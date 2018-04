Seth Rogen confirma regresso de “Preacher”

“Preacher” é uma das séries de maior sucesso do AMC e a nova temporada foi agora confirmada pelo seu criador. O drama sobrenatural, centrado num pastor do oeste do Texas chamado Jesse Custer, terá 10 novos episódios a emitir este ano e a estreia da temporada 3 está marcada para 26 de junho. O anúncio foi feito por Seth Rogen, criador e produtor-executivo da série, no programa “Talking Dead” de Chris Hardwick.

As informações sobre o argumento da terceira temporada ainda são escassas, mas é já certo que Jesse Custer vai prosseguir com a sua busca por Deus. De acordo com o canal, o pastor irá deslocar-se até um “lugar que tem evitado ao longo da vida: a sua casa”, levando a crer que todos os cenários de “Preacher” serão novos.

Segundo o AMC, “Jesse, Tulipa e Cassidy regressam a Angelville” — trata-se da plantação no Louisiana onde Jesse foi criado — e os protagonistas vão encontrar “velhos ódios e mortais obrigações”. “Com a ajuda dos seus amigos e de alguns inimigos, Jesse vai precisar de escapar ao seu passado... porque o futuro do mundo depende disso.”

A coprodução da Sony Pictures Television com os AMC Studios foi desenvolvida para televisão por Seth Rogen e Evan Goldberg e conta com Sam Catlin (de “Breaking Bad”) como showrunner. O sucesso da série criada a partir de um título de banda desenhada — “Preacher” esteve nas bancas durante os anos 90 e conquistou o seu lugar com uma história fora do vulgar — fez com que ela chegasse agora à sua terceira temporada.

A Dominic Cooper juntam-se no elenco nomes como Ruth Negga (na imagem acima), Joseph Gilgun, Ian Coletti, Graham McTavish, Pip Torrens, Julie Ann Emery e Malcolm Barrett, que se mantêm na produção, mas há novas caras na série. A temporada 3 conta também com Betty Buckley e Colin Cunningham, que se apresentam ao serviço para os novos episódios, onde já estão confirmados os regressos de Jeremy Childs, Liz McGreever, Jonny Coyne, Adam Croasdell e Prema Cruz para participações especiais.

De parte ficou o projeto de uma versão cinematográfica (foi uma opção durante quase duas décadas e até Sam Mendes se sentiu tentado a dar-lhe uma oportunidade), pelo que será na televisão que a história continuará a ser contada. Assinada pelo argumentista Garth Ennis e pelo ilustrador Steve Dillon, a BD de “Preacher” teve 65 números, assim como cinco one-shots e uma mini-série de quatro volumes, sempre sob a chancela da DC/Vertigo. Não falta material para que a série de televisão se mantenha em antena durante vários anos, mas até ao momento o AMC não a renovou para novas temporadas.