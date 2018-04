A Casa dá música minimal à revolução total de Anton Webern

Abril é o mês da revolução democrática em Portugal e a arte é, por excelência, um veículo de transformação, de rompimento com o passado e de abertura a novos horizontes criativos. É como forma de enaltecer essa força motriz que a Casa da Música (CdM), no Porto, organiza anualmente o festival “Música e Revolução”.

Depois de este ciclo temático ter colocado em foco, em edições anteriores, as canções de Abril, o Maio de 1968 ou artistas perseguidos pelos regimes nazi e soviético, apresenta-se este ano com um alinhamento mais concentrado.

Entre esta sexta-feira e dia 29 realiza-se mais uma edição, com quatro concertos inteiramente dedicados, pela primeira vez, a um único compositor. O escolhido é o austríaco Anton Webern (1883-1945), um dos principais nomes da Segunda Escola de Viena, capaz de conjugar a tradição musical germânica com um minimalismo inovador e disruptivo.

A Sala Suggia e a Sala 2 da CdM abrem as portas à produção de um escultor sonoro – discípulo de Arnold Schoenberg –, com a arte de limar melodias, esculpidas até atingirem uma estética minimal, detentoras de uma expressividade máxima inscrita entre os silêncios, em notas espaçadas. “Há um antes e um depois de Webern”, frisa António Jorge Pacheco, diretor artístico da Casa da Música, acrescentando que “toda a música surgida imediatamente no pós-II Guerra Mundial teve como figura tutelar este compositor”, com influência indelével em artistas como Karlheinz Stockhausen, Pierre Boulez, Bruno Maderna ou Lucciano Berio.

“É uma figura ímpar” na música do séc.XX, adjetiva o responsável da CdM, falando na conferência de imprensa de apresentação do ciclo temático. Ainda sobre Webern, António Jorge Pacheco apresenta-o como “alguém que, sendo um revolucionário, respeitava imenso a tradição musical germânica”, comparando-o a um “escultor que pega num grande bloco de pedra, esculpindo-o e limando-o até ficar reduzido à essência”.

O conjunto de quatro concertos permite uma “imersão total na obra do autor”, frisa o diretor artístico da sala de espetáculos portuense. O festival é uma via aberta para percorrer as distintas fases criativas do compositor austríaco, acompanhando-o desde a juventude até um período de maior amadurecimento artístico, onde se afirmou como figura proeminente de um estilo conhecido como dodecafonismo, com uma linguagem atonal, marcada por uma total rutura com a tradição harmónica.

“É uma música muito concisa, escrita com muito poucas notas, na qual o compositor consegue a expressividade máxima”, enaltece António Jorge Pacheco. “Trata-se de uma linguagem extremamente depurada, que exige uma enorme precisão rítmica e tímbrica por parte dos músicos, tornando as peças particularmente difíceis de interpretar”, acrescenta. A hercúlea tarefa ficará a cargo da Orquestra Sinfónica, do Remix Ensemble e do Coro Casa da Música, aos quais se juntam artistas e agrupamentos internacionais.

O primeiro concerto é já esta sexta-feira, pelas 21h, na Sala Suggia, intitulado “Webern Cantatas, numa apresentação musical que conta com a participação da soprano ucraniana Christina Daletska na primeira parte do espetáculo, à qual se junta depois, num segundo momento, o barítono britânico Ivan Ludlow. No dia seguinte, sábado, às 18h, a Casa da Música acolhe o recital “Songs and Variations”, no qual Daletska irá novamente percorrer algumas das canções mais emblemáticas escritas pelo compositor vienense, como “Duas canções, op.8”, “Quatro canções, op.13”, “Cinco peças para orquestra, op.10” e “Quartet, op.22”.

A viagem pelo universo musical de Webern – caracterizado por música rarefeita e serial – continua no domingo, quando às 18h subir ao palco da Sala 2 o grupo de cordas londrino “Arditti Quartet”, fundado em 1974 e liderado por Irvine Arditti. Durante o concerto, serão interpretadas obras como “Langsamer Satz”, “Trio, op.20”, “Quarteto, op.28”, “5 Peças, op.5” e “Bagatelas, op.9”.

O festival termina no fim de semana seguinte, domingo (29), com o Coro Casa da Música, dirigido por Paul Hillier, a dar voz às influências renascentistas patentes na produção dos compositores Anton Webern e Arvo Pärt.

Mais informações sobre os espetáculos podem ser consultadas AQUI.