Issa Diabaté: “O papel do arquiteto não é construir um belo edifício”

Nascido na Costa do Marfim, com ateliê na capital, Abidjan, é diplomado por Yale, nos EUA, onde começou por estudar finanças. Aos 48 anos impõe-se como um dos nomes de referência na arquitetura contemporânea com raízes africanas

Abriu, a 28 de fevereiro, na Faculdade de Arquitetura do Porto, o Ciclo Internacional de Conferências Contexto(s) na Arquitectura Contemporânea: 5 Continentes. Com uma serenidade desarmante, fala do que é ser arquiteto num país e num continente onde tão pouca gente compreende o sentido da arquitetura

Como é que um jovem da Costa do Marfim se torna arquiteto?

É um percurso linear. Estou ligado à arquitetura desde os 13 anos, quando comecei a fazer estágios. Os meus pais quiseram orientar-me para estudos mais seguros em termos de carreira e financeiros. Diziam que praticar arquitetura num país africano seria sempre muito complicado. Comecei por estudar finanças nos EUA, mas chegado ao terceiro ano, percebi que não estava feliz, e mudei.

De que forma o seu trabalho é o resultado da sua origem africana, com passagem pelos EUA e importantes ateliês na Europa?

Dos EUA interessou-me sobretudo a sua diversidade cultural. Quando se tratou de estudar arquitetura tive a sorte de ser aceite numa universidade prestigiada, Yale. Foi para mim uma explosão, porque estava finalmente a estudar o que me agradava, ainda por cima numa universidade com tantos departamentos de excelência. Isso permitiu-me fazer a ponte entre a arquitetura e a história da arte, o teatro. Quando regresso à Costa do Marfim não tenho qualquer ideia sobre o ambiente profissional que vou encontrar. Levo uma bagagem académica, e o que me interessa é começar a estagiar junto da pessoa que hoje é o meu sócio (Guillaume Koffi), e que me guiou e permitiu compreender o ambiente profissional local.

Como é que se integrou?

Fizemos muita observação sociológica sobre a cidade africana, os clientes locais e o financiamento dos projetos. A seguir tratava-se de adaptar a prática da arquitetura à realidade local, não apenas no sentido de adaptar a arquitetura ao ambiente, mas também no sentido em que propomos uma arquitetura que pode fazer evoluir o contexto local em algumas vertentes.

Quando vai estudar arquitetura, quais eram as suas referências?

De início eram os arquitetos locais e franceses, através de revistas. Quando começo a interessar-me verdadeiramente por arquitetura, a primeira referência é Tadao Ando, que alia o universo contemporâneo aos valores culturais japoneses. Isso interpelou-me, porque queria adotar a mesma atitude.

Encontrou esse caminho?

Sim, até por sermos obrigados a cruzar a arquitetura que queremos fazer com as necessidades das pessoas. De início pensava que era sobretudo num universo estético e de linguagem arquitetónica que isso se colocava. Agora tenho muito menos certezas sobre a questão estética e sobretudo sobre a pertinência do que fazemos numa sociedade, não apenas a nível social, mas também do ponto de vista económico. Como é que os nosso clientes, que são costa-marfinenses, dispõem dos meios para comprar a nossa arquitetura? Será que temos os meios tecnológicos da Europa? Certamente não. Isso fez-nos evoluir no modo como olhamos para a tecnologia. Cada vez mais acho que cada ambiente tem os seus constrangimentos e que é importante apoiarmo-nos nesses constrangimentos para podermos propor alguma coisa. Logo, estamos menos interessados no que se faz nos EUA ou na Europa, ou na Ásia, mas cada vez mais empenhados na exploração de um ecossistema local.

Que tipo de arquitetura permite concretizar esse ecossistema?

