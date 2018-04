A celebração do outro

Há desafios interessantes e aos quais não é possível escapar. São reflexões nascidas da perplexidade de ver, por exemplo, uma canção como “Despacito”, do porto-riquenho Luis Fonsi e do rapper da mesma nacionalidade Dady Yankee aparecer como a grande criação, o grande êxito, a grande explosão da música latina, pouco mais haverá para dizer sobre o grau zero da indigência a que podem ter chegado os canais de promoção e comunicação num mundo cada vez mais igual, cada vez mais formatado, cada vez mais sem voz, neste universo de múltiplas cacofonias.

O caso de “Despacito”, apresentado com a indignação própria de quem faz do mundo um espaço de diversidade, tem a assinatura do mexicano José Luis Cruz, diretor do festival de jazz de Ollin Kan, palavra da língua Nahuatl para nomear “o lugar em movimento”. Ao falar numa conferência organizada pelo Atlantic Music Expo (AME), encontro de profissionais da música de várias partes do mundo que em Cabo Verde, na cidade da Praia, estão esta semana a trocar experiências, tomar contacto com novas propostas musicais e a debater outros caminhos para desencadear novas descobertas, José Luis acabou por libertar uma frase tremenda, pelos significados implícitos.

Organizador de um festival que pode reunir mais de um milhão de pessoas nas suas múltiplas atividades e palcos espalhados não apenas pela Cidade do México e com ramificações ao sul da América Latina, o promotor mexicano, num desabafo amargurado, dizia que a grande questão hoje colocada aos agentes culturais interessados na inovação, associada à preservação da identidade dos povos, é resistir, mas para existir.

A dimensão do recuo é tão abissal, que a ideia de resistência, no geral associada a uma atitude política ou de empenhamento social, entrou num outro patamar. Assumiu, na sua componente cultural, uma dimensão mais básica, no sentido em que o grande dilema é já, não apenas a luta concreta contra poderes instituídos, mas a simples reivindicação do direito à expressão, à possibilidade de verbalizar anseios, ou ao desenvolvimento de um olhar outro sobre formas de viver e sentir o mundo.

O exemplo de “Despacito” é paradigmático, como retrato invertido de uma região que, do Rio Bravo ao Chile, acolhe uma extraordinária produção musical, com grandes músicas servidas por grandes textos poéticos. Com grandes intérpretes a trabalharem a poesia da vida nas canções de todos os dias.

A padronização do gosto é um problema gravíssimo decorrente dos atuais esquemas de globalização. Com a agravante de, no geral, a definição do que é aceitável e, logo, merecedor de difusão planetária, ter origem nos EUA, um país cada vez mais fechado sobre si próprio e receoso das manifestações de identidade do outro.

No mesmo encontro participou Jordana Leigh, uma das responsáveis pela programação do Lincoln Center, de Nova Iorque. O que contou sobre as atuais dinâmicas culturais dos EUA na sua relação com o estrangeiro fica bem expresso quando, desolada, deixa cair a constatação de que o seu país está a ficar cada vez mais fechado numa concha, feita de medos e preconceitos. “Estamos a ficar tão isolados que a grande preocupação, neste momento, é que as fronteiras se fechem”.

A odisseia vivida por qualquer artista oriundo de um país africano, asiático, ou da América Latina, até chegar ao momento de receber a autorização para aturar nos EUA, faz do inferno uma brincadeira de crianças. Desde logo por tudo ser feito a partir de um preconceito assente na mais absoluta desconfiança. Uma caricatura nem sempre é a expressão voluntária de um exagero. O testemunho de Jordana, com palavras tão duras como magoadas, acaba por funcionar como uma confirmação da importância decisiva de eventos como o AME. Organizadores de festivais de várias latitudes estão por estes dias em Cabo Verde a assistir a curtas atuações (uma hora, no máximo) de apresentação de grupos ou artistas com frequência ainda desconhecidos fora das suas próprias fronteiras.

É ali, ao vê-los em palco, que vão decidir se querem apostar em divulgá-los. Contribuem assim para a criação de um circuito alternativo, hoje composto por centenas de festivais em todo o mundo. São espaços de diferença e de afirmação da vitalidade cultural e musical de países e continentes. São momentos de intensa comunhão entre artistas e público, identificados com a urgência de dar espaço e voz a culturas em risco, esmagadas pelo peso de uma empobrecedora uniformização estética. São, na generosidade com acolhem e se revelam disponíveis para afirmar o mundo como um contentor de infinitos mundos, os grandes sacerdotes da celebração do outro.