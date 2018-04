2018 - o Espaço e a Odisseia

Um monólito negro. É este o primeiro mas o único mistério de “2001 - Odisseia no Espaço”. Meio século depois da sua estreia, o filme de Stanley Kubrick continua a fazer correr rios de tinta entre teses, observações e derivações analíticas sobre o significado essencial - a “mensagem” - que a película encerra. E, no entanto, se uma abstração destas questões diminuirá o objeto em si, não é menos verdade ser possível usufruir desta obra-prima como todas as obras-primas devem ser observadas; com o intuito da fruição dos sentidos e a possibilidade de alargar horizontes dentro e fora de nós.

D.R.

O filme é uma feliz adaptação de “The Sentinel of Eternity", conto escrito na década de 40 do século passado pelo britânico Arthur Charles Clarke, um dos mais notáveis e visionários escritores de ficção científica, mas não só, que viveu intensamente até aos 90 anos, idade com que morreu em Colombo, no Sri Lanka. Curiosamente, a “short story” só viu a luz do dia em 1951, depois de rejeitada por vários editores até surgir no número inaugural (e final) da “10 Story Fantasy”, uma revista que apareceu tão rapidamente quanto sumiu, em virtude do declínio que as “pulp magazines” já enfrentavam na época.

Quis o destino (e a ironia que por vezes com ele viaja em simultâneo) que o conto de Clarke surgisse numa publicação tão efémera quanto eterna foi a história aí publicada e que o filme de Kubrick ajudaria a incluir na galeria do movimento de perpétua adoração.

A relação “natural” do Homem (da Humanidade) com o Cosmos perpassa nesta obra que tem na Lua o seu ponto de partida, escrita, é bom lembrar, mais de duas décadas antes de o primeiro homem pisar solo lunar. Esta antecipação, sinal visível de uma esperança real na evolução da tecnologia, marcará a obra do autor britânico, bem como a sua antecipada convicção que as fronteiras do espaço existem para serem ultrapassadas.

d.r.

Sucede que o filme de Kubrick é bastante mais críptico que o texto de Clarke e, no entanto, o próprio Clarke assinou o argumento de 2001 em parceria com o realizador. A colaboração entre os dois homens teve início em meados dos anos 60 (mais exatamente em 31 de março de 1964) quando, através de carta, Stanley Kubrick propôs a Arthur C. Clarke a feitura de um filme “realmente bom” de ficção científica. O escritor delirou com a proposta e disse mesmo, em resposta à missiva, ter visto “Lolita” por duas vezes: a primeira para usufruir, a segunda para tentar perceber como fora feito.

Durante 4 anos, realizador e escritor desenvolveram as ideias que tornaram possível o assombro que foi (e que é) “2001 - Odisseia no Espaço”. Desde logo (e se calhar nem estou a ser justo neste começo) pela extraordinária utilização dos espantosos efeitos especiais: sofisticados, elegantes, apropriados, adequados e cumprindo aquilo que deles se espera (e que muitos teimam esquecer) -- complementarem e não se sobreporem à narrativa. Esta, como seria de esperar, é de uma elegância a toda a prova, como se cada cena fosse um quadro estático ou em movimento, onde nada está a mais, onde nada é exagerado. Basta atentar no desempenho dos atores, figuras quase amorais e inexpressivas, como que fusões (in)esperadas com o bem maior que é a máquina (a nave, a estação, o equipamento e HAL, o computador central) e o mal maior que é... a máquina: HAL - 9000 ((Heuristically programmed ALgorithmic computer) há de ser a figura perversa que obriga a uma espécie de reposição refletida de um equilíbrio que parecia, mas que não estava, balanceado.

O mais é o que se mostra e o que se vê, o que se pressente, o que se calcula nesta aventura rumo a Júpiter, onde a inquietude se insinua, dissimulada, atmosférica e remanescente nos dois astronautas que com ela têm de lidar. Hoje, como há 50 anos, o filme de Kubrick continua a ser uma redescoberta da própria humanidade, paradoxalmente simiesca e depois evolucionária; tão evolucionária que é capaz de criar os objetos da sua própria destruição, da sua própria ameaça.

Em 1982, Arthur C. Clarke retomou a narrativa de 2001 com “2010 - Odissey Two”, que, dois anos depois, foi transposta para o cinema através do olhar do novaiorquino Peter Hyams. Em Portugal, o filme recebeu o nome de “2010 - O Ano do Contacto” mas esteve (injustamente?) longe do seu antecessor. Não é um filme fácil, é, aliás um filme complexo e em alguns momentos desconcertante e, manda a verdade dizer-se, distante da mestria revelada por Kubrick em 2001.

Ainda assim, cumpre aqui registar que é um filme que merece ser visto por quem o desconhece e revisto por quem dele já não se lembra. À semelhança, aliás, de duas obras muito curiosas assinadas por Peter Hyams: a primeira, de 1977, chama-se “Capricórnio Um”, e conta a história de uma conspiração ao mais alto nível relativa a uma missão humana ao planeta Marte. Não posso nem devo adiantar mais sem o risco de me tornar num desmancha-prazeres, pelo que me fico pela recomendação de visionamento deste filme esquecido mas que deve ser visto.

O mesmo se poderá dizer de “Outland” (“Atmosfera Zero”), que Hyams realizou em 1981. Sem holofotes dignos de registo entre nós, o filme é na verdade uma agradável surpresa, desde logo assente na solidez do elenco (Sean Connery, o grande Peter Boyle, Frances Sternhagen e James B. Sikking, entre outros) e no argumento que transfere para o espaço a atmosfera de um bom policial com os pés bem assentes... na Terra.

De todo o modo, o que aqui nos trouxe e o que daqui levamos é a necessidade absoluta de reviver o passado em “2001 - Odisseia no Espaço” e recordar, gratos a Kubrick, o impacto de composições como “Assim Falava Zaratustra”, de Richard Strauss, ou “Danúbio Azul”, de Johann Strauss, inesquecíveis e “popularizadas” graças à obra-prima de um mestre da realização e de um visionário da escrita de cuja união resultou um filme sem paralelo no... universo do grande cinema. Foi há 50 anos? Qual quê! Podia ter sido há 5 minutos...