Fórmula 1 passa a acelerar na televisão por internet

Para começar, nestas primeiras voltas da Fórmula 1 em regime de OTT (“Over The Top”) TV, o serviço foi disponibilizado numa versão beta (de testes) e fechada a um número limitado de subscritores, que estiveram encarregues de fazer todas as verificações às ferramentas, navegabilidade e conteúdos disponíveis.

Para assegurar uma experiência plena e sem falhas, o período de testes da F1 TV prolongou-se por dois grandes prémios: China e Azerbaijão. A partir do próximo GP de Espanha, e já cruzada a reta da meta na corrida da experimentação, análise e correções, a F1 TV prosseguirá online a todo o gás, dirigida aos fãs da Fórmula 1 interessados em subscrever o canal.

Anunciado aos sete ventos como o maior investimento na transformação digital desenvolvido pela Fórmula 1, a F1 TV vai estar disponível em duas versões: Pro e Acess. A versão premium, mais completa, permite ver todas as corridas em direto, bem como ter acesso em tempo real às imagens captadas por um conjunto de vinte câmaras instaladas nos carros, bem como captações exclusivas adicionais. É igualmente possível selecionar duelos, ou seja disputas mano-a-mano entre dois carros. Os subscritores da versão Pro terão, portanto, a possibilidade de personalizar a forma de assistir a um Grande Prémio e também como e quando o fazem.

O pacote prevê ainda o acesso às transmissões em direto dos treinos e das qualificações, a que se somam as conferências de imprensa e entrevistas antes e depois das corridas. A F1 TV planeia alargar o cardápio dos conteúdos a distribuir a mais competições automóveis, sob chancela da Federação Internacional do Automóvel (FIA), nomeadamente o Campeonato de Fórmula 2, GP3 e a Porsche Supercup.

MENUS A DOIS PREÇOS

A versão Acess (mais em conta) é bem mais limitada. As corridas podem ser somente seguidas através dos relatos rádio em direto, acrescidos de mostradores de “tempo e resultado”. No que toca ao vídeo, vai disponibilizar os momentos altos (“highlights”) de cada sessão do fim de semana de Grande Prémio, tal como acesso a imagens de arquivo. O preço da subscrição mensal varia de país para país; situar-se-á num intervalo de valor entre os 6,50 e os dez euros.

O serviço de streaming arranca a toda a velocidade nos computadores e terá apps disponíveis para iOs, Android e Amazon Fire a partir do próximo verão. “Há uma tremenda oportunidade no território do OTT de disponibilizar uma experiência de visualização única aos mais ávidos fãs da Fórmula 1 através de todos os dispositivos”, assinala Frank Arthofer, diretor de digital e novos negócios da Fórmula 1. “Com este lançamento, os fãs vão descobrir uma experiência de streaming de fácil utilização, rica de conteúdos em direto e ‘on-demand’, apenas disponíveis na F1 TV, a um ótimo preço”, conclui.