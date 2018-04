A noite de Seu Jorge (ou não)

O fogo gerado pela ansiedade inundava ontem as ruas da praia. O muito aguardado concerto de Seu Jorge, no âmbito da décima edição do Kriol Jazz Festival, a decorrer na cidade da Praia, em Cabo Verde, criou uma expectativa tão desmesurada, como exponencial é a devoção dos cavoverdianos ao artista brasileiro. Não espanta, por isso, a corrida aos bilhetes ao longo da semana, as vendas na chamada “candonga” a preços exorbitantes, ou até o facto de um café situado na praça onde decorreu o concerto pretender cobrar 1 500 escudos caboverdianos (uns 14 euros), só pelo direito a ocupar uma cadeira na esplanada.

Caso tivesse sido feito um questionário, a esmagadora maioria dos presentes indicaria a atuação de Seu Jorge como o grande momento de uma noite que incluiu o muito conhecido e apreciado músico e compositor Mário Lúcio, Nathalie Natiambé, das ilhas Reinião, e o guitarrista Stanley Jordan (EUA). Era previsível. Numa ilha onde se seguem as telenovelas brasileiras, ou onde Seu Jorge conseguiu ao longo dos anos construir uma visibilidade quase sem precedentes, tornou-se inevitável ver esvaziarem-se os espaços de bebidas e comidas colocados nas proximidades do palco, mal entrou em cena o intérprete de êxitos seguros como “Pretinha” ou “Carolina”. Houve momentos em que nem precisaria de cantar. Bastava deixar ouvir a plateia.

E, no entanto, não deixou de ser um concerto resguardado em portos tranquilos. Um concerto distante, muito distante da entrega e da emoção provocada por Nathalie Natiambé. Negra com o rosco atravessado por dois riscos de cor, terminou a atuação com as lágrimas a correrem-lhe pelo rosto. Só se terá apercebido disso quem estava próximo. Quem estava distante e tenha seguido com atenção as modulações daquela voz sofrida, daquele deambular pela dor que, podendo ser pessoal, é muito o retrato de tantas dores do mundo, terá percebido como Nathalie estava a fazer daquele instante um espaço de quase revolta.

Com uma voz que tanto remete para a negritude que a identifica e marca, como para alguns dos melhores momentos da “chanson” francesa, quando disponível para rasgar caminhos e assumir ideias fortes, Nathalie protagonizou o grande espetáculo da noite de ontem.

Depois de Mário Lúcio e de um penoso Stanley Jordan, ver e ouvir aquela mulher, que nos dizia depois do concerto, ainda emocionada, que se há uma dor na sua voz “é porque a história é dolorosa. O que canto são histórias minhas, mas é preciso transcendê-las”.

São canções de desespero e angústia, trabalhadas por alguém que assume ter atravessado “momentos muito difíceis enquanto mulher. Falo da minha vida nas minhas canções, para a poder exorcizar”. Com um rosto marcado, disponível para a gargalhada franca se o momento é oportuno, Nathalie é peremptória ao sublinhar a impossibilidade de rir “se o que canto é a dor. Não vamos brincar às comédias, sobretudo porque muitas vezes falo de histórias que atravessei pessoalmente. Dizem-me respeito”.

Acaba com uma frase surpreendente: “Não estou orgulhosa da dor que sinto, mas não posso ignorar que há um grande sofrimento no mundo”.

Homenagem a Bulimundo e Tubarões

A noite de quinta feira foi reservada para uma homenagem a Bulimundo e Tubarões, dois grupos históricos da música de Cabo Verde. Ambos possuidores de uma história riquíssima, com um passado de tremenda influência na evolução da música da ilha, revelaram estar a atravessar momentos radicalmente diferentes.

DR

Os Tubarões, grupo fundado em 1969 que acabaram por conquistar um espaço assinalável a nível internacional, sobretudo a partir do lançamento do álbum “Tabanka”, por má informação quanto ao tempo disponível, ou por adoção de uma estratégia errada, começaram mal, com um instrumental de mais de cinco minutos para uma atuação que não chegou aos 30 minutos, continuaram sem chama e acabaram sem jamais terem verdadeiramente tomado conta do palco, muito menos de uma assistência disponível para os aplaudir, mas porventura defraudada com uma presença apagada, cinzenta.

Com os Bulimundo sucedeu tudo o contrário. Percebe-se que estão mais frescos e com uma outra dinámica. Criados em 1980 no âmbito de um conjunto de iniciativas destinadas a celebrar os cinco anos de independência de Cabo Verde, os Bulimundo saltam dos bairros periféricos da cidade da Praia para o Cine-Teatro da capital e desencadeiam um verdadeiro deslumbramento.

Pode dizer-se que, de alguma forma, esse deslumbramento continua. Muito seguros, bons músicos, como seria de esperar em Cabo Verde, conseguem, sem qualquer adereço ou “animação” suplementar, encher o recinto, provocar envolvência e desencadear uma adesão inusitada. Agarraram o público como uma espécie de predador que, determinado, não vai largar até cumprir em pleno os seus objetivos. Quando chegou a hora da partida, são confrontados com a exigência de um “encore”, reclamado por homens, mulheres, jovens com corpos exaustos pela dança sem fim, mas prontos para continuar. Continuar sempre.

Dá-se, então uma das cenas mais mirabolantes do Festival. Perante a insistência os músicos regressam ao palco, mas a partir dos bastidores chegam sinais contraditórios. Não sabem se entram, se saem. A apresentadora vai à boca de cena e anuncia que haverá tempo para mais uma música, até porque o Presidente da República está na ribeira fila e também está a aplaudir. Em poucos segundo toda se inverte. E não há regresso. Com ou sem pedido do público. Com ou sem aplausos do PR. Porque a polícia não deixa. Porque já passa muito da uma da madrugada e está ultrapassado o limite estabelecido.

O público protesta, e muito, mas os Bulimundo ficam nos bastidores. Foi pena, mas ficou a memória de um grande espetáculo, num curtíssimo espaço de tempo, proporcionado por músicos para quem a música é uma forma outra de respirar.