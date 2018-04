O mundo gelado e mortífero de Ridley Scott: “Acho que os telespectadores nunca viram nada assim”

São dois dos atores mais requisitados do momento — Jared Harris interpretou Lane Pryce em “Mad Men” e deu vida ao rei George VI em “The Crown” e Tobias Menzies (o Edmure Tully de “A Guerra dos Tronos”) acabou de ser anunciado como novo Príncipe Philip em “The Crown” —, mas é também de suma importância o que os levou a Madrid. Numa manhã de frio na capital espanhola, os protagonistas de “The Terror” estiveram à conversa com o Expresso sobre a gelada série que agora protagonizam.

A produção televisiva de 10 episódios, emitida às terças-feiras pelas 22h10 no AMC, centra a ação na perigosa viagem da Marinha Real Britânica por território desconhecido. Em causa está a descoberta da Passagem do Noroeste, o caminho marítimo para a Europa, através do Oceano Ártico até ao Pacífico), mas é no caminho que encontram o que menos esperam. São confrontados “com condições extremas, recursos limitados, uma esperança reduzida e o medo do desconhecido”, explica o canal a propósito da nova aposta, que promete mostrar uma tripulação “à beira da extinção”.

Baseada em factos verídicos, a série mostra como estes exploradores enfrentaram o desafio de uma vida, mesmo que estivessem “enregelados, presos e isolados nos confins da terra”. David Kajganich e Soo Hugh são os showrunners de “The Terror”, que assumem ainda a produção executiva com Ridley Scott. Filmada em Budapeste, “The Terror” é uma co-produção da Scott Free com a Emjag Productions e da Entertainment 360, numa parceria com os AMC Studios.