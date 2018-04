Feira de Arte e Antiguidades encerra hoje em Lisboa

A 23.ª edição da Feira de Arte e Antiguidades encerra hoje, na Cordoaria Nacional, em Lisboa, depois de uma semana de participação de 25 expositores nacionais e estrangeiros

Além da presença de expositores, o certame - promovido pela Associação Portuguesa dos Antiquários (APA) - está a realizar um programa de atividades culturais, nomeadamente palestras e demonstrações de conservação e restauro, indicou à agência Lusa fonte da organização.

Com a presença de 21 expositores nacionais e quatro estrangeiros, a feira acolhe antiquários e galerias de arte, como António Costa Antiguidades, AR-PAB/Álvaro Roquette - Pedro Aguiar-Branco, Da Época, D'Orey Azulejos e Antiguidades, Espadim 1985, Galeria Bessa Pereira -- Design e Arte, e a Gallery P&M Nachbaur.

Também participam a Galeria São Mamede, Helder Alfaiate, Isabel Lopes da Silva, J. Baptista, Manuel Castilho, Manuela Gil, Manuela Lírio, Microarte Galeria, Miguel Arruda Antiguidades, Objetismo -- Nuno Lopes Cardoso, Ricardo Hogan Antiguidades, Rota do Tempo -- João Ramada, São Roque, e Zarco Antiquários.

Aos expositores portugueses, juntaram-se nesta edição duas galerias espanholas, Beatriz Bálgoma e a Galeria Theotokopoulos, e duas de origem francesa, as galerias Phillipe Mendes e Sylvie Tiago, ambas parisienses.

O certame é promovido pela APA, em parceria com o Museu Nacional de Arte Antiga, e conta com o Alto Patrocínio do Presidente da República, e com o apoio da Câmara Municipal de Lisboa e do Turismo de Lisboa.

Durante a feira, a Fundação Ricardo Espírito Santo realiza diariamente demonstrações de conservação e restauro.

A Feira de Arte e Antiguidades de Lisboa vai funcionar hoje, domingo, entre as 12h00 e as 20h00.