A arte é intemporal e com um festival os amigos dão a eternidade ao Luís

Ultimam-se os preparativos para um festival de música solidário, em que as receitas de bilheteira revertem integralmente para causas sociais. O relógio marca as 23:25. Uma mensagem chega via Facebook. “Bora?” - pergunta o Tiago, depois de mais um dia a trabalhar até tarde, quando finalmente conseguiu ter disponibilidade para falar com o Expresso, esta quinta-feira, a propósito da sexta edição do Party Sleep Repeat (PSR). O cansaço do organizador sente-se na voz, mas o entusiasmo nas palavras pode quase ser visível durante a conversa telefónica. Mais do que um evento de música preparado afincadamente ao longo de um ano, trata-se da celebração da bela melodia de uma vida perdida prematuramente.

É como um hino de sublimação à amizade ou uma carta de amor a um amigo. É, acima de tudo, a prova de que na saudade cabem sorrisos. Se a arte é intemporal, em São João da Madeira há um grupo de jovens disposto a fazer com que, através da música, Luís Lima se prolongue pela eternidade.

Este festival é assim: um misto de sensações divididas, onde os afetos se multiplicam. Na maratona de concertos, agendada para sábado, na Oliva Creative Factory, o destaque vai para a atuação de Manel Cruz, mas o cabeça de cartaz é o mesmo de sempre. Luís é o nome que se repete, um jovem melómano, amante de fotografia e de cinema, sempre envolvido em causas sociais e movido energicamente pelos múltiplos projetos traçados na cabeça. Estudou Direito, mas a vida escreveu-lhe por linhas tortas. O tempo não lhe permitiu concretizar muitos deles. Um tumor cerebral pôs fim, em 2012, ao universo infinito de ideias de um jovem de 23 anos, em torno do qual gravitava uma constelação de amigos que não deixam extinguir o seu brilho.

A primeira vez que Tiago se cruzou com Luís aconteceu na Escola Inglesa de São João da Madeira, quando tinha 10 ou 11 anos. Tornaram-se inseparáveis e uma vida é sempre curta para uma tão grande amizade. “Uma semana depois de o Luís falecer, dissemos aos pais que queríamos fazer algo mais e que não nos contentávamos em nos despedirmos assim”, recorda Tiago Valente dos Santos, atualmente com 29 anos. “O objetivo inicial era fazer uma pequena festa, um tributo, mas as coisas tomaram proporções inimagináveis, com artistas como os Sensible Soccers ou a Capicua a quererem atuar. Tornou-se muito maior do que aquilo que tínhamos projetado”, acrescenta o amigo e presidente da Associação Cultural Luís Lima (ACLL), entidade responsável pela organização do PSR, onde na primeira edição marcaram presença aproximadamente 500 pessoas. No ano passado, foram mais de 1700 e o objetivo para este ano passa por chegar à marca dos dois milhares.

Antonio Loureiro

Esta é uma enorme “família” que vai aumentando a cada edição, num abraço à cultura, à solidariedade e ao legado do Luís. “Acho que o Party Sleep Repeat tem um ambiente como eu nunca senti, de grande amizade e amor no ar. As pessoas estão numa autêntica comunhão de afetos”, assevera o presidente da ACLL.

A programação do PSR é sempre pensada da mesma forma, pelos amigos mais chegados de Luís Lima. Isso começa, desde logo, pela escolha do cabeça de cartaz. “Quando estamos a programar, fazemos sempre um exercício de reflexão, para pensar se esses artistas agradariam ao Luís. O Manel Cruz pareceu-nos uma escolha óbvia e ambiciosa, um artista que dispensa apresentações e que é natural de São João da Madeira”, explica Tiago Valente dos Santos.

O artista e antigo vocalista dos emblemáticos Ornatos Violeta, exímio contador de estórias em cada letra de pura filigrana, passou depois por bandas como Pluto e Supernada, tendo expandido os seus limites criativos no experimental projeto a solo “Foge Foge Bandido”. Com mais de 20 anos de carreira, dispensa apresentações e 2018 marca o ano do seu regresso ao ativo, pela primeira vez em nome próprio, com novo álbum para breve. Gere a carreira com uma extrema independência e afasta-se do mediatismo que diz não lhe interessar. Embora se tenha tornado numa marca de referência do panorama artístico português, Manel Cruz nunca será um produto da indústria musical. Faz artisticamente o que quer, como quer e quando quer. Quando se pergunta a Tiago Valente dos Santos se estas características o fazem lembrar de alguém, a resposta é clara: o Luís. “Era muito pouco dado a fretes, muito crítico e com uma mente muito limpa”, frisa o amigo.

D.R.

Além de Manel Cruz, vão passar este ano, pelos dois palcos da Oliva Creative Factory, artistas e bandas como os portugueses Stone Dead, Solar Corona, Fugly, Throes + The Shine, El Señor e Go’el, enquanto de Espanha chegam os Zulu Zulu, um grupo que faz confluir ritmos africanos com melodias pop, rock progressivo e reminiscências psicadélicas. O clima de festa prolonga-se pela noite dentro até aos primeiros raios de sol de domingo, com os dj sets de Le Cirque du Freak, “Cosmonauta17” (Emanuel Botelho) e Adão.

O crescimento do Party Sleep Repeat tem sido acompanhado pelos prémios obtidos, ano após ano, nos Iberian Festival Awards, tendo sido considerado o Melhor Festival Indoor em 2016 e o Melhor Festival de Pequena Dimensão em 2018. Mais importante do que o reconhecimento, o desenvolvimento do evento já permitiu doar aproximadamente 20 mil euros para causas sociais, servindo para apoiar famílias carenciadas através da iniciativa “Apadrinhe esta Ideia” da Associação de Jovens Ecos Urbanos e para financiar projetos de investigação da Liga Portuguesa Contra o Cancro. Quando pára para pensar em tudo aquilo que foi logrado desde a criação do certame em 2013, Tiago Valente dos Santos considera “surpreendente e avassaladora” a onda solidária que o Party Sleep Repeat conseguiu mover até à sexta edição.

O festival conta com o apoio da câmara municipal e da junta de freguesia de São João da Madeira, além da Associação de Jovens Ecos Urbanos. Os bilhetes para o festival custam 12 euros e os horários dos concertos podem ser consultados AQUI.

A organização disponibiliza ainda transporte gratuito, entre o Porto e a Oliva Creative Factory, porque este é um evento onde a celebração da vida não paga viagem. Este sábado, os caminhos da amizade vão dar a São João da Madeira. “Tudo por um sonho”, como diz (no vídeo em baixo) o Gonçalo Antunes, outro dos amigos de infância. Tudo pelo Luís, dizem todos aqueles que continuam o significado do seu nome.