Movimentos pós-internet

Começaram por postar vídeos no YouTube das suas prestações a saltar num estilo de dança conhecido por jumpstyle. Foram sabendo uns dos outros aí, na internet, apesar da separação geográfica, provenientes dos quatro cantos da Europa. Agora, as muitas expressões possíveis dessa dança, inicialmente treinadas em casa perante um ecrã de vídeo — que também foi aprendido por via de tutoriais — partilham um mesmo espaço físico, o palco, na peça “To Da Bone”, espetáculo do coletivo francês (La) Horde, que traz para cena um fenómeno primeiramente virtual, surgido com a viragem do século (12 de maio, Teatro Rivoli, Porto). Este é apenas um exemplo destacado por Tiago Guedes, diretor artístico do Festival DDD — Dias da Dança, que comprova que a dança contemporânea, “no sentido da dança que se faz hoje”, pode ser muitas coisas. É dessa diversidade e dessas múltiplas linguagens que se faz a terceira edição do maior festival de dança do país. Ao longo de cerca de três semanas (de 26 de abril a 13 de maio) apresentam-se mais de 20 artistas e coletivos artísticos, portugueses e estrangeiros (só contabilizando os espetáculos em sala, na categoria de DDD IN), numa programação partilhada entre o Porto, Matosinhos e Gaia, e a colaboração entre as diversas instituições culturais das três autarquias.

Este não é um festival temático, ressalva Tiago. O que lhe interessa é precisamente essa mostra da possibilidade do que é essa dança que se faz hoje. As danças urbanas, nascidas nas ruas, transformadas, contaminadas por outras fontes marcam presença, desde logo com “Brother”, do português Marco da Silva Ferreira (Auditório Municipal de Gaia, quinta e sexta), ou com “Le Cri”, da companhia de dança hip-hop francesa, Cie Dyptik (Auditório Municipal de Gaia, 10 de maio). É aqui também que se situa “Impro Sharana”, o encontro entre a expressão de raiz indiana e o ocidente, da bailarina Shantala Shivalingappa e do músico Ferran Savall (4, 5 e 6 de maio, Teatro Nacional de São João, Porto), ou ainda o flamenco de Farruquito com “Pinacendá” (12 de maio, Coliseu do Porto). De algum modo, trata-se de um convocar de saberes, sensibilidades e mundos, provenientes de diversas latitudes, inclusive de áreas artísticas. O diálogo dessas diferenças é assim posto em movimento. Nesse sentido mais amplo podemos referir três estreias: “A Meio da Noite”, a nova criação de Olga Roriz que homenageia o cineasta Ingmar Bergman (27, 28 e 29 de abril, Teatro Nacional de São João); a pesquisa entre a escrita e reescrita de cada acontecimento em “Documentário”, de Joclécio Azevedo (11 de maio, Teatro do Campo Alegre); ou “Rumor”, de Joana Providência, inspirada na obra do artista visual Christian Boltanski (11, 12 e 13 de maio, Teatro Nacional de São João). Da programação nacional, destaque para “Peça Feliz”, de Miguel Pereira (10 de maio, Palácio do Bolhão, Porto), “Ensaio para uma Cartografia”, de Mónica Calle (3 e 4 de maio, Teatro Rivoli), “Delirar a Anatomia: Sonho d’Intestino, Orifice Paradis, Palco”, de Ana Rita Teodoro (2 de maio, Auditório de Serralves, Porto), ou as estreias “UM [Unimal]”, de Cristina Planas Leitão (2 e 3 de maio, Palácio do Bolhão), e “From Afar It Was an Island”, de João Fiadeiro (3 de maio, Auditório Municipal de Gaia), que no texto sobre a peça sugere o que considera ser a função de uma obra de arte: “Oferecer-se de forma a ser imaginada.”

Além dos espetáculos em sala, do DDD IN, há ainda o DDD OUT, que inscreve o corpo no espaço público numa programação articulada com o Balleteatro, o DDD EXTRA, um conjunto de propostas paralelas de workshops e encontros, e, pela primeira vez, a abertura a uma atividade mais vocacionada para os profissionais da dança — o DDD PRO.