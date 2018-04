Alberto Manguel: “A literatura vive na promessa de que algo vai ser dito”

Em 2009, abriu-nos o portão do presbitério medieval. A entrada dava para um jardim com árvores de fruto e abetos centenários, à direita a pequena casa, à esquerda o estábulo em ruínas. Ali, após cuidadosos restauros e sob a luminosidade oferecida por janelas até então amuralhadas, instalou os seus 35 mil livros. Em 2015, por razões de que não se quer lembrar mas que acaba por revelar, foi impelido a sair dali. Do único sítio no mundo onde conseguira montar a sua biblioteca. Dessa perda, da raiva e do luto nasceu finalmente um livro, a que chamou “Embalando a Minha Biblioteca” (Tinta da China). E é, como todos os livros de Alberto Manguel, uma viagem pela literatura, ou melhor, pela leitura que ela faz das experiências humanas.

Hoje, a casa de Mondion, na região francesa de Poitou-Charentes, é um daqueles espaços vazios semelhantes ao que a “Mona Lisa” deixou no Louvre quando um dia foi roubada e que os visitantes faziam questão de ir observar. E Manguel, o “Don Juan das bibliotecas” segundo George Steiner, atual diretor da biblioteca outrora dirigida por Borges e professor em Princeton, transformou-se num wanderer, um viajante sem rumo fixo, que assim permanecerá até encontrar a sua Ítaca ou o espaço onde irá desencaixotar os livros que lhe recordam quem foi.

