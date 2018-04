Costa chamou ministro da Cultura a S. Bento

Primeiro-ministro ficou surpreendido com a polémica no sector cultural e chamou o ministro e o secretário de Estado para uma reunião

António Costa reuniu-se esta terça-feira à tarde em S. Bento com o ministro da Cultura, Luís Castro Mendes, e o secretário de Estado Miguel Honrado para se inteirar da situação no sector na sequência da divulgação dos chamados Apoios Sustentados para as Artes, que provocou uma vaga de contestação no meio, soube o Expresso de fonte oficial.

Aparentemente, o primeiro-ministro foi apanhado de surpresa pela controvérsia, tanto mais que, segundo as contas oficiais, o financiamento médio por companhia de teatro aumentou de 108 mil para 138 mil euros, tendo sido abrangidas mais 16 novas companhias.

Há cerca de 15 dias, António Costa anunciou um reforço de mais dois milhões de euros em apoios, mas que ainda não estão traduzidos no orçamento.