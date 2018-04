A controvérsia sobre um museu que ainda não existe. Descobertas ou Expansão?

Mais de oitenta académicos são contra a possibilidade de Lisboa vir a ter um “Museu das Descobertas”. Numa carta, que o Expresso publica abaixo, explicam porque é que um museu dedicado à expansão portuguesa nunca deverá ter esta designação. A ideia de criar na capital uma instituição como esta foi defendida no programa eleitoral de Fernando Medina, eleito presidente da câmara de Lisboa. Os signatários da carta, na maioria historiadores e cientistas sociais, consideram o nome "Museu das Descobertas" um erro de perspectiva.

"Porque é que um museu dedicado à «Expansão» portuguesa e aos processos que desencadeou não pode nem deve chamar-se 'Museu das Descobertas'?

A ideia de construir um 'Museu das Descobertas' na cidade de Lisboa, incluída no programa eleitoral de Fernando de Medina de 2017, não é nova, e tem sido objecto, nas últimas semanas, de algumas reflexões no espaço público. Num momento em que a capital está a viver um surto de turismo e interesse internacional nunca visto, criar um museu sobre este período histórico pode parecer tentador.

Se existem vantagens na criação de um espaço museológico deste tipo, porque é que ele não deve intitular-se 'Museu das Descobertas'?

Desde logo, porque essa designação cristalizaria uma incorrecção histórica, razão pela qual, como historiadores e cientistas sociais, não podemos estar de acordo com ela. Apesar do vocábulo 'descobrimento', no singular e no plural, ter sido utilizado nos séculos XV e XVI para descrever o facto de se terem encontrado terras e mares desconhecidos na Europa, a verdade é que, na quase totalidade dos casos, ele apenas se refere à percepção da realidade do ponto de vista dos povos de cá. É inquestionável que Vasco da Gama descobriu o caminho marítimo para a Índia, para quem, naquela altura, vivia na Europa Ocidental. Precisamente porque um dos aspectos que resultou deste e de outros episódios de 'expansão' foi o contacto entre povos de culturas muito diversas, é que é tão importante considerar o ponto de vista e a percepção de todos eles, e não apenas o nosso. Para os não europeus, a ideia de que foram 'descobertos' é problemática. Por isso, um museu desta natureza terá sempre que abordar, também, o modo como esses povos interpretaram esse contacto com os europeus.

Ter-se-ão os povos africanos, asiáticos e americanos, de histórias milenares, sentido 'descobertos' pelos portugueses? E como se sentirão hoje as populações oriundas desses territórios ao visitarem um espaço museológico que priva os seus antepassados de iniciativa histórica, reduzindo-os ao papel de objecto da acção descobridora, na maioria das vezes violenta, dos portugueses? Sabe-se hoje que, ainda antes da viagem de Vasco da Gama, os chineses ensaiaram programas de navegação que poderiam ter tido como resultado o descobrimento do caminho marítimo para a Europa. Se assim tivesse sucedido, os europeus da época ter-se-iam sentido 'descobertos' pelos chineses? E os europeus de hoje, incluindo os portugueses, sentir-se-iam bem com a existência, na China, de um museu que evocasse o modo como os chineses tinham posto os europeus na história do mundo?

Ou seja, parece evidente que um museu que visa promover, como se propõe no programa eleitoral de Fernando de Medina, 'a reflexão sobre aquele período histórico nas suas múltiplas abordagens, de natureza económica, científica, cultural, nos seus aspectos mais e menos positivos, incluindo um núcleo dedicado à temática da escravatura' não deve chamar-se 'Museu das Descobertas'. Isso seria uma outra forma – talvez mais grave – de reduzir a riqueza e complexidade dos factos históricos a um só ponto de vista – o português. Ou de privilegiar este ponto de vista, impondo-o a outros que dele não partilham. Seria, ainda, recorrer a uma expressão frequentemente utilizada durante o Estado Novo para celebrar o passado histórico, e que convoca, por isso mesmo, um conjunto de sentidos que não se compaginam com o Portugal democrático. Seria, por fim, optar por uma via que se distancia de experiências museológicas contemporâneas que abordam processos históricos complexos e carregados de sentidos contraditórios e conflituosos.

Na última década, muitos museus, em vários lugares do mundo, têm sido espaços determinantes nas novas formas de pensar a história, quer através das suas instalações permanentes, quer através de exposições temporárias. Atribuir o nome de 'Descobertas' a um novo espaço museológico em Lisboa, ainda que nele se incluam múltiplas perspectivas, seria ignorar a riqueza dos debates e da investigação internacional e nacional que tem sido feita sobre o período histórico em questão e os vocabulários que lhe estão associados. Seria anacrónico, do ponto de vista historiográfico, não ter em conta tudo aquilo que tem sido feito em museus e exposições no resto do mundo nas últimas décadas. E aquilo que tem sido feito são exercícios de reflexão crítica que conduziram à construção de histórias que não são 'nacionais', porque incluem pessoas e experiências de vários espaços geográficos. E que exigiram um grande rigor no momento de escolher as melhores palavras para designar e caracterizar essas histórias.

Os exemplos são inúmeros, e destacamos aqui apenas alguns. Em Washington inaugurou-se, em 2016, o National Museum of African American History & Culture; há mais de uma década abriu, no Brasil, o Museu Afro Brasil; acrescem o British Empire and Commonwealth Museum, no processo de ser transferido de Bristol para Londres, ou, em Liverpool, o International Slavery Museum, um museu que pensa as histórias contrapostas ligadas à escravatura. Em muitos lugares do mundo inúmeras têm sido as exposições onde 'as palavras e as coisas' são o resultado de uma reflexão crítica. Porquê insistir, então, num nome que, em vez de valorizar, tanto quanto for possível, as percepções de todos os povos que estiveram envolvidos neste processo, valoriza somente um deles? Mesmo que a diversidade, a multiplicidade e os aspectos positivos e negativos venham a ser exemplarmente descritos no interior deste espaço, não terão sido desvirtuados todos os esforços no sentido do cosmopolitismo pela opção de um nome que persiste numa imprecisão histórica?

Os argumentos enunciados contra a designação 'Museu das Descobertas' aplicam-se, em boa medida, à designação 'Museu da Interculturalidade de Origem Portuguesa', já que a esta também subjaz uma narrativa sobre o passado português que peca por uma boa dose de mitificação. Os portugueses dos séculos XV a XVIII – bem como os dos séculos XIX e XX - nem sempre foram paladinos do diálogo intercultural. Muito frequentemente foram o contrário disto.

Num momento em que se intensificam, em Portugal, os debates sobre a história colonial portuguesa, em que surgem grupos de afrodescendentes que querem uma história justa, em que a academia, jornalismo e sociedade civil começam a falar de forma mais crítica e mais aberta, é importante que um novo museu seja também o reflexo dessa riqueza problematizante. Fundamental é que não se avance com um nome que encerra mais problemas do que benefícios, sem haver previamente um debate que reúna todas as vozes.

Encontrar um outro nome que todos possam tomar como ponto de partida para reflectir e para expor criticamente estes processos históricos, poderá exigir algum esforço. Mas não deixará de produzir resultados melhores do que o uso de uma expressão obsoleta, incorrecta, e carregada de sentidos equívocos.”

