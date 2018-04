Inacabado sempre

Onde começa e onde acaba esta exposição? Acaso o seu princípio está no “Fim do Mundo” 2017, ou o seu fim em “(e porém… Carnaby)” de 1966? Ou porventura será melhor mergulhar no seu centro, mesmo no miolo de um pequeno teatro da crueldade com facas, punhais, sangue e dentes, onde os dedos podem mergulhar na carne dos braços ou das mãos? Para todas estas perguntas há apenas uma resposta: a própria exposição e a forte presença no seu tempo e no seu espaço das obras que a compõem.

O desenho é aqui uma presença constante, aliás obrigatória por vocação autoimposta da Fundação Carmona e Costa, e, no entanto, mesmo sabendo que, hoje em dia, o desenho ocupa um espaço muito mais amplo que o da sua vocação tradicional, estamos perante um vasto conjunto de exemplos que são obras e não ensaios, obras tecnicamente acabadas e poeticamente inconclusas, obras fragmentos de um todo ilusório que Sarmento reinventa exposição a exposição, onde o papel é suporte para as mais variadas intervenções: a grafite, bem entendido e muitas mais, a fotocópia, a colagem, o esmalte, o acetato polivinílico que dá desenhos tão brancos quanto as suas pinturas brancas, o acrílico, a têmpera, a ecoline, a tinta da china, o lápis de cera, numa variação e num tumulto em tudo paralelo ao da pintura, partilhando uma comum convocação de imagens recorrentes que permitem identificar um modo, um estilo e um nome: Julião Sarmento.

Aparentemente a exposição desce no tempo, de obras do ano passado às dos anos sessenta do século XX, porém tal descida não é contínua nem constante, pois, espaço a espaço, integra obras de tempos diferentes sem que tal perturbe o ritmo da exposição. Interessa sobremaneira ao artista e ao comissário (Delfim Sardo), apresentar um singular tipo de unidade, dir-se-ia de unidade no fragmento e pelo fragmento, numa prática onde a colagem, ou a sua influência, mandam, e onde cada obra, por mais completa que esteja, é inacabada sempre. E é nesse inacabado, nesse fragmento, que está a raiz de um peculiar dinamismo, próprio das séries figurativas que podem, ou não, ostentar um mesmo título, mas que as ultrapassa do interior, pois passa de série para série comunicando-se ao conjunto da obra num movimento sem fim. Daí que a sugestão cinematográfica da montagem, do corte, aliás de um corte que passa da tesoura para a faca ou para o dente, seja central a todo este trabalho.

Poderíamos também falar de puzzle perante estes desenhos, mas de um puzzle voluntariamente irresolúvel e interminável, um sem-fim de fragmentos que simultaneamente se buscam e se repelem, onde toda a conclusão é impossível e provavelmente indesejada, porque o motor oculto de toda a obra reside justamente neste cortar e recortar, neste evidenciar da separação dos corpos e das coisas que o desejo só pode momentaneamente reunir. Entre os corpos das pessoas e os corpos das coisas, entre o corpo dividido do andrógino (Platão) e um ser estilhaçado fugindo à sua central unidade (Parménides), a obra de Sarmento é um permanente lugar de insatisfação e de incompletude. A função do desenho, ou do suporte papel, apresenta-se aqui como uma versão de câmara do conjunto do seu trabalho, mas bem representativa das suas transformações ao longo do tempo, ou melhor do jogo, do puzzle infinito que atravessa corpos coisas, casas, espaços, incompletos sempre, repelindo-se, chamando-se, devorando-se até, construindo pequenos mundos a partir de um acaso simulado, num teatro simultaneamente amoroso e cruel, como a vida afinal.

Julião Sarmento

Fundação Carmona e Costa, Lisboa, até 19 de maio