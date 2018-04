Uma furtiva lágrima

Como pode um dos países mais alegres do planeta ser adepto... do choro? Habituados que estão a tensões políticas e sociais, de que a investigação judicial Lava-Jato é apenas o exemplo mais recente, dir-se-ia que o Brasil tem razões de sobra para lacrimejar ante o que a classe política -- em ditadura e em democracia -- tem feito ao bravo povo que João Ubaldo Ribeiro tão bem descreveu, na senda de Jorge Amado ou, para recuar mais no tempo, Machado de Assis. Mas se pensarmos que o choro é também um género musical único em Terras de Vera Cruz, a explicação torna-se mais fácil na exata medida em que a estranheza vai desaparecendo.

Chamemos pois a caixa alta o Choro que teve em Alfredo Da Rocha Vianna Filho o seu mais digno representante. Filho de pai de nome idêntico, o Filho de que aqui se fala e que aqui se sugere que se escute foi um dos mais importantes compositores que o Brasil deu a conhecer ao mundo que já o conhece do samba, do forró, do pagode, do axé, da bossa nova e demais estilos que não são demais na oferta e na qualidade da mesma.

Mestre de arranjos musicais, maestro, flautista e saxofonista, desde cedo a vida de Pixinguinha (nome pelo qual viria a ser para sempre conhecido) foi rodeada de música. O pai, pese embora funcionário dos Correios, era músico amador e um dos mais solicitados flautistas para as chamadas rodas de Choro, muito populares no Brasil no início do século XX. O género, esse, surgiu ainda no século anterior e as partituras de outrora ganharam novo fôlego muito graças às bandas que o interpretavam cada vez com maior assiduidade nos bairros do Rio de Janeiro; também por este motivo, muitos consideram o Choro como a primeira expressão de música urbana tipicamente brasileira.

Quarto filho entre catorze(!), Pixinguinha teve em casa a companhia perfeita, quando o pai decidiu alugar quartos a amigos músicos. Do improviso das "jam sessions" sem saber que as faziam, a interpretações mais à letra das composições de que dispunham, o pequeno Alfredo assistiu fascinado ao universo musical que tinha no próprio domicílio; mas só até às oito da noite porque, ontem como hoje, aquela hora significava uma compulsiva ida para a cama. Ainda assim, a proximidade da música tornou inevitável a sua adoção como filosofia de vida e, aos 11 anos, já o cavaquinho fazia parte dos hábitos quotidianos e lúdicos do petiz.

Que homem se fez de tocar e, sobretudo, de compor, algumas das melodias de um género nem sempre bem aceite por alguma nomenclatura que via no Choro um ritmo demais jazz para a cultura do Brasil. Tal não impediu a sua ascensão e o seu progressivo reconhecimento como forma de arte e, ainda hoje, as composições de Pixinguinha, mas também de Ernesto Nazareth e Jackson do Pandeiro (o nome é mesmo este) encantam músicos e cantores da cena musical brasileira.

Flauta, violão e cavaquinho constituíram os instrumentos primordiais no Choro, a que o saxofone se foi juntando e ajudando a consolidar a toada das melodias únicas enquanto expressão musical que evoluiu desde 1870. Curiosamente, a senda do improviso e a aparente anarquia polifónica (não há um número prédeterminado de instrumentistas) mais não fizeram que ampliar o virtuosismo dos intérpretes que, por esta via, foram eles próprios ampliando e sofisticando a sonoridade. Prova disso, muitos cantores chamaram a si a melodia do Choro (a saudosa e quase esquecida Nara Leão é disso exemplo) para as suas canções, complementando da melhor forma a letra que soa com a letra que canta.

Pixinguinha nasceu há exatamente 121 anos (23 de abril de 1897) e viveu até 1973, passando os seus últimos anos de vida num boteco do bairro de Ramos onde, não raras vezes, surgia em pijama para tomar a cervejinha e o salgadinho, jogando conversa fora, como dizem os brasileiros. A sua importância foi tal que o Brasil instituiu, desde 2001, o dia 23 de abril como o Dia Nacional do Choro, prova provada de que, mais do que um género musical, as composições de Pixinguinha (mais de uma centena) e de outros, tornaram a melodia num fenómeno histórico, cultural mas também social num país fértil em fenómenos artísticos.

Que se lembre, pois, e que se ouça mais a música de Pixinguinha, a quem Vinicius pediu a bênção no samba com o mesmo nome, exclamando: "Tu que choraste na flauta/Todas as minhas mágoas de amor"! Que melhor definição pode haver que a de um poeta da escrita para o escritor de poemas na música. Este "parceirinho 100 por cento" anda por aí, em raridades no nosso mercado, muito ajudado pela digitalização que perpetuou no tempo uma sonoridade que urge descobrir ou reencontrar. "Os Choros dos Chorões", "World of Pixinguinha", "Benedito Lacerda E Pixinguinha", "Pixinguinha e seu Tempo" são alguns exemplos de obras obrigatórias, além, claro, das interpretações que artistas contemporâneos foram beber ao talento do carioca singular que apela ao ritmo, à dança, à melancolia quando tem de ser e à vida... porque tem de ser. Saravá Pixinguinha!