curadoria de Alistair Hicks — na Galerie Odile Quizeman, em Paris. Tem ainda uma obra publicada, sendo o mais recente livro “Tales of Messenger” (Paranoia Publishing 2017).

Yuken Teruya

Natural de Okinawa (no Japão), mas há já algum tempo a residir e trabalhar em Brooklyn (Nova Iorque), Yuken Teruya tem uma obra que cruza técnicas tradicionais com expressões da cultura consumista do nosso tempo, recorrendo a uma variedade de meios. Nascido em 1973, iniciou a sua formação académica na Tama Art University (em Tóquio, no Japão), tendo feito uma pós-graduação no Maryland Institute College of Art (em Baltimore, Estados Unidos), concluindo depois um mestrado em 2001 na School of Visual Arts, em Nova Iorque. A sua obra está representada em grandes coleções, entre as quais as do Museu Guggenheim, MoMA – Museum of Modern Art e Flag Art Foundation em Nova Iorque, o Seattle Art Museum (Estados Unidos), a Charles Saatchi Collection (Londres, Reino Unido), a Hoffman Collection (em Berlim, Alemanha), a Queensland Art Gallery (em Queensland, Austrália) e, no Japão, o Daiichi Seimei Museum e o Mori Museum (Tóquio), o Sakima Art Museum e o Okinawa Prefectural Art Museum (ambos em Okinawa) ou a Daiwa Press, em Hiroxima. O trajeto de exposições individuais é vasto e passa por muitos países. A sua mais recente exposição é “Lost Found, Live Forever Foundation”, em Taiwan.

Textos originalmente publicados no Expresso de 28 de abril de 2018