O regresso de um veterano

Os carros partem do centro de Casablanca, pelo reboliço da cidade mas em direção à saída. A capital, em pleno Ramadão, fica para trás e a viagem até ao local de filmagem demora cerca de uma hora. Ali já não estamos em Marrocos. A ficção toma o lugar da realidade e ao ouvir-se a palavra ação já estamos no Líbano. “Marrocos é um cenário instantâneo, então filmamos muito ao ar livre”, conta Mark Strong. “Há poeira e calor”, diz o ator britânico sem se queixar. Sabe que é assim que “Beirute deve estar na história” de Simon Maxwell e Matthew Parkhill.

Max Easton era um dos cérebros mais bem treinados de The Section, uma agência partilhada pela CIA e pelo MI6 à qual eram confiadas as missões mais perigosas e secretas, mas há muito que estava fora de jogo. Havia saído há já uma década, mas agora era tempo de regressar ao ativo. Easton é, nas palavras do ator que lhe dá vida (também ele um veterano dos filmes de ação), “uma espécie de James Bond sujo, pobre e enferrujado”. Rapidamente terá de se ambientar a este novo mundo, tão diferente daquele que deixou.

Em causa está não só o seu regresso ao ativo (para vingar a morte do filho), pelo que a sua reativação enquanto espião terá também implicações na vida familiar. Será preciso escolher entre as suas duas famílias (a do passado e a do presente) e essa é umas provas de fogo de Easton, mas não se pense que o facto de “Deep State” ter também a dimensão de drama familiar lhe retira algum peso enquanto thriller de espionagem. Sem ser confusa, não é propriamente uma história leve e requer alguma atenção para acompanhar todos os acontecimentos.

O nome da série diz tudo, mas o termo “Deep State” não deixa de encerrar alguns mistérios. Esta é a designação para um grupo de pessoas demasiado importantes para serem ignoradas — agem na sombra mas são capazes de controlar o mundo a partir dos corredores do poder — e que estão envolvidas em questões tão sensíveis como a manipulação de informação e o controlo de políticas de governo. “A guerra é a continuação do comércio por outros meios”, lê-se na sinopse distribuída aos jornalistas e a frase parece certeira. Enquanto se explora a história do homem no centro da narrativa, há espaço para conhecer os problemas (e a importância) da região do Médio Oriente para o xadrez de poder à escala mundial. No entanto, Matthew Parkhill quis fugir aos clichés do género.

“Esta não é uma série de espionagem passada no Médio Oriente como as outras”, explica o showrunner, deixando a garantia de que em “Deep State” não há espaço para “o fundamentalismo islâmico ou para o terrorismo” enquanto temáticas centrais na história. Já basta tudo o que a realidade trouxe para a narrativa (um dos eixos de ação é o acordo nuclear com o Irão e Trump havia trazido o tema para a agenda na altura das filmagens), pelo que não há razão para repetir os caminhos percorridos noutros roteiros.

Com a ação a passar-se em diversos lugares — de Beirute a Teerão, passando pelos Pirenéus, Londres e Washington — e a diversos tempos, há que seguir a narrativa com o devido cuidado para que nada se perca, mas também aqui foi necessário fazer alguns ajustes durante a produção. Na impossibilidade de se filmar no Líbano e no Irão por questões de segurança, foi em Marrocos que decorreram as filmagens, com o país do Magrebe a mostrar toda a sua diversidade. Foi lá que se rodaram todas as cenas de exteriores típicos do Médio Oriente (com cuidados redobrados para que tudo fosse o mais próximo possível do real), mas também a zona montanhosa franco-ibérica em que Easton morava.

“Há chalés de montanha em Marrocos. Não acredita?”, perguntava a produtora-executiva, Hilary Bevan Jones, ao Expresso, enquanto se ria para Khadija Alami. A produtora cinematográfica marroquina sorria também, ao mesmo tempo que confirmava a veracidade das palavras da britânica. “Em Marrocos tudo é possível”, garante Khadija, habituada a levar grandes produções internacionais para o país, sempre com autorização do Rei. É necessário garantir que nenhuma norma é infringida e que as gravações não têm como objetivo lesar a imagem do país para que se possa ir em frente com o projeto, mas a veterana destas lides sabe bem quais são os limites. O ambiente é de cooperação e os responsáveis pela série destacavam a disponibilidade de todos, que se alastrava aos cidadãos e às forças de segurança. Só assim foi possível parar uma praça inteira para as filmagens, que incluíam moradores como figurantes.

O esforço dos criadores e da equipa na construção da série já deu frutos e a série foi já renovada para uma segunda temporada, em data a definir. A estreia dos primeiros capítulos acontece esta segunda-feira, pelas 22h15 na FOX, e a chegada à televisão portuguesa será em formato de episódio duplo. A Mark Strong juntam-se no elenco Joe Dempsie, Karima McAdams, Lyne Renée, Alistair Petrie, Anastasia Griffith, Amelia Bullmore, Mel Raido, Kingsley Ben Adir, Bijan Daneshmand, Zubin Varla e Adrien Jolivet. “Deep State” revela-se em oito episódios com uma hora de duração.

O Expresso viajou a convite da FOX