Apoiamo-nos menos nas questões estéticas da arquitetura, e cada vez mais nas questões sociológicas. Como fazer evoluir a cidade. Como transformar o nosso ambiente. Como utilizar a vegetação na arquitetura para podermos resolver questões tão simples como a criação de sombra quando temos vidraças que estão expostas. Os jardins são cada vez mais importantes na nossa arquitetura.

Qual é o principal desafio para o arquiteto a trabalhar em países onde predomina uma espécie de caos urbanístico?

Essa questão é muito interessante. O efeito da ausência do Estado em muitas zonas tem feito com que se construa uma estrutura social pelas próprias pessoas. Quando contactámos essas estruturas locais e nos apresentámos como arquitetos interessados em explorar um pouco o seu universo, a primeira coisa que nos disseram foi: “Sobretudo não imaginem que podem construir para nós. O que esperamos de vós não é a construção, mas que sejam a ligação entre nós e a Câmara ou o Ministério, para os fazer compreender que para melhorar as nossas condições de vida, é preciso que tenhamos água corrente, eletricidade, estradas e saneamento. Na verdade é disso que precisamos, e não de construção”. É muito interessante constatar que no nosso contexto, o papel do arquiteto não é — nem sei se alguma vez foi — o de construir um belo edifício, mas ser um agente de mudança. O nosso papel é estruturante e vai muito para lá da construção de um edifício.

Tendemos a falar de África como se fosse uma entidade única, sem matizes. Podemos falar de uma arquitetura africana?

É uma pergunta difícil. Diria que sim e não. Quando percorremos África há especificidades culturais e climáticas, que fazem com que as arquiteturas tradicionais sejam diferentes. Fundamentalmente na sua expressão física. Isso acontece na utilização de materiais, na resposta aos constrangimentos climáticos do lugar. As similitudes ocorrem nos desafios com que todos estes países se confrontam face à evolução urbana e face à modernidade. O chamado modernismo africano foi muito interessante. Descreve as arquiteturas pós-independência. Podemos ver uma tendência que vai de Dacar a Moçambique, baseada na tendência da adaptação da arquitetura moderna dos anos 60 ao clima local. Os princípios da arquitetura tradicional eram integrados na arquitetura moderna. Num aspeto que não tem tanto glamour, vemos a presença de tudo o que é desenvolvimento informal da cidade. Isso inclui, não apenas o desenvolvimento espontâneo, mas também o desenvolvimento urbano feito sem um verdadeiro plano de urbanização. Há uma tal pressão demográfica que, por vezes, a cidade se inventa a si própria. Há pessoas que começam a construir porque precisam de espaço, mas não o fazem nos espaços loteados. Levantam quatro paredes e colocam um teto, porque fica mais barato, e vamos encontrar isso desde a África do Sul até Marrocos. É o que chamo a ditadura do betão e do alumínio, que se tornaram os meios mais económicos para construir nestas zonas.

Trabalha num contexto em que a grande maioria das pessoas não tem dinheiro para pagar a um arquiteto. Como é que atua?

Há aí uma forte componente psicológica. A mentalidade colonial ainda está muito presente. Em resultado da colonização, muitos africanos assumiram que têm um qualquer atraso, que precisam de ultrapassar, muitas vezes julgando que a fórmula passa por copiar o ocidente para ficarem atualizados. A verdade é que vivemos num contexto em que temos de considerar o ecossistema como algo que funciona. Dizem-nos muitas vezes que nunca equacionarão contratar um arquiteto porque fica muito caro. É uma questão de mentalidade, porque o arquiteto pode proporcionar uma grande poupança na construção do edifício. Mas é claro que há populações que nunca poderão pagar um arquiteto e, aí, o problema tem de ser abordado de outra maneira. Temos a responsabilidade de contaminar positivamente o ambiente em que trabalhamos, sem que tenhamos necessariamente de ser pagos em todas as circunstâncias. A gratificação, muitas vezes, pode não ser monetária, mas sim intelectual. Creio que, sobretudo no nosso contexto, um arquiteto deve ter este tipo de generosidade.