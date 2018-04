Paulo Branco avança com processo contra Festival de Cannes

Paulo Branco avançou com uma ação de interdição contra o Festival de Cannes, para que o filme de Terry Gilliam, sobre a figura de Dom Quixote, não possa estrear-se neste certame. Trata-se de uma figura jurídica equivalente a uma providência cautelar, no sistema jurídico português, e ao ser aceite pelo Tribunal de Grande Instance de Paris permitirá “um julgamento de urgência”, com audiência marcada para dia 7 de maio. Paulo Branco garante: “não vou deixar que passem por cima de mim”.

A apresentação de "O Homem Que Matou Dom Quixote" está prevista para a sessão de encerramento do festival, a 19 de maio.

Paulo Branco considera que esta apresentação viola os seus direitos de autor, tendo em conta que o produtor já obteve várias decisões favoráveis em tribunais franceses e britânicos.

Segundo o próprio, a primeira foi pronunciada a 19 de maio de 2017, e nela foi confirmado que Terry Gilliam havia cedido os direitos de autor a uma das suas empresas, a Alfama Films. A sentença foi reconfirmada em nova instância, depois do recurso de Terry Gilliam. No final de 2017, em Londres, o Tribunal Superior de Justiça, decidiu que a Alfama Films era a titular dos direitos sobre o argumento do filme. Foram aliás estas decisões que Paulo Branco usou como argumentos contra a estreia do filme, numa carta que dirigiu, a 20 de abril, ao presidente do Festival de Cannes, Pierre Lescure, e ao diretor-geral Thierry Frémaux, e na qual já ameaçava avançar com uma “ação de interdição”.

O conflito entre Paulo Branco e Terry Gilliam surgiu em 2016, quando o ex-Monthy Python decidiu que não queria filmar com ele, e fez um novo acordo com a portuguesa Ukbar Films, que é uma das produtoras do filme.

O Expresso contactou os representantes da Ukbar Films, mas Pandora Cunha Telles o Pablo Iraola não querem comentar. Aguardam a decisão judicial que será tomada no próximo dia 7 de maio.