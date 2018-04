O país frágil

No que poderia ser um arranque, com a devida vénia, ao estilo assertivo de José Pacheco Pereira, aí vai uma pergunta, ela própria já constituída por todo um enunciado: querem um exemplo, entre milhares, da visão umbiguista de um certo país ensimesmado na ideia da profunda relevância de tudo quanto acontece na capital, por acreditar genuinamente que só o que acontece na capital é verdadeiramente relevante?

Veja-se o tratamento mediático dado à recente morte de Manuel Reis, empresário da noite lisboeta, dono das discotecas Lux e Frágil. Houve chamadas de primeira página, longas páginas em jornais de referência e resmas de colunistas a tentarem convencer-nos – a nós, os que não somos de Lisboa, nunca fomos ao Lux ou ao Frágil, e porventura nem sabíamos da existência de uma personagem da noite chamada Manuel Reis – de como as nossas vidas na verdade nunca foram bem vidas, porque só quem viveu as gloriosas noites daquelas discotecas viveu a vida e fez avançar o mundo.

FOTO REINOUT-HIEL

Sem desmerecer a importância relativa do que possa ter acontecido naqueles espaços noturnos, e sem diminuir o papel que possa ter desempenhado o empresário agora falecido, esta apetência de colunistas e editorialistas, na sua esmagadora maioria residentes em Lisboa (Et voilá!), para confundirem a esquina em que se movimentam com as largas e multifacetadas avenidas que constituem um país ou o mundo, tem ramificações em múltiplos setores. Mais que um estado de alma, é um estado de negação.

Embora seja já longa e enriquecida a cada instante com novas informações, evoluções ou até novas disponibilidades financeiras, a polémica à volta dos financiamentos quadrianuais da DG Artes é um dos mais recentes e evidentes sintomas dessa necessidade de uma reinvenção do olhar. Para que a perspetiva não seja deformada por um ponto de observação condicionado por um fatal afunilamento. Há mais país. Há mais mundo.

FOTO JOÃO TUNA

O deserto pode ser uma criação dos nossos preconceitos. Sobretudo quando se acredita viver num oásis rodeado de universos estranhos e descartáveis.

Os montantes de apoios de início disponibilizados para a região Norte são apenas explicáveis à luz de uma completa indiferença, ou desconhecimento, do que possa ser, nestas geografias, a produção cultural, bem como as suas necessidades.

O Norte não pode deixar de sair prejudicado quando, além de centros tão relevantes como Braga, Guimarães ou Famalicão, inclui a Área Metropolitana do Porto (AMP) que, em população e produção cultural, é comparável com a Área Metropolitana de Lisboa (AML). Porém, a AML é individualizada para a distribuição do bolo global, e não integrada, de forma similar à AMP, num conjunto mais vasto como seria o Sul, por exemplo. Tudo isto faz com que, por definição, o Norte saia sempre prejudicado devido aos critérios definidos.

Como bem o expressaram os agentes culturais reunidos esta semana no Teatro Municipal Rivoli, no Porto, a distribuição de verbas para a Região Norte deveria, no mínimo, acompanhar o investimento “per capita” da AML. Nem isso acontece, mas sucedem outras barbaridades noutras latitudes, como seria deixar sem qualquer apoio as companhias de teatro de Coimbra.

Começa a ser consensual a ideia de que os critérios dos concursos estão mal definidos em múltiplos aspetos. Desde logo por colocarem ao mesmo nível, ou seja, em concorrência, o que é diferente, como o são as estruturas de programação, as unidades de criação e os festivais. Outra das incongruências resulta da possibilidade de projetos municipais, escondidos sob o manto de cooperativas ou associações, poderem concorrer em igualdade de circunstâncias com as companhias independentes.

FOTO LUCÍLIA MONTEIRO

O debate continua aceso. As verbas disponibilizadas para a cultura em Portugal estão muito abaixo dos mínimos exigíveis. Portugal ocupa os últimos lugares entre 21 países da União Europeia. Nos anos da governação PSD/CDS atingiram-se mínimos históricos. Daí não poder deixar de ser entendido como do domínio da performance artística a preocupação agora manifestada pelos representantes daqueles dois partidos com os apoios à cultura em Portugal. Dado o histórico acumulado, seria, até, muito interessante perguntar diretamente a Rui Rio o que pensa de toda esta polémica.

De Norte a Sul houve uma onda de indignação alimentada pelos agentes culturais. Como todas as ondas, tem um ponto de energia máxima, e depois esvai-se na areia. Não é apenas uma fatalidade. É a realidade de um país prisioneiro do cisma do défice, o que não lhe permite libertar mais recursos para áreas sensíveis, e enredado nas suas próprias fragilidades